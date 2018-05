Arkadi Babtsjenko: Journalist die het waagde Rusland een ‘agressor’ te noemen

Door Kremlin-gezinde media was hij bestempeld als staatsvijand. Journalist Arkadi Babtsjenko moest Rusland ontvluchten wegens doodsbedreigingen. In Oekraïne dacht hij veiliger te zijn.

Arkadi Babtsjenko (41). Foto AFP

Dinsdag werd hij doodgeschoten voor zijn huis in Kiev. De moordenaar had gewacht tot hij terugkwam van de buurtwinkel. Babtsjenko’s vrouw vond haar echtgenoot met drie kogelgaten in zijn rug. Babtsjenko (41) overleed in de ambulance.

Vermoord wegens zijn ‘professionele activiteiten’, is de verdenking van de politie van Kiev. Wegens zijn journalistieke werk dus. Daarin richtte Babtsjenko zich de laatste jaren vaak een en dezelfde instelling: het Kremlin.

Tijdens massale demonstraties tegen het Kremlin in 2012 had Babtsjenko zich aan de kant van de demonstranten geschaard. Hij deed verslag van de pro-Europese Maidan-revolutie in Kiev, die hij openlijk steunde. En hij deed vanaf de Oekraïense kant verslag van de oorlog in Oost-Oekraïne.

De doodsbedreigingen kwamen in december 2016. Op Facebook reageerde Babtsjenko op de crash van een Russisch militair vliegtuig op weg naar Syrië, waarbij 92 mensen omkwamen. Babtsjenko schreef dat hij niet kon treuren om mensen die steun betuigen aan Russische oorlogsmisdaden in de Syrische stad Aleppo. De dood van negen journalisten van de Russische staats-tv maakt de propagandamachine van het Kremlin alleen maar zwakker, stelde hij. Rusland noemde hij een ‘agressor’.

Een foto van Babtsjenko op het hek van de Russische ambassade in Kiev. Foto EPA

Meteen ontstond er een haatcampagne tegen Babtsjenko in Rusland. Parlementariërs riepen op dat Babtsjenko ‘aangepakt’ zou moeten worden. Staatszender Eerste Kanaal riep kijkers op een petitie te ondertekenen die de autoriteiten opriep om Babtsjenko het Russische staatsburgerschap te ontnemen. Zijn woonadres werd op internet gezet met een oproep aan Russen om ‘op bezoek’ te komen.

Weg uit Rusland

Twee maanden na zijn bericht op Facebook vluchtte Babtsjenko. Eerst naar Tsjechië, toen naar Israël en uiteindelijk naar Oekraïne. Daar vond hij werk als presentator bij ATR, een tv-kanaal van de Krim-Tataren, die oppositie voeren tegen de Russische annexatie van de Krim.

Babtsjenko was niet altijd zo scherp tegen het Kremlin gekeerd. Als 19-jarige dienstplichtige soldaat diende hij de Russische belangen tijdens de Eerste Tsjetsjeense Oorlog in 1995. Hij schreef er een boek over, De kleur van oorlog. Later vroeg hij zich af welk doel de oorlog diende. Want, zo stelde hij, nu is Tsetsjenië overgeleverd aan Ramzan Kadyrov, die de republiek met ijzeren hand regeert en gesteund wordt door het Kremlin.

De moord op Babtsjenko is de zoveelste bevestiging dat Kiev geen veilige uitvalbasis is voor Russische burgers. In 2017 werd de Russische parlementariër Denis Voronjenkov er doodgeschoten nadat hij kritiek begon te leveren op het Kremlin. Een jaar eerder was Pavel Sjeremet, een collega van Babtsjenko, opgeblazen in een auto.