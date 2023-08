Arib zet juridische stappen tegen de Tweede Kamer en het presidium om onderzoek stop te zetten

Voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Beeld David van Dam / de Volkskrant

Dat heeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp maandagavond bekendgemaakt in antwoord op vragen van bezorgde Kamerleden die eerder informeerden naar de stand van zaken rond het onderzoek.

Bergkamp schrijft in een Kamerbrief dat zij begrip heeft voor de zorgen van de Kamerleden - onder wie het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt en Kamerleden van de PvdA, SP en Partij voor de Dieren - over de lange duur van het onderzoek naar Arib. Zij waarschuwt dat het waarschijnlijk nog wel even zal duren voordat de bevindingen gepresenteerd kunnen worden, omdat Arib ‘juridische stappen heeft ondernomen tegen de Tweede Kamer, de gedelegeerde opdrachtgevers en het onderzoeksbureau Hoffmann’.

Onrechtmatig

Eerder werd via de Volkskrant bekend dat het PvdA-boegbeeld het advocatenduo Geert-Jan en Carry Knoops in de arm heeft genomen om zich te verdedigen tegen beschuldigingen die tot de dag van vandaag onbekend zijn bij haar. Arib eiste destijds dat alle documenten die verband houden met de klachten aan haar verstrekt zouden worden.

De oud-voorzitter gaat nu dus een stap verder en probeert via een juridische procedure het onderzoek als onrechtmatig te laten bestempelen en tussentijds stop te zetten. ‘Kort gezegd probeert de oud-Voorzitter met de procedure te voorkomen dat het onderzoek wordt afgerond en dat de uitkomsten daarvan openbaar worden gemaakt’, schrijft Bergkamp. Arib zou volgens de huidige voorzitter eisen dat alle gegevens over haar die in het onderzoek zijn verwerkt, worden gewist. Ook eist zij dat de Tweede Kamer alle geleden schade vergoedt.

Volgens Bergkamp bevindt het onderzoek zich in een vergevorderd stadium, maar zullen de uitkomsten vanwege de juridische stappen van Arib langer op zich laten wachten. ‘Het Presidium betreurt dat de oud-Voorzitter, hoezeer het haar vrij staat zulks te doen, voor deze weg heeft gekozen in plaats van medewerking te verlenen aan het onderzoek’, schrijft Bergkamp.

Reactie advocatenduo

Aribs advocatenduo benadrukt dat Arib geen andere keuze heeft. ‘Het klopt dat mevrouw Arib juridische stappen heeft ondernomen om bepaalde personen aansprakelijk te stellen voor het onrechtmatige onderzoek dat tegen haar is gestart’, laat advocatenduo Geert-Jan en Carry Knoops in een reactie weten. ‘Het gaat niet alleen om de aansprakelijkheidsstelling van de Staat der Nederlanden, maar ook specifiek om de aansprakelijkheid van het presidium dat de opdracht heeft verleend en daarnaast de uitvoerders van dit onrechtmatige onderzoek, te weten: de gedelegeerd opdrachtgevers en bureau Hoffman.’

In de informatie die nu naar buiten komt worden de feiten volgens het advocatenduo ‘verdraaid’. Zo wordt in een van de brieven afkomstig van de gedelegeerd opdrachtgevers gesteld dat Arib alle informatie kan inzien. ‘Dat is niet zo, want Arib mag bijvoorbeeld de gespreksverslagen van de geïnterviewden niet inzien’, stellen de advocaten Knoops.

‘Het gaat ons er bovendien om dat alle informatie aan ons verstrekt wordt. Je kunt niet even naar een kantoor gaan en daar honderden pagina’s inzien en uit je hoofd leren. Je mag geen kopieën maken en je moet je telefoon inleveren. Wij vinden: Je moet die documenten kunnen meenemen om zelf wederonderzoek te kunnen laten uitvoeren. Kortom, Arib is al een jaar onderwerp van een geheim onderzoek. Dat is in strijd met alle rechtswaarborgen die wij in onze rechtsstaat kennen.’

Tot slot willen de advocaten namens Arib benadrukken dat zij het betreuren dat Bergkamp en de gedelegeerd opdrachtgevers dit nieuws nu naar buiten hebben gebracht. ‘Wij hadden liever gehad dat de rechter zich hier eerst over had gebogen. De procedure is half juni al opgestart.’

Jaar lang getouwtrek

Volgende maand is het alweer een jaar geleden dat het presidium - het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer onder leiding van Bergkamp - het besluit nam een onderzoek te starten naar ‘vermeende signalen over sociale onveiligheid’. Bij het presidium waren twee anonieme brieven binnengekomen waaruit zou blijken dat ambtenaren een ‘onveilige werkomgeving’ hebben ervaren onder het voorzitterschap van Arib. Kort na het besluit tot het instellen van een onderzoek lekte het nieuws naar de media. Arib besloot daarop haar Kamerlidmaatschap te beëindigen.

Welke beschuldigingen in de anonieme brieven worden geuit is niet bekend. Ook niet bij Arib zelf. Uit een reconstructie van deze krant bleek dat er jarenlang een machtsstrijd was tussen topambtenaren en politici.

Eerder deze maand besloot Arib na maanden van onzekerheid en onduidelijkheid inzage te eisen in de documenten om te weten waar zij van wordt beschuldigd, zodat zij zich ook kan verdedigen. De gedelegeerde opdrachtgevers lieten kort daarop weten dat Arib geen bewijsstukken krijgt toegestuurd. Zij kon de documenten alleen op locatie inzien.

De Kamerleden vroegen de Kamervoorzitter ook om inzage in de documenten waar het presidium het besluit tot een onderzoek op baseerde. Onder meer een eerder advies van Capra Advocaten is niet openbaar gemaakt. De Kamerleden vinden dat zij moeten kunnen controleren op basis van welke feiten het presidium heeft gemeend een onderzoek te kunnen instellen naar een collega-Kamerlid.