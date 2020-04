Argwaan blijft bij tellingen Wuhan

Artsen aan het werk op een geïsoleerde ic-afdeling in een ziekenhuis in Wuhan, begin februari dit jaar. Beeld Yuan Zheng / EPA

Het officiële coronadodental in Wuhan is vrijdag in één klap met de helft gestegen, van 2.579 naar 3.869. Volgens het stadsbestuur bevat het nieuwe cijfer ook mensen die thuis, of in de overrompelende beginfase in ziekenhuizen zijn overleden en in alle chaos niet waren meegeteld. Dit keer zou het dodental accuraat zijn. Maar in vergelijking met wetenschappelijke analyses is het cijfer nog altijd onwaarschijnlijk laag.

De officiële dodentallen door covid-19 zijn onderdeel geworden van een internationale strijd, een krachtmeting tussen politieke systemen. Terwijl het autoritaire China voorlopig op 84.152 besmettingen en 4.642 doden aftikt, zitten de VS aan 671.425 besmettingen en 33.286 doden. De superioriteit van het Chinese systeem is aangetoond, althans voor wie de cijfers gelooft.

Maar Beijing heeft een geschiedenis met het manipuleren van cijfers en Chinese statistieken zijn notoir onbetrouwbaar. Daarbij komt dat het coronavirus voor de Communistische Partij van China een existentiële kwestie is. ‘Gedurende de hele Chinese geschiedenis hebben epidemieën, oorlogen en natuurrampen de val van dynastieën ingeluid’, aldus Xun Zhou, historicus aan de Universiteit van Essex. ‘Controle over het virus is cruciaal voor de politieke legitimiteit van de CCP.’

Dus wekken de lage cijfers in China argwaan, nog meer dan in andere landen, waar het testen en tellen evenzeer gaten vertoont. Als in Wuhan ellenlange rijen aan de crematoria verschijnen van nabestaanden die de urnen van hun overledenen komen ophalen, ontstaat meteen speculatie. Een journalist van de nieuwssite Caixin telt 5.000 urnen in één van de acht stadscrematoria. Op sociale media leidt dat tot wilde schattingen van 40 duizend doden.

Ook onder de inwoners van Wuhan klinkt twijfel over de cijfers. Sommigen denken dat er honderden doden meer gevallen zijn, anderen duizenden, één man zegt dat het er 20- tot 30 duizend zijn geweest. Hun inschattingen zijn niet te controleren. Artsen en verplegers staan onder druk geen interviews te geven, nabestaanden zeggen op het laatste moment interviews af en bij de crematoria worden journalisten weggejaagd.

Dat het stadsbestuur van Wuhan de getallen zelf bijstelt, kan het resultaat zijn van extra onderzoek, maar lijkt ook een tactiek om de gemoederen te bedaren. Met 50.333 besmettingen (325 meer dan eerst) en 3.869 doden (1.290 meer) kan Wuhan zichzelf nog steeds als een succes presenteren en tegelijk de kritiek pareren. ‘We streven ernaar geen enkele covid-19-zaak ongedocumenteerd te laten’, aldus de autoriteiten.

Maar de nieuwe cijfers lijken nog steeds een onderschatting. Volgens een studie van de University of Hong Kong, gebaseerd op het aantal infecties onder geëvacueerde buitenlanders, waren er op 25 januari al 75.815 besmettingen in Wuhan. Inwoners vragen zich ook af waarom er op het toppunt van de uitbraak 42 duizend medici uit heel China naar Wuhan werden gestuurd, een stad met 94 duizend geregistreerde artsen en verplegers, als er maar 50.333 covid-besmettingen waren.

Ook buiten Wuhan rammelen de cijfers. Zo zijn er buiten de provincie Hubei slechts 15.997 besmettingen geteld, terwijl volgens China-expert Derek Scissors minstens 27 duizend geïnfecteerden al vóór de lockdown uit Hubei vertrokken. ‘Wuhan stond in de schijnwerpers, daar hebben de autoriteiten alles uit de kast gehaald’, zegt Zhou, die een boek voorbereidt over het Chinese gezondheidsbeleid. ‘In afgelegen plaatsen is het makkelijker om uitbraken te verzwijgen.’

Ook China’s recente goednieuwsberichten moeten met een korrel zout worden genomen. Officieel is er de afgelopen twee weken één lokale besmetting vastgesteld in Wuhan, en 68 in heel China. De voorzorgsmaatregelen blijven volgens de overheid van kracht omdat er veel gevallen uit het buitenland worden geïmporteerd en er nog steeds veel asymptomatische gevallen zijn.

Volgens Zhou is dat een afleidingsstrategie, die de ware ernst van de situatie moet verhullen. ‘De autoriteiten proberen het probleem buiten China te leggen. Het is een manier om een zondebok te zoeken. In de jaren tachtig hebben de autoriteiten zo ook de aidsepidemie aangepakt. Aids werd toen voorgesteld als een buitenlandse ziekte, dat doen ze nu ook met covid-19.’

Ook de asymptomatische gevallen lijken een etiket te zijn, waaronder onwelgevallige informatie wordt geschaard. ‘Niemand wil nieuwe gevallen melden, want dan moet Wuhan weer in lockdown’, zegt een inwoner, in wiens wijk de afgelopen twee weken tien asymptomatische gevallen zijn aangetroffen. ‘Het gaat slecht met de economie, winkeluitbaters protesteren voor huurverlaging. Een nieuwe lockdown zou niet aanvaard worden, dus spelen de autoriteiten het spel mee.’

Een wijkvrijwilliger in Wuhan bevestigt dat in zijn vrijwilligersnetwerk tien tot twintig nieuwe gevallen per dag worden vastgesteld, maar dat die niet officieel worden gemeld. Nieuwe patiënten worden naar het ziekenhuis gebracht, maar worden daar mogelijk als oude patiënten ingeschreven, aldus een arts in de Financial Times. Het lijkt niet om enorme aantallen patiënten te gaan, maar het maakt de Chinese cijfers onbruikbaar.

Al dat cijfergesjoemel neemt niet weg dat de situatie in China verbetert. In Wuhan zijn de noodziekenhuizen gesloten en de ingevlogen medici terug naar huis. In bijna heel China zijn de scholen deels heropend en komt het gewone leven weer op gang. Die reële veranderingen zijn in China een betere maatstaf dan cijfers. Zhou: ‘Het zal nog lang duren voor we een min of meer realistisch beeld hebben van hoe groot de epidemie echt is geweest.’