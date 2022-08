Arbeidsrecht op de schop: baas moet betalen voor scholing en mag bijbaan niet verbieden

Een training ‘eerste hulp bij cultuurverschillen’ bij accountants- en belastingadviseurbedrijf PwC. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Om de arbeidsvoorwaarden van werknemers voorspelbaarder en transparanter te maken, wordt maandag nieuwe arbeidswetgeving van kracht. Deze dwingt werkgevers om hun werknemers beter te informeren over onder meer arbeidstijden, ontslagprocedures en verlofregelingen. Daarnaast mogen zij bijbanen niet zonder meer verbieden en draaien zij op voor de kosten van verplichte scholing. De nieuwe regels vloeien voort uit een voorstel van de Europese Commissie.

Die wilde de circa 200 miljoen werkende Europeanen, met name die met een flexcontract, beter beschermen en meer zekerheid bieden. Nederland was er laat bij om de in 2019 voorgestelde richtlijnen in nationale wetgeving om te zetten. Eind juni passeerde de wet in de Eerste Kamer, maandag treedt ze in werking. Precies een dag voor de uiterste deadline van 2 augustus waarop alle EU-landen dit proces moeten hebben afgerond.

Die korte aanlooptijd en het feit dat de wetswijziging in de zomerperiode komt, stelt ondernemers voor een uitdaging die door te voeren, zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Volgens arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van DAS hebben veel werkgevers de regels zelfs helemaal nog niet ‘op het netvlies’. ‘Met name in het mkb weten veel werkgevers er niet vanaf of denken: die papieren tijger zal wel loslopen. Dat is gek, want we hebben het over verregaande veranderingen.’

Scholing

Het grootste twistpunt verwacht hij op het gebied van scholing. Werkgevers die investeren in verplichte opleidingen van hun werknemers, bijvoorbeeld voor veilig werken, kunnen daarvoor vanaf maandag geen terugbetalingsregeling meer afsluiten waarin zij vastleggen dat werknemers bij vertrek een gedeelte van de scholingskosten moeten terugbetalen. Daarnaast moet de opleiding plaatsvinden onder werktijd. Er zijn wel enkele beroepen met dure opleidingstrajecten die van deze richtlijn zijn uitgezonderd, zoals die van advocaat.

‘Maar het is niet uitgekristalliseerd wanneer een opleiding wel verplicht is en wanneer niet’, stelt Besselink. Sterker nog: van de lijst met uitzonderingen die het ministerie onlangs opstelde, zijn volgens de arbeidsrechtadvocaat twee verschillende versies in omloop. ‘Dat de wetgeving nog veel losse eindjes kent, betekent dat de discussie over de uitwerking ervan nu in de praktijk gaat plaatsvinden’, stelt hij. ‘En dat leidt ertoe dat er veel zaken voor de rechter zullen komen.’

Wat verandert er per 1 augustus?