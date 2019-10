Argos: politie beveiligt vanwege dreiging in Nederland ten minste drie tegenstanders Iraanse regime

8 november 2017: in de Haagse Jan van Riebeekstraat is Ahmad Mola Nissi geliquideerd, de leider van de Iraanse verzetsbeweging ASMLA. Beeld Jos van Leeuwen

Die speciale maatregelen, die niet door de politie worden bevestigd, zouden nodig zijn vanwege ‘de lange arm van Teheran’. De doelwitten zouden activisten van een Arabische minderheid zijn die strijden voor onafhankelijkheid van de regio Al-Ahwaz in Khoezestan in het zuidwesten van Iran. Voor zeker drie mensen zijn volgens het programma extra veiligheidsmaatregelen getroffen, aldus Argos.

In 2015 en 2017 werden in Nederland Iraniërs geliquideerd. Minister Blok van Buitenlandse zaken meldde begin dit jaar aan de Tweede Kamer dat inlichtingendienst AIVD over ‘sterke aanwijzingen’ beschikt dat het regime in Teheran de hand had in de moord op twee naar Den Haag en Almere gevluchte staatsvijanden. Daarop zette Nederland twee Iraanse diplomaten uit.

Elektromonteur

Van de in 2015 vermoordde Ali Motamed, een elektromonteur, bleef jarenlang onbekend dat hij in werkelijkheid een andere identiteit had: Mohammad Reza Kolahi Samadi. Hij was volgens Teheran betrokken bij een moordaanslag in 1981 waarbij 73 doden vielen. Het kabinet kende wel al snel na de liquidatie de ware identiteit van de man, maar maakte nooit bekend dat hij een staatsvijand van Iran was.

De in 2017 in Den Haag neergeschoten Ahmad Mola Nissi was leider van de ASMLA, een beweging die opkomt voor de Ahwazi. Hij leefde sinds 2006 in Nederland. Teheran beschouwde hem als een terrorist, maar volgens zijn nabestaanden was hij louter actief bij de politieke tak van ASMLA.

Noodknop

Ook nu nog ervaren sommige Iraniërs volgens Argos ‘aanhoudende intimidatiepraktijken’, zoals observatie. Een presentator van de in de regio Den Haag gevestigde Alahwaz TV zou een noodknop hebben waarmee hij in direct contact staat met de politie.

In Nederland wonen naar schatting zo’n 35- tot 40 duizend Iraniërs. Het is een versplinterde, geïndividualiseerde gemeenschap, gekenmerkt door onderling wantrouwen. Eerder dit jaar sprak de Volkskrant met zes naar Nederland gevluchte Iraniërs die vertelden over de ‘spionnen’ van Iran die hen blijven volgen. ‘Ze proberen je via je familie te raken’, zei columnist Keyvan Shahbazi (54). ‘Als je vader ernstig ziek is, of je moeder op sterven ligt. Dan word je gebeld met de boodschap dat je veilig naar Iran kan. Dat je echt niets zal overkomen. En als je weigert, omdat je die toezegging domweg niet gelooft, word je fijntjes meegedeeld dat ‘we veel meer van je weten dan je denkt’. Dat is zo intimiderend.’

Ook in andere Europese landen zijn Iraniërs die kritisch zijn op het regime in Teheran niet veilig. In Denemarken en Frankrijk werden vorig jaar twee aanslagen verijdeld. Daarbij is onder andere een Iraanse diplomaat gearresteerd, die een bom zou hebben geleverd om een aanslag te plegen in Parijs. Ook bij Kopenhagen werd een man van Iraanse afkomst gearresteerd, die betrokken zou zijn bij voorbereidingen voor een aanslag.

De lange arm van Teheran

