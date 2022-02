Ari Olivier (1939-2022): meesteroplichter en ‘gewetenloze narcist’

Meesteroplichter Ari Olivier is vorige week overleden in Nieuw-Vennep, op 82-jarige leeftijd. ‘Heer Olivier’ was vooral in de jaren zeventig, tachtig en negentig een bekende Nederlander. ‘Dan pak je dat miljoen en zeg je: koekoek!’

Hoe krijg je iemand die je net kent zo ver dat hij je één miljoen geeft? Meesteroplichter Ari Olivier legde het ooit uit in een televisieprogramma van omroep Human. Hij liep ‘een dikke, sigaren rokende rijke pief’ tegen het lijf en vertelde hem over een winstgevend project. Op enig moment ging Olivier een tijdlang naar de wc, terwijl hij zijn stukken op tafel liet liggen.

Wat hij hoopte, gebeurde: de man keek er stiekem naar en zag dat zijn investering het driedubbele zou kunnen opleveren. Even later, toen alle formaliteiten geregeld waren, ging Olivier er met het geld vandoor. ‘Dan pak je dat miljoen en zeg je: koekoek!’

Woensdag maakte De Telegraaf bekend dat Olivier vorige week is overleden in Nieuw-Vennep, op 82-jarige leeftijd. Volgens zijn zoon Boris, die het nieuws heeft bevestigd, had hij kanker.

Robin Hood

Met name in de jaren zeventig, tachtig en negentig was de meesteroplichter een bekende Nederlander. ‘Heer Olivier’ was zijn bijnaam, omdat hij er altijd gesoigneerd uitzag: in maatkostuums van het Franse modehuis Lanvin, met een handgemaakte stropdas en een fraaie polshorloge. Over hem verschenen bestsellers, hij maakte een tv-programma en bracht zelfs een plaatje uit, Kan ik er wat aan doen? Hij presenteerde zich als iemand die naïeve, geldbeluste zakenmannen om de tuin leidde: een Robin Hood, die stal van de rijken. Was dat valse romantiek of de waarheid?

Als kind stal hij al briefjes van honderd gulden van zijn welgestelde opa en oma, blijkt uit zijn memoires. Geld is altijd heel belangrijk voor hem geweest. Olivier is slim genoeg om te studeren en een goede baan te krijgen, maar ‘daarmee had ik lang niet bereikt wat ik nu heb kunnen rauzen’, zei hij in de Provinciale Zeeuwse Courant.

Het boek Heer Olivier; memoires staat vol anekdotes. Zo beschrijft Olivier dat hij in 1968 incheckte in een vijfsterrenhotel in Wenen en zich voordeed als de eerste astronaut die voor de Amerikanen naar de maan zou vliegen. Omdat hij als geen ander iemands vertrouwen kon winnen en zoiets in die tijd – zonder internet – niet eenvoudig te controleren was, lukte dat. Het leverde hem een tv-optreden op in Oostenrijk, en een vergoeding voor het promoten van een restaurant en mousserende wijn. Toen de Amerikaanse ambassade alarm sloeg, maakte Olivier zich uit de voeten.

‘Slimme psycholoog’

Op 24-jarige leeftijd liep hij tegen zijn eerste veroordeling aan, voor het lospraten van twee Jaguars bij een autobedrijf met een ongedekte cheque. Het leverde hem zeven maanden celstraf op. Daarna ging de jonge crimineel op jacht naar het grote geld, met nieuwe straffen tot gevolg.

Omdat de oplichter failliet was verklaard, kreeg hij begin jaren tachtig te maken met Ton Steinz. ‘De rechter had mij benoemd tot zijn curator: ik moest Ari Oliviers financiële zaken afhandelen’, zegt de 76-jarige Steinz. ‘Al snel kwam ik erachter dat hij een slimme psycholoog was. Olivier kon snel inschatten welke vrouwen een beetje liefde tekortkwamen. Die pakte hij in met zijn charmes. Binnen een week waren ze hun geld kwijt.’

Lang niet alles was strafbaar. ‘Ik heb heel wat huilende vrouwen aan mijn bureau gehad. Die waren naar de politie gegaan, waar ze te horen kregen dat er niets aan te doen was. Omdat ze bijvoorbeeld iets hadden ondertekend waardoor ze hun vermogen aan Olivier in beheer hadden gegeven.’

Misdaadjournalist Bas van Hout (62) zat begin jaren tachtig op de publieke tribune van een rechtbank toen de advocaat van Olivier, Max Moszkowicz, een prachtig pleidooi hield. ‘Zijn cliënt zou zijn leven gaan beteren, zei Moszkowicz, hij zou in de gevangenis rechten gaan studeren. Iedereen was onder de indruk, totdat Olivier de rechters vertelde waarom hij zich in het strafrecht ging verdiepen. ‘Ik wil dat ze me de volgende keer niet zo makkelijk kunnen pakken’, zei hij.’ Dat was geen grap, maar hoogmoedswaanzin.’

Meesteroplichter 'Heer Olivier'. Beeld ANP

Geen spijt

Doorgaans betuigde Olivier geen spijt. Ook niet als hij tegenover slachtoffers zat, zoals in het televisieprogramma Het Zwarte Schaap in 2000. Hij was dol op publiciteit en had geen last van gewetensbezwaren. Tijdens de show wees de crimineel erop dat veel slachtoffers hem zelf de gelegenheid hadden geboden om er met hun geld vandoor te gaan.

Volgens Ton Steinz, die ook te gast was in die show, was Olivier een gewetenloze narcist. ‘Hij was geen Robin Hood. Bij mij hebben zich gedupeerden gemeld die 20.000 gulden (9.000 euro, red.) waren verloren. Ze hadden net hun huis verkocht en zouden een nieuw huis kopen. Het was hun enige geld, hij zou het even beleggen. Ze hebben het nooit teruggekregen. Zo ken ik meer verhalen.’

Dat het imago van Olivier niet zo slecht is, komt volgens Steinz onder andere doordat tv-makers met hem zaten te ‘lachen, gieren, brullen’ in plaats van kritische vragen te stellen. De oplichter presenteerde bijvoorbeeld een tv-programma bij Veronica, in 1997, Heer Oliviers wereld. Die show werd na drie uitzendingen stopgezet, omdat de presentator werd opgepakt met valse dollars.

Olivier heeft altijd beweerd dat hij in de jaren tachtig een eerlijke zakenman is geworden. Het zou misdaadjournalist Bas van Hout verbazen als dat klopt. ‘Ik heb hem in 1994 ontmoet in een café en vertrouwde hem voor geen cent. Mensen zoals hij blijven doorgaans hun hele leven zoeken naar manieren om zonder te werken snel rijk te worden.’