Architect van bloedigste aanslag in Irak opgepakt na geheime operatie in buurland

Ghazwan Alzawbaee wordt geblinddoekt afgevoerd. Beeld Yehia Rasool

De Iraakse premier Mustafa al-Kadhimi zei niet in welk buurland Ghazwan Alzawbaee werd aangehouden. Mogelijk gaat het om Syrië. De woordvoerder van de bevelhebber van het leger noemde Alzawbaee een van de meest gezochte personen van het land. ‘Deze terrorist heeft veel criminele daden gepleegd tegen het Iraakse volk en het leger’, aldus woordvoerder Yehia Rasool op Twitter bij foto’s van de gearresteerde IS-man.

Op de foto’s is te zien hoe de geblinddoekte Alzawbaee in een militair transportvliegtuig en zwaar bewaakt door gemaskerde leden van de inlichtingendienst Inis wordt overgebracht naar Irak. Hij zou zijn opgepakt nadat de inlichtingendienst hem in het vizier had gekregen.

‘Vijf jaar na de terreuraanslag slaagden onze dappere strijdkrachten erin om de terrorist Ghazwan Alzawbaee gevangen te nemen in een complexe inlichtingenoperatie in het buitenland’, twitterde premier Al-Kadhimi. Hij zei dat het een ‘nationale plicht’ was om terroristen zoals Alzawbaee voor het gerecht te brengen. Volgens de premier wordt de IS-strijder ook verdacht van andere bloedige aanslagen in diverse steden.

بعد التوكل على الله وباشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي @MAKadhimi ، تمكن الأبطال في جهاز المخابرات الوطني وبعملية بطولية استخبارية معقدة من القاء القبض على المتهم ( غزوان الزوبعي) الملقب ب ( ابو عبيدة بغداد ) في احدى الدول pic.twitter.com/e95Vt1CdEB — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) 18 oktober 2021

Enorme vuurzee

De aanslag in de wijk Karradah, waar veel sjiieten wonen, werd gepleegd door een zelfmoordterrorist tijdens de Ramadan. Deze slaagde erin de wijk te bereiken ondanks veel controleposten van de veiligheidstroepen. Terwijl veel bewoners in een drukke winkelstraat inkopen deden na het vasten, werd kort na middernacht een truck met explosieven tot ontploffing gebracht.

De enorme explosie veroorzaakte een enorme brand in een winkelcentrum waar de meeste slachtoffers vielen, onder wie veel jongeren. Zo’n 250 personen raakten gewond. IS claimde in een verklaring de aanslag te hebben gepleegd. De terreurgroep, die dagen eerder door het leger was verdreven uit de westelijke stad Fallujah, zei met opzet sjiitische bewoners te hebben getroffen. IS bestond grotendeels uit soennitische strijders, zoals Alzawbaee die na de Amerikaanse invasie jarenlang vastzat.

Hij werd toen gevangen gehouden omdat hij betrokken was bij aanslagen tegen het Amerikaanse leger. Alzawbaee behoorde toen tot de soennitische terreurgroep ‘Al Qaida in Irak’, die later opging in IS. Na de ineenstorting in 2017 van het kalifaat dat IS drie jaar daarvoor had uitgeroepen in grote delen van Irak en Syrië, slaagde hij met succes erin uit handen van het leger te blijven.

Iraqi National Intelligence Service arrested Sami Jasim Muhammad Al-Jaburi, who was in charge of ISIS finance, and a deputy of Abu Bakr Al-Baghdadi. pic.twitter.com/MOEU6GFz1E — Yazidi الايزيدية (@Ezidi2) 11 oktober 2021

Toevlucht in Syrië

De regering wilde dinsdag niet zeggen hoe de inlichtingendienst Inis erin was geslaagd Alzawbaee op te sporen in het buitenland en hoe de arrestatie precies verliep. Veel belangrijke IS-leiders zochten na de val van het kalifaat hun toevlucht tot het noordwesten van Syrië in gebied dat nog in handen is van rebellen. IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi kwam hier in 2019 om het leven bij een operatie van Amerikaanse Delta Force-commando's.

De arrestatie is de tweede succesvolle operatie in korte tijd waarmee de Iraakse inlichtingendienst de aandacht trekt. Vorige week maakte Bagdad de arrestatie bekend van een belangrijke IS-functionaris, Sami Jasim al Jaburi, op wiens hoofd de VS vijf miljoen dollar hadden gezet. Hij was een medewerker van Al-Baghdadi en een belangrijke financiële man van de terreurgroep.

Na zijn arrestatie lekte uit dat Al-Jaburi door Irak was opgespoord in het noordwesten van Syrië waar hij zich schuil hield. Nadat hij over de grens met Turkije zou zijn gelokt, werd hij door de Turkse autoriteiten gearresteerd. Hij werd toen overgedragen aan Inis-agenten en in een militair vliegtuig overgebracht naar Irak. Al-Jaburi is een van de hoogste IS-functionarissen die levend in handen is gevallen van de internationale coalitie die werd gevormd om IS te verslaan.