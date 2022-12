Argentijnse doelman Martinez beheerst wél het spel van beïnvloeding

De Argentijnse doelman Emiliano Martinez stopt de strafschop van Steven Berghuis. Even daarvoor had hij hetzelfde gedaan bij Virgil van Dijk. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De Argentijnse doelman Emiliano Martinez, die dinsdag tegen Kroatië speelt in de halve finale van het WK, bleek meester van het psychologische spel tijdens de strafschoppen tegen Nederland. Vervelend, onsportief, doch soms effectief. Terwijl het potje pesten voor collega Andries Noppert, die als ‘Toren van Joure’ even voor de neus van Messi ging staan en even later in de verkeerde hoek lag, voelde als onwennig, was Martinez ervaringsdeskundige. De eerste twee pingels gestopt, met atletische duiken naar rechts en links. Al kon hij bij Virgil van Dijk als eerste nemer nog niet veel fratsen uithalen.

‘Het afleiden van de nemers hoorde bij ons plan', geeft keeperstrainer van Oranje Frans Hoek toe. Als ‘beïnvloeding’, had bondscoach Louis van Gaal een onderdeel van het plan al aangekondigd. Alleen: het mislukte, of het nou om de praatjes van de met de nemers meelopende Denzel Dumfries ging, of om het optreden van Andries Noppert. Nee, dan Argentinië.

Martinez staat met de bal in de hand bij de strafschopstip, als Steven Berghuis komt aanlopen voor penalty twee. Martinez reikt de hand. Vlak voordat Berghuis de bal wil pakken, laat hij die vallen. Bij Teun Koopmeiners, nemer drie, blijft hij gewoon bij de stip staan, totdat scheidsrechter Lahoz hem met een geërgerd gebaar naar de doellijn stuurt.

Bij Wout Weghorst schiet Martinez de bal met een punter weg, zodat het langer duurt voordat die kan schieten. Koopmeiners en Weghorst scoren overigens, maar het leed is al geschied. Pas bij Luuk de Jong grijpt Nederland in. Noppert heeft de bal gepakt na de Argentijnse strafschop om die persoonlijk aan de spits van PSV te geven.

Een beetje ‘gek’

De Nederlandse keeperstrainer Frans Hoek, over Martinez: ‘Hij beïnvloedt de nemers, leidt af en is overtuigend. Hij is een echte winnaar. Een beetje ‘gek’ ook.’ Wat die gekte betreft: zijn topact in dit spel van zenuwen en beïnvloeding was de halve finale van de laatste Copa América in Brazilië, toen hij heftig inpraatte (trashtalk) op de Colombiaanse nemers en drie strafschoppen stopte.

De ontknoping is tekenend voor de jacht van Argentinië op de titel. Nadat Lautaro Martinez de beslissende strafschop achter Noppert heeft geschoten, rent bijna de hele ploeg naar de spits. Behalve aanvoerder Lionel Messi. Die buigt af naar rechts, naar de doelman. Martinez ligt buiten het strafschopgebied op zijn buik, armen wijd. Messi knielt en trekt aan zijn schouders. Dan volgt een omhelzing.

Messi gelooft dat Martinez een schakel is op weg naar de titel, nadat Argentinië nooit zo’n uitmuntende doelman had in Messi’s tijd, met de clowneske Willy Caballero als dieptepunt, die in de groepswedstrijd van het vorige WK tegen Kroatië flaterde.

Martinez is een ervaren doelman, hoewel meer in jaren dan in wedstrijden. Hij maakte pas vorig jaar zijn debuut in de nationale ploeg, mede omdat hij jarenlang geen vaste plaats had bij een club. Hij was sinds 2010 in dienst van Arsenal en hoopte elke keer weer op een doorbraak. Intussen werd hij eindeloos uitgeleend, aan Oxford, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton Wanderers, Getafe en Reading, en ook daar was hij niet overal basisspeler. Totdat Arsenal hem in 2020 voor ruim 20 miljoen verkocht aan Aston Villa, waar hij in één seizoen vijftien keer de nul hield in de Premier League.

Eten bij elkaar te scharrelen

Martinez is een sterke doelman, met uitstraling en reflexen. Eindelijk, mede door zijn reddingen, won Argentinië met de Copa América voor het eerst in 36 jaar een prijs. Martinez beschouwt zich als een soldaat van Messi. Voor de sterspeler zou hij zijn leven geven, zei hij eens. En hij geldt dus als strafschoppenspecialist, wat geen kwaad kan in eindtoernooien. Martinez, Dibu bijgenaamd, is afkomstig uit een arm gezin uit Mar del Plata, opgeleid in de jeugd van Independiente. Zijn vader kon geen keepershandschoenen voor hem kopen toen hij klein was, en soms was het schrapen om eten bij elkaar te scharrelen, vertelde hij de website van Arsenal.

Frans Hoek noemt Martinez een betrouwbare keeper. ‘Fysiek is hij sterk, 1,95 meter lang, krachtig, met goede reflexen. In aanvallende zin is hij rustig aan de bal, in de opbouw. Hij heeft een lange trap. Verdedigend schat hij de situatie niet altijd goed in bij diepteballen. In het één tegen één duel komt hij goed uit en maakt hij zich groot. Bij voorzetten is hij heel goed met inswingers, bij outswingers reageert hij soms wat weifelend. Bij schoten is hij ook goed, al laat hij de ballen soms los. In zijn algemeen is hij een betrouwbare keeper.’

Eentje dus met pit. Na de kwartfinale ging hij tekeer over scheidsrechter Lahoz en over Louis van Gaal. ‘De scheidsrechter gaf alle vrije trappen aan hen, en waarom liet hij tien minuten extra spelen? Ik hoorde Van Gaal zeggen dat hij zou winnen met penalty’s. Hij moet gewoon zijn mond houden.’ Zelfs de interviewer was even beduusd.