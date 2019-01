Argentijnen protesteren tegen prijsstijgingen van ruim tweeduizend procent

Met fakkels protesteren bewoners van Buenos Aires tegen de slechte economische situatie. Beeld AFP

De prijzen van gas en elektriciteit zijn in de afgelopen drie jaar met ruim tweeduizend procent verhoogd, omdat president Mauricio Macri sneed in de subsidies op openbare voorzieningen. Hij wil zo het begrotingstekort verminderen.

Verwacht wordt dat de kosten van levensonderhoud dit jaar nog verder zullen stijgen, waaronder het openbaar vervoer. Met de wekelijkse demonstraties, die tot februari zullen duren, willen onder andere de vakbonden de druk op de regering verhogen. Later dit jaar worden nieuwe presidentsverkiezingen gehouden. Ook linkse partijen steunen de demonstraties.

Macri sloot vorig jaar een veelbekritiseerd akkoord met het IMF, dat voorzag in de verstrekking van 49 miljard euro aan leningen. In ruil moest Buenos Aires het begrotingstekort terugdringen, dat opeenvolgende regeringen niet onder controle hadden gekregen.

President Macri, tweede van rechts, moest in december toegeven dat steeds meer Argentijnen in armoede leven. Beeld REUERS

‘Wij hebben er genoeg van’

De Argentijnse economie, de op twee na grootste van Zuid-Amerika, maakt moeilijke tijden door. Vorig jaar steeg de inflatie naar bijna vijftig procent. Ook daalde de waarde van de peso flink. De munt verloor de helft van de waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

‘De bevolking kan niet meer rondkomen’, aldus Pablo Moyano, de leider van een vakbond van vrachtwagenchauffeurs die donderdag deelnam aan het protest waaraan twintigduizend mensen meededen. ‘Alle maatregelen die de regering heeft genomen, zijn gericht tegen de arbeiders.’ De demonstranten droegen borden met de tekst ‘Wij hebben genoeg van het Macri/IMF-bezuinigingsbeleid’.

De president moest in december toegeven dat meer en meer Argentijnen in armoede leven vergeleken met voorgaande jaren. ‘Er waren eindeloze stormen in 2018’, aldus Macri, die drie jaar geleden werd gekozen omdat hij beloofde een einde te maken aan de economische en politieke problemen van het land.

Met de wekelijkse demonstraties willen de vakbonden de druk op Macri verhogen om zijn bezuinigingsbeleid te veranderen. Beeld AFP

Lege winkelstraten

Ook beloofde hij de inflatie terug te dringen tot onder de 10 procent. De gefortuneerde Macri, een voormalige burgemeester van Buenos Aires, voerde toen campagne met de slogan ‘Laten wij veranderen’.

Maar drie jaar later sluiten winkels in de hoofdstad in rap tempo voorgoed de deuren. Gedwongen door de slechte economische situatie nemen de bewoners hun toevlucht tot de ruileconomie om aan voedsel en kleding te komen. Ook het verhuren van kamers op Airbnb en rijden voor Uber wordt steeds meer als een alternatief gezien om aan geld te komen.

‘Mijn leven is na tien jaar compleet veranderd’, zegt de 36-jarige Pennella, die snel een baan bij Uber hoopt te krijgen, tegen persbureau Reuters. Zo’n vier maanden geleden had hij nog een goede baan bij een energiebedrijf. Hij huurde een huis in een buitenwijk, ging regelmatig met vakantie en kon de gezondheidszorgkosten van zijn gezin betalen.

Maar na tien jaar verloor Pennella zijn baan, net als zijn vrouw. Zij verkocht zelfgemaakte maaltijden op zijn werk. Het echtpaar leeft nu met hun twee kinderen op de benedenverdieping van het huis van zijn ouders. Pennella probeert nu wat geld bij elkaar te schrapen met allerlei baantjes, zoals met schilderen. ‘Wij proberen ervoor te zorgen dat het de kinderen aan niets ontbreekt.’