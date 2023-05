ARD: toch geen grote spoorstaking in Duitsland op zondag

Reizigers op Berlin Hauptbahnhof. Beeld AP

Eerder vandaag werd bekend dat Deutsche Bahn in Frankfurt naar de rechter zou stappen om de grote spoorstaking tegen te houden. De vervoerder vond het ‘disproportioneel’ dat werknemers tot en met dinsdag middernacht het werk neer wilden leggen. Omdat klanten die niets met het arbeidsconflict te maken hebben daarvan de dupe zouden worden, was juridische actie noodzakelijk, aldus het spoorbedrijf.

Volgens ARD hebben de partijen zich neergelegd bij een schikking die de rechtbank van Frankfurt voorstelde. Wat daar precies in staat, is nog niet duidelijk. Spoorbond EVG had voor de 230 duizend medewerkers van Deutsche Bahn en andere spoorbedrijven een loonsverhoging geëist van 12 procent of een jaar lang minstens 650 euro extra per maand. Deze verhoging is volgens de bond noodzakelijk vanwege de snel stijgende prijzen.

Of het treinverkeer de komende dagen het normale spoorboekje volgt, is evenmin duidelijk. Aanvankelijk zouden vanwege de staking alle langeafstandstreinen worden geschrapt. Ook het regionale vervoer en het goederenvervoer zouden hard worden geraakt. Stakingen later in de week zijn niet uitgesloten.