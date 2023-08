Arib eist inzage in de klachten over haar gedrag

Voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Beeld David van Dam / de Volkskrant

Arib heeft advocaten Geert-Jan en Carry Knoops in de arm genomen om haar bij te staan in haar verweer tegen de gang van zaken. Ze zegt ‘tot op de dag van vandaag’ niet te weten waar ze concreet van wordt beschuldigd. Al sinds maart – de eerste keer dat de onderzoekers contact met haar zochten – onderneemt Arib pogingen om helderheid te krijgen. ‘Ik wil precies weten waar ik van beschuldigd word en door wie.’

De gedelegeerd opdrachtgevers, die door Bergkamp zijn aangesteld om erop toe te zien dat het onderzoek goed verloopt, hebben in april nog aangegeven dat zij de twee anonieme brieven waarin de beschuldigingen staan niet willen delen met Arib en ook niet ‘van wie die brieven afkomstig zijn’. In plaats daarvan willen de opdrachtgevers alleen ‘mondeling en op locatie toelichten’ waar de beschuldigingen over zouden gaan. Ook verzoeken om andere relevante documenten te verstrekken zijn geweigerd.

Daartegen heeft Arib via haar advocaten bezwaar aangetekend. ‘Ik heb recht op volledige informatie’, zegt Arib. ‘Ik wil daarover zelf kunnen beschikken en er ook met mijn advocaten over kunnen overleggen. Mondelinge mededelingen van de onderzoekers over wat er in zou staan, volstaan niet.’ Bovendien, zegt ze: ‘De anonieme brieven gaan al een jaar rond en zijn al in bezit van de media. Waarom zou ik die niet mogen krijgen?’

Op 30 juni heeft Arib naar eigen zeggen ‘na lang juridisch getouwtrek’ het onderzoeksprotocol ontvangen, onder strikte vertrouwelijkheid. ‘Dit is het enige document waarover ik beschik’, zegt Arib.

Vage beschuldigingen

Bijna een jaar geleden, op 28 september 2022, besloot het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer, onder wie Bergkamp, om een onderzoek in te stellen naar ‘vermeende signalen over sociale onveiligheid’ die beschreven staan in twee anonieme brieven. Sommige ambtenaren zouden een ‘onveilige werkomgeving’ hebben ervaren door Arib. Dezelfde dag nog lekte dit nieuws naar de media.

Arib stapte kort daarna boos op als Kamerlid: ze sprak van een ‘een dolksteek’ van Bergkamp en van ‘aanvallen op haar waardigheid’. Volgens Bergkamp heeft zij op 28 en 29 september geprobeerd om contact met Arib op te nemen over het onderzoek. Arib is daar toen niet op ingegaan, mede omdat het onderzoek en de beschuldigingen binnen een paar uur op straat lagen en zij weinig vertrouwen meer had.

Aribs verzoek om helderheid raakt aan de achilleshiel van de vele integriteitsonderzoeken die zijn gestart sinds het tv-programma Boos in januari 2022 berichtte over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij talentenshow The Voice. In de praktijk houden integriteitsonderzoekers de precieze inhoud van de klachten vaak geheim om de anonimiteit van melders te waarborgen. De beklaagden willen juist graag wèl weten wat de klachten exact zijn, zodat zij zich kunnen verweren.

Ook Arib hekelt de gebrekkige transparantie. ‘Bergkamp houdt alles geheim. Voor mij en voor de Tweede Kamer. Alle stukken die ze heeft gebruikt om dit geheime onderzoek te legitimeren worden niet aan mij verstrekt.’

Hevige ontkenning

Arib is stellig dat ze niks heeft misdaan. ‘Ik heb nog nooit tegen iemand geschreeuwd of met deuren gesmeten of wat dan ook’, zei de oud-Kamervoorzitter zondag in het tv-programma Zomergasten. Ze suggereert dat eventuele klachten mogelijk zijn terug te voeren op een reorganisatie die ze heeft doorgevoerd.

Arib herhaalde zondag verder de kritiek die ze eerder ook al heeft geuit. Volgens Arib is ze door Bergkamp voor ‘een trein gegooid’ terwijl het onderzoek nog loopt. Ook verwijt zij Bergkamp en andere presidiumleden dat zij überhaupt geen bevoegdheid hadden om een onderzoek te starten naar een collega-Kamerlid.

Na enkele roerige weken is uiteindelijk in november besloten om toch door te gaan met het feitenonderzoek door Hoffmann bedrijfsrecherche. Sindsdien heerst er radiostilte. Het onderzoek zou aanvankelijk voor de zomer worden afgerond, maar die deadline is volgens ingewijden verschoven naar eind augustus.

Bergkamp en ook de gedelegeerd opdrachtgevers willen op dit moment geen commentaar geven.