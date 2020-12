Argentinië legaliseert abortus: enorme overwinning voor feministen in Latijns-Amerika

Beeld AP

Op de vroege Argentijnse ochtend, na een urenlang debat – grotendeels een herhaling van bekende standpunten – voegden genoeg twijfelaars zich bij het ja-kamp. Met een grotere meerderheid dan verwacht stemden 38 senatoren voor de wet, 29 tegen en 1 senator onthield zich van stemming.

De vorige Argentijnse abortuswet dateerde uit 1921 en stond abortus alleen toe na een verkrachting of wanneer het leven van de moeder in gevaar was. Jaarlijks ondergaan naar schatting een half miljoen Argentijnse vrouwen een illegale abortus. Vrouwen die betrapt worden op het plegen van abortus, kunnen tot vier jaar gevangenisstraf krijgen. Cijfers lopen uiteen, maar jaarlijks zouden zo’n honderd Argentijnse vrouwen sterven tijdens een illegale zwangerschapsonderbreking.

Argentinië loopt in veel opzichten voorop met progressieve wetgeving, niet alleen in Latijns-Amerika, maar wereldwijd. Het huwelijk is sinds 2010 geen exclusief heteroseksuele aangelegenheid meer en in 2012 verwierven transpersonen het recht om hun geslacht in officiële documenten te wijzigen.

Desondanks is de weerstand tegen legale abortus nog altijd groot. Het pro-abortuskamp met zijn groene vlaggen heeft een bijna even grote conservatief-christelijke blauwe pro-lifebeweging tegenover zich, die een blauwe vlag als symbool gebruikt. Zij zijn niet tegen abortus, zeggen ze, maar vóór twee levens: die van moeder en kind. Conservatieve Argentijnen vinden de Argentijnse paus Franciscus aan hun zijde, die dinsdag nog een tweet verstuurde waarin hij de geboorte van Jezus vergeleek met die van een ongewenst kind (‘Allen zijn kinderen van God’).

Argentinië voegt zich met de nieuwe wet bij het nog kleine Latijns-Amerikaanse gezelschap Uruguay, Cuba en Guyana. Ook in Mexico-Stad kunnen vrouwen hun zwangerschap legaal afbreken. Maar de feministische overwinning in het grote Zuid-Amerikaanse land zal een hart onder de riem zijn voor de groeiende bewegingen die pleiten voor vrouwenrechten in de regio. Vrijwel overal op het katholieke continent gaan elk jaar meer vrouwen de straat op om hun rechten op te eisen.