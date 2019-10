Argentinië kiest peronist Fernandez als nieuwe president

Aanhangers van Alberto Fernandez en zijn running mate Cristina Fernandez de Kirchner. Beeld REUTERS

Met ruim 90 procent van de stemmen geteld, staat Fernandez op 48 procent van de stemmen. Van de bijna 34 miljoen stemgerechtigden koos 41 procent voor Macri. Fernandez had aan 45 procent van de stemmen voldoende om een tweede stemronde op 24 november te voorkomen.

De huidige president Macri boette het afgelopen jaar enorm aan populariteit in. Argentinië heeft te kampen met een diepe economische crisis. Vorig jaar kreeg het land nog 57 miljard dollar aan noodhulp van het Internationaal Monetair Fonds. Die ging gepaard met een besparingsprogramma dat volgens Macri zijn vruchten nog moet afwerpen.

Vertrouwen winnen

De 60-jarige president probeerde met de slogan ‘ja, we kunnen het’ het vertrouwen van de bevolking terug te winnen om zijn beleid te kunnen voortzetten. Maar het geduld van de Argentijnen bleek op.

‘Dit is een grote dag voor Argentinië’, zo reageerde zijn rivaal Fernandez tegenover de pers. Hij presenteerde zich als peronist aan de kiezers met running mate Christina Kirchner aan zijn zijde, de ex-president (2007-2015) die ontslag moest nemen wegens beschuldigingen van corruptie. Vooral Kirchner profileert zich als opvolger van Evita Perón, die eind jaren 40 uit het volk opklom tot presidentsvrouw en het opnam voor de armen in de samenleving. Dat deed ze tot haar vroege dood in 1952, op 33-jarige leeftijd.

Terug naar peronisme

Macri wilde juist korte metten maken met het voor de economie zo desastreuze peronisme. Maar hij moet dus na een periode alweer het veld ruimen. De inflatie is 55 procent (15 procentpunt hoger dan onder Kirchner in 2015), de deviezenvoorraad is door massale kapitaalvlucht gekrompen en de buitenlandse schuld is gestegen tot 100 miljard euro.

In crisistijd keren Argentijnen vaak weer terug naar het peronisme. Sinds 1946 is Argentinië de helft van de tijd geregeerd door peronistische presidenten. Het duo Fernandez en Kirchner zal die draad nu weer oppakken.

Christina Kirchner (links) en de nieuw gekozen president Alberto Fernandez. Beeld AFP