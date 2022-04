Archieven Rode Kruis WOII openbaar: zoektocht vermiste Nederlanders leidde zelfs langs paragnosten

Herbegraving van een oorlogsslachtoffer uit de Tweede Wereldoorlog op ereveld De Grebbeberg op verzoek van de nabestaanden. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De moeder van een verzetsstrijder die in april 1942 op 23-jarige leeftijd door de Duitsers ter dood was veroordeeld, doet bijna vijf jaar later navraag bij het Rode Kruis. Zou iemand haar kunnen vertellen of het vonnis metterdaad is uitgevoerd, en zo ja, waar de stoffelijke resten van haar zoon zich bevinden? Of zou hij misschien toch nog in leven zijn? Zij durft de vraag niet te stellen, maar de hoop sluimert door in haar brief. Voor de zekerheid voegt ze zijn signalement bij. Hij was 1.68 meter lang, ‘breed van postuur’, had schoenmaat 42, had ‘als jongen van acht jaar met gymnastiek een tand verloren’, en had bij zijn aanhouding ‘een bruin plusfour costuum’ en een lichte regenjas gedragen.

De brief van de moeder die zich nog niet met de waarschijnlijke dood van haar zoon had verzoend, maakt deel uit van het archief dat het Rode Kruis heeft aangelegd. Het omvat vele tienduizenden Nederlanders die na de Tweede Wereldoorlog als ‘vermist’ waren geregistreerd. In die administratieve toestand kwam pas verandering als de vermiste, of diens graf, was getraceerd. Een zeer omvangrijk archief getuigt van de inspanningen die het Nederlandse Rode Kruis zich heeft getroost om nabestaanden uitsluitsel te geven over het lot van hun dierbaren. In 2018 werd dit archief overdragen aan het Nationaal Archief. Sinds maandag is een groot deel van dit oorlogsarchief openbaar ‘en voor iedereen opvraagbaar’.

De Nederlandsche Werkgroep voor practische toepassing der Parapsychologie

De voornoemde verzetsstrijder was een van de 24 mannen die tijdens een massaproces in Maastricht ter dood werden veroordeeld. Onduidelijk was wat vervolgens met hen is gebeurd. In eerste instantie probeerde het Rode Kruis in contact te komen met Duitsers die mogelijk bij de verdere afhandeling van het vonnis betrokken waren geweest. In dat verband viel geregeld de naam van ‘een zekere Beyer’, die onder de politieke gevangenen van kamp Vught een kwalijke reputatie had verworven. Er was weinig meer van hem bekend dan dat hij mogelijk Alfred heette, en dat hij klein en mager was maar – anders dan je met zo’n postuur zou verwachten – ‘een dikke ronde kop’ had.

Kennelijk was Beyer niet te vinden, of was hij niet erg mededeelzaam. Want in 1948 wendde het Rode Kruis zich tot de paragnost Gerard Croiset, die op zijn beurt een aantal confrères consulteerde. Op 3 maart kwamen ze bijeen in het huis van Croiset in Enschede, waar ook de Nederlandsche Werkgroep voor practische toepassing der Parapsychologie kantoor hield. Samen bogen zij zich over de foto’s die enkele nabestaanden van de 24 mannen hun ter beschikking hadden gesteld, in de hoop op die manier ingevingen te krijgen over de vindplaats van hun stoffelijke resten. (Van de mogelijkheid dat ze in leven waren ging niemand meer uit.)

Wichelroede

Een ‘experiment’, noemde Croiset deze séance. En hij bond zijn collega-paragnosten op het hart om elkaar niet te storen tijdens hun paranormale gang langs de lotgevallen van de vermisten. Dit weerhield hem er niet van om zijn collega’s tijdens hun experiment te vermanen ‘selectief’ te blijven als zij wat al te wijdlopig dreigden te worden. Als een van zijn collega’s ‘het contact verloor’ of er even ‘niet goed uitkwam’ bood hij hun bereidwillig zijn hulp aan. Bijvoorbeeld door hun de foto te tonen van de persoon naar wie zij, naar hij vermoedde, op zoek waren. ‘Dit is de man die je gezien hebt.’ Of; ‘Dit is een rotvent.’ Het experiment culmineerde in een gang met de wichelroede langs enkele foto’s. Aan de beweging van het ding zou informatie over de vindplaats van 24 lichamen kunnen worden ontleend.

Tijdens het experiment werden plaatsnamen genoemd en landschappen beschreven. Maar niet die van het concentratiekamp Oranienburg, ten oosten van Berlijn: de plek waarvan in september 1950 werd vastgesteld dat hier ‘de executie dezer 24 personen heeft plaatsgevonden’.