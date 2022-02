Arie D. kwam vaker in container 5, maar de behandelstoel had hij nooit gezien

Roger P. alias Piet Costa. Beeld ANP

Het OM heeft celstraffen geëist van één tot twaalf jaar tegen elf verdachten die terechtstaan na de vondst van een martelcontainer in een loods in Brabant. De mannen, in de leeftijd van 35 tot 67 jaar, zouden lid zijn van een criminele organisatie met als oogmerk tegenstanders te ontvoeren, af te persen, zwaar te mishandelen of te vermoorden. Het OM eist ook straffen voor wapen- en drugsbezit en het witwassen van grote sommen geld.

De verdachten hebben sinds hun aanhouding in 2020 voornamelijk gezwegen in de rechtszaal. Een van de hoofdverdachten die leiding zouden hebben gegeven aan de verbouwing van de zeecontainers, de 41-jarige Robin van O. uit Utrecht, is ongeneeslijk ziek. Diens zaak is uitgesteld.

De vermeende opdrachtgever van het criminele cellencomplex, de 51-jarige Roger P., binnen de drugswereld bekend als Piet Costa, beroept zich op zijn zwijgrecht. Het OM eist twaalf jaar tegen de Rotterdammer. In een andere zaak eiste het OM eind januari ook al bijna achttien jaar celstraf vanwege de invoer van duizenden kilo’s cocaïne.

De politie kwam de container twee jaar geleden mede op het spoor na het kraken van de versleutelde communicatiedienst Encrochat. Daardoor konden rechercheurs meelezen met de speciale telefoons van een deel van de verdachten.

‘3x geïsoleerd, al sta je ernaast hoor je niks’, pochte een verdachte bij een foto van een behandelstoel met riemen aan de armleuningen en het voeteneinde in een afgetimmerde ruimte. ‘Als ze niet meewerken, gelijk in de knie. Als de bussen er zijn, gaan we beginnen. Geen genade.’

De vermoedelijke opdrachtgever antwoordde: ‘Ben normaal niet van deze afdeling. Maar er zijn er nu een paar, ik hoop dat ik de kans krijg ze te martelen.’

Net op tijd

De combinatie van de chatberichten en de aangetroffen voorwerpen bewijst volgens het OM dat de verdachten van plan waren zeer spoedig tegenstanders en hun familieleden te ontvoeren, lange tijd vast te houden en te martelen. De politie hing verborgen camera’s in een loods bij het Brabantse dorp Wouwse Plantage en in Rotterdam, en viel daar naar eigen zeggen net op tijd binnen.

Op de lijst met aangetroffen voorwerpen staan naast een geluidsdichte container met behandelstoel: twee dozen scalpels, diverse tangen, een takkenschaar, een gasbrander, ducttape en zwarte zakken met trekkoord. De politie trof ook zes containers aan die waren ingericht als een cellencomplex, vuurwapens, gestolen voertuigen, een grote vrieskist, politie-uniformen, kogelwerende vesten, stopborden en zakken geld.

In zijn requisitoir hield officier van justitie Koos Plooij de Nederlandse samenleving een spiegel voor. ‘We zijn hier getuige van de achterkant van het recreatieve gebruik van cocaïne in Nederland. Er is een verband tussen cocaïnegebruik – ongeacht of dat is om te feesten, om werkstress aan te kunnen of psychische problemen te onderdrukken – en de onderwereld die graag aan de vraag voldoet. Maar wel volgens haar eigen regels: corrumperend, ondermijnend, keihard, niets en niemand ontziend.’

Het OM nam zes uur de tijd om belastende chats te linken aan verdachten en mogelijke alternatieve vormen van gebruik van de voorwerpen te ontkrachten.

Onhandige klussers

De heimelijk opgenomen filmpjes die eerder tijdens de rechtszaak zijn getoond, laten op het eerste gezicht weinig verdachte activiteiten zien. Geen scène uit Reservoir Dogs, hooguit wat onhandige klussers in de weer met ladders en isolatiemateriaal.

Na een van de filmpjes vraagt Plooij aan verdachte Arie D., een grijzende vijftiger die meer lijkt op een boekhouder dan een beul: ‘We zien u diverse keren container 5 in lopen, maar u heeft daar de behandelstoel niet opgemerkt?’

D.: ‘Nee, die heb ik nooit gezien.’

Plooij: ‘Terwijl die ruimte best krap is.’

D.: ‘Ja, ik begrijp dat ook niet.’

De in de container gemonteerde tandartsstoel is gekocht op Marktplaats. Beeld AP

Maandag benadrukte Plooij dat de op Marktplaats gekochte tandartsstoel al weken eerder was geïnstalleerd en daarna niet meer is verplaatst.

Het OM liet ook zien hoe digitale aliassen konden worden gelinkt aan specifieke verdachten. Bijvoorbeeld door een observatieteam te sturen, als er werd afgesproken op een fysieke locatie. Als een verdachte klaagt: ‘Ziek van de bloody kip van de KFC’, dan gaat de recherche op zoek naar videobeelden van restaurantbezoekers.

Bloederige make-up

Een verdachte verklaarde tijdens de rechtszaak dat de containers slechts voor de show waren. Eigenlijk bouwden de mannen volgens hem een wietkwekerij, maar door corona moest hun opdrachtgever op zoek naar een alternatieve inkomstenbron: afpersing door te dreigen met geweld. In de stoel zou dan een acteur met bloederige make-up plaatsnemen. Twee verdachten hebben zich aangesloten bij die verklaring.

Het OM probeerde dat verhaal te ontkrachten door onder meer te vragen waarom dan op internet is gezocht naar kennis als ‘zelf chloroform maken’. Het OM: ‘Dat heb je niet nodig als je van plan bent theater te maken.’

Uit de chats kan volgens het OM worden opgemaakt dat Piet Costa uit was op wraak, nadat van hem een groot bedrag was gestolen. Hij laat een verdachte medewerker gijzelen, die zichzelf vrijkoopt voor 22,5 miljoen euro. Als niet veel later een bij de gijzeling betrokken man wordt vermoord, een medewerker die Costa beschouwt als een aangenomen zoon, geeft de doorgaans discreet opererende drugsbaas volgens het OM opdracht tot de bouw van een cellencomplex met ‘behandelkamer’. Al zijn tegenstanders, inclusief hun vrouwen en kinderen, zijn wat hem betreft een toegestane prooi geworden.

De rechtbank doet op 11 mei uitspraak in deze zaak.