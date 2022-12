Argentijnen doorbreken Europese hegemonie op WK

Even een onderonsje tussen de grootste sterren van dit WK: Kylian Mbappé (l) en Lionel Messi. Beeld AFP

Het toernooi in Qatar was het helverlichte podium van het afscheid van een generatie, met Lionel Messi als iconische winnaar. Argentinië won de derde titel, na 1978 en 1986. Qatar kreeg zijn zin met een WK dat ook vanwege het spectaculaire wedstrijdverloop van Frankrijk - Argentinië vaak zal worden gememoreerd. Het toernooi sloot af met een kraker.

Tegenover Messi's afscheid stond de bloei van nieuwelingen, en de opkomst van Marokko was een nieuwe stap voor een continent dat het voetbal al veel heeft gegeven, Afrika. Tijdens het WK ging Ronaldo af door de zijdeur en overwon Messi, om de twee grootsten van de laatste vijftien jaar te typeren. Op het verder niet bijzondere WK qua voetbal haalden ouderen hun topniveau: Messi dus, maar ook de gracieuze Kroaat Luka Modric. Hoe hij passt, soms buitenkant voet, met een man in zijn rug of vrij. Hoe hij werkelijk overal is, ook op zijn 37ste.

Het was een laatste WK om de genialiteit van Messi te aanschouwen, zijn vastberadenheid om eindelijk te winnen, of om de snelheid van Kylian Mbappé te meten, afgezant van een niet eens meer zo nieuw tijdperk met sterren in de dop als Jude Bellingham en Jamal Musiala. Dat, en veel meer, kon in Qatar, met zijn droomfinale, met sleutelspelers van Paris SG, eigendom van het landje. Zo was het ook het toernooi van het grote geld, in een metropool van kapitalisme, Doha, met de rijkste voetballers in de hoofdrol.

Maakbaar voetbal

Het was ook het WK van het maakbare voetbal, geconstrueerd in het hoofd van trainers. Sommige aanvallers krijgen zoveel betaald omdat ze zeldzaam zijn, omdat de aanvaller het steeds moeilijker krijgt om de defensie te doorbreken. Coaches zoeken naar oplossingen om ook op andere wijze te scoren, om anderen bij het doel te laten komen. Over de vleugels bijvoorbeeld, vooral via verdedigers. Het aantal doelpunten via de vleugels verdubbelde ten opzichte van het vorige WK.

Dat had ook de Nederlandse bondscoach Louis van Gaal gemerkt, al waren de aanvallers te minnetjes om van een werkelijk succes te kunnen spreken, want uiteindelijk ben je nergens zonder aanvallers, gemiddeld gesproken de beste spelers. Van Gaal zal met enige spijt in de stem zeggen: als enige van alle trainers geen wedstrijd verloren, op een strafschoppenserie tegen Argentinië na.

Voetbal is geen open spel meer, constateerde hij bitter. En dus is het makkelijker en verleidelijk om te verdedigen, zeker bij dit WK met een korte voorbereiding. De technische man van de Fifa, oud-trainer Arsène Wenger, constateerde dat balbezit niet meer noodzakelijk is om tot succes te komen. Laat de bal aan de tegenstander, hetgeen tegen de kern van voetbal indruist.

Dichtgemetseld centrum

Vleugelverdedigers als gangmakers in het voetbal. Kijk naar Oranje tegen de Verenigde Staten, met het succes van Denzel Dumfries en Daley Blind. Maar tegen Argentinië was het verdedigen juist fataal. Rechtsachter Molina passt op Messi, krijgt de bal terug en linksachter Blind staat aan de buitenkant te dekken. Acuna, de linksachter, wordt gevloerd door Dumfries, de rechtsachter. Strafschop. Het centrum was in veel gevallen dichtgemetseld.

Japan won van Duitsland en Spanje, maar lag daarna meteen uit het toernooi. Marokko zorgde voor een Afrikaanse doorbraak, als eerste land uit het continent naar de halve finales. Maar Marokko, als vierde geëindigd, scoorde op het hele toernooi slechts zes keer. Kroatië, derde, achtmaal. Dat is ruimschoots minder dan Nederland, dat met tien doelpunten een vrij schotvaardige ploeg was. Al met al vielen genoeg doelpunten, 172, bijna 2,7 gemiddeld, mede dankzij een aantal zeer doelpuntrijke wedstrijden, waaronder de finale.

Om het aantal doelpunten verder op te krikken is het gunstig bij het volgende WK 48 landen toe te laten, zoals gebeurt in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Het niveau zal niet stijgen, al zal het voor die extra, zwakkere landen mooi zijn om het WK te spelen en levert het natuurlijk meer geld op, al is dat steeds meer afkomstig van grote sponsors buiten Europa. De macht verschuift. Voorzitter Infantino kan cijfers opdreunen, van 7 miljard euro inkomsten naar 10,4 miljard in de volgende periode van vier jaar. De tijd van schaarste in voetbal is allang voorbij. Al kun je wel elke dag een wedstrijd zien als de finale van zondag.