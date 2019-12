Arib stuurt lastige Kamerleden voortaan de klas uit

Kamervoorzitter Khadija Arib. Beeld ANP - Remko de Waal

Goedemiddag,

Lastpakken in de Tweede Kamer lopen vanaf nu het risico om de rest van de dag op de gang te moeten staan. Voorzitter Khadija Arib probeert zo meer grip te krijgen op de toon van het debat.

En verder: laat het kabinet het onderwijs even met rust en wil de Kamer staatssecretaris Snel toch niet strafrechtelijk vervolgen.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief per e-mail ontvangen? Vink hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

HET GOEDE GEDRAG

En nu de klas uit, Kamerlid

De verhouding tussen Tweede Kamerleden en hun voorzitter is het best te vergelijken met die tussen leerlingen en hun leraar. Je mag pas praten als je de beurt krijgt. Gepauzeerd wordt er pas als dat wordt gezegd. En wanneer de les topografie of het debat over de Meststoffenwet begint is ook aan het gezag om te bepalen.

Er is één groot verschil: de leraar stuurt je de klas uit als je het te bont maakt, terwijl het in de Kamer bij ferme reprimandes blijft. Tot nu. Want wie zich misdraagt in een Kamerdebat, kan voortaan voor de rest van de dag worden geschorst. Dat staat in de nieuwe gedragscode waarin het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer, de al bestaande integriteitsregels heeft samengevat en hier en daar nog eens extra nadrukkelijk onder de aandacht brengt. Met het voornemen om er voortaan ook werk van te maken.

Eerst worden Kamerleden gewaarschuwd en verzocht hun woorden terug te nemen. Als zij dat weigeren, kan de voorzitter hen voor de rest van de dag uitsluiten van het debat. Officieel kon de voorzitter Kamerleden al wegsturen, alleen was dat geen staande praktijk. Anders had Khadija Arib dat begin dit jaar misschien wel gedaan toen Selçuk Öztürk (Denk) en Machiel de Graaf (PVV) elkaar voor rotte vis uitmaakten.

Ook strenger worden de regels rondom giften. Kamerleden dienen zich bij het aannemen van giften voortaan niet alleen af te vragen of zij zich schuldig maken aan belangenverstrengeling, maar ook of zij die indruk kunnen wekken op de buitenwereld. Zoals bijvoorbeeld Alexander Pechtold deed toen hij een Schevenings appartement cadeau kreeg van een voormalig Canadese diplomaat.

ORDE IN HET ONDERWIJS

Den Haag houdt zich even in

Ingrid van Engelshoven. Beeld ANP

Het is een veelgehoorde klacht op de werkvloer, of je nu je oor te luister legt in ziekenhuizen, boerderijen of scholen: iedere vier jaar wil Den Haag weer wat anders. Met elk nieuwe kabinet komen nieuwe wensen, die meteen verwezenlijkt moeten worden - ook als de sector net bijkomt van de laatste ingreep.

Om in ieder geval in het onderwijs met die trend te breken, is ‘even geen nieuwe Haagse ideeën’ vandaag de belangrijkste boodschap van minister Van Engelshoven. Met de vierjaarlijkse Strategische agenda die zij presenteert, wil de D66'er juist eerder vastgestelde ‘knelpunten oplossen’ en ‘rust en stabiliteit’ brengen. ‘Door het ventiel een klein beetje open te zetten, halen we de overdruk weg.’

Samengevat wil Van Engelshoven werk maken van meer succes voor studenten - vooral door ze in de eerste honderd dagen van hun opleiding beter te ondersteunen - en een lagere werkdruk voor docenten en onderzoekers. Om voor die laatste groep écht wat te kunnen betekenen, zou het kabinet veel meer geld moeten uittrekken. Zo'n miljard euro extra, schat de minister in een interview met NRC.

Alleen: in de Strategische agenda staat daarover niets. ‘Tja, ik ben ook een minister die opereert binnen een regeerakkoord’, zegt Van Engelshoven. En ook het leenstelsel, een vaak genoemde oorzaak voor stress bij studenten, komt in de plannen niet langs. ‘Die discussie voeren we elders.’

CONGRES FVD

De cultuurstrijd is hier

Thierry Baudet met partijgenoten in Barneveld. Beeld Guus Dubbelman

Waar staat Forum voor Democratie nou echt voor, na alle interne partijtwisten en de afsplitsingen van het afgelopen jaar? Op de algemene ledenvergadering in het Gelderse Barneveld viel zaterdag veel te ontdekken in de bonte parade van rechts-conservatieve paradijsvogels die aan de leden voorbijtrok.

De ziel van FvD was te vinden in wetenschapsjournalist Simon Rozendaal, die zich in één adem verzette tegen het ‘bizar dure’ klimaatbeleid én tegen de aanvallen op de reputatie van de Hollandse zeehelden.

In de jonge rechtsfilosoof Eva Vlaardingerbroek, die zich onder luide toejuichingen van haar overwegend mannelijke publiek uitsprak tegen ‘de gevaren van het hedendaags feminisme’.

Maar ook in het levensverhaal van het Gelderse Forum-Statenlid Armita Taheri, als kind hier gekomen vanuit Iran en nu strijdend tegen het partijkartel, dat ‘de islam, de sharia en het salafisme’ in Nederland zou toelaten.

Het volledige verslag van de dag, met het definitieve antwoord op de vraag waar de partij nou staat in de discussie over de EU, leest u hier.

EN DAN DIT NOG

‘Geen subsidie bij racisme’

Voetbalclubs die te weinig doen aan het aanpakken van racisme op hun tribunes, mogen ook geen subsidies meer krijgen van de overheid. Het CDA wil dat het kabinet daarover afspraken maakt met gemeenten, die de subsidies vaak verstrekken. Het is die partij menens, want CDA-minister Grapperhaus stelde na de racistische leuzen bij FC Den Bosch - Excelsior al voor om meteen punten af te trekken bij racisme in het stadion.

Coalitieruzie over aangifte

Onderzoekt de Kamer de mogelijkheid om staatssecretaris Menno Snel te vervolgen voor zijn rol in de toeslagaffaire? Eind vorige week schreven meerdere media dat dat het geval was, tot onvrede bij de coalitiepartijen D66 en VVD. In een ingelaste vergadering wezen zij vandaag naar CDA, SP en Denk. Zij zouden hun boekje te buiten zijn gegaan door juristen te vragen de mogelijkheden voor strafvervolging op een rijtje te zetten. Volgens de VVD bestaat er ‘geen enkele intentie’ om Snel te vervolgen.

Vanmiddag 14.00 ingelaste procedurevergadering over de (onjuiste) suggestie van afgelopen vrijdag dat de Tweede Kamer strafvervolging zou willen instellen tegen bewindslieden en ambtenaren in de CAF-11 zaak.

In deze ernstige zaak past ook grote zorgvuldigheid van ons als Kamer — Steven van Weyenberg (@svanweyenberg) 2 december 2019

Voorzitter @a_mulder stelt dat de commissie Financiën nooit heeft verzocht om vervolging van staatssecretaris @Menno_Snel en ambtenaren te onderzoeken. Werkgroep bestaande uit Kamerleden @PieterOmtzigt, @RenskeLeijten en @F_azarkan ging boekje te buiten door advies te vragen. — Laurens Kok (@lwmkok) 2 december 2019

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.