Arbeidsonrust woedt nu ook binnen vakbond zélf: FNV-personeel wil hoger loon

FNV-leden komen 19 oktober vorig jaar bijeen om zich in te schrijven voor een staking van streekvervoer voor een betere cao. In eigen huis is de bond minder vrijgevig dan hij van andere werkgevers eist. Beeld ANP

Dat de stijgende prijzen de verhoudingen tussen werkgevers en vakbonden op scherp zouden zetten, viel te verwachten, maar de arbeidsonrust woedt nu ook binnen de vakbond zélf. Werknemers van FNV zijn ontevreden over de loonsverhoging die zij over afgelopen anderhalf jaar hebben ontvangen en maken zich zorgen over komende cao-onderhandelingen. Terwijl hun vakbond naar buiten toe pleit voor een automatische compensatie voor de inflatie van 14,3 procent, heeft deze zelf een loonkostenstijging van 2 procent voorzien.

Het zou niet voor het eerst zijn dat de vakbond de eigen looneis niet volgt. Over afgelopen anderhalf jaar kregen de 1.650 FNV-medewerkers 3 procent loonsverhoging waar de bond automatische prijscompensatie eiste plus 100 euro bruto per maand. ‘Het frustreert werknemers omdat zij vinden dat de bond naar buiten toe veel meer vraagt dan zij binnen de organisatie geeft’, zegt bestuurder Judith Westhoek, die namens het FNV-personeel onderhandelt met de eigen werkgever.

Westhoek en haar medeonderhandelaars gaan komende weken langs de vakbondskantoren om de strategie af te stemmen voor de onderhandelingen over een nieuwe cao, die in mei beginnen. Zij wil deze ingaan met dezelfde looneis als FNV aan andere werkgevers stelt: 14,3 procent. ‘Er zit een fors gat tussen die looneis en de 2 procent die nu is begroot’, stelt zij. ‘Dus wij gaan leden de vraag stellen: gaan we weer eindeloos onderhandelen of een looneis neerleggen en actievoeren?’

Dat de onvrede onder medewerkers groot is, blijkt ook wel uit de mail die de Volkskrant recentelijk kreeg van een FNV’er. ‘Ik dacht dat ik bij een voorbeeldorganisatie werkte’, schrijft deze. ‘Maar inmiddels weet ik: het is de vos die de passie preekt.’ Een andere medewerker hekelt ‘de dubbele moraal’. ‘FNV neemt andere werkgevers de maat, maar voor haarzelf geldt blijkbaar iets anders.’

Als het tot stakingen komt, zou dat niet voor het eerst zijn. In 2019 voerde de vakbond ook al actie tegen de vakbond – toen omdat er vanwege bezuinigingen 250 banen geschrapt moesten worden. De FNV is weliswaar rijk, met een vermogen van 739 miljoen euro (2019), maar die oorlogskas moet onder meer intact blijven voor stakingen. De lonen moeten vooral worden betaald uit de contributie-inkomsten en die dalen al jaren als gevolg van de dalende ledenaantallen. Voor afgelopen jaar werd rekening gehouden met een verlies van 24 miljoen.

Of dat is uitgekomen, valt niet na te gaan: penningmeester Piet Rietman wil geen getallen noemen (dat zou werkgevers in de kaart spelen) en FNV publiceert geen jaarrekeningen. Ook wil Rietman niet bevestigen of het percentage van 2 procent klopt. ‘Onderhandelen doen we aan de cao-tafel.’

De precaire financiële situatie van de vakbond stelt het personeel voor een dilemma. ‘Het is absoluut niet de bedoeling om de vakbond om zeep te helpen, we hebben een warm hart voor de organisatie’, aldus Westhoek. ‘Maar ook bij ons hebben collega’s het lastig vanwege de gestegen energiekosten. Ik zie het aan de mails die ik dagelijks krijg. Onlangs was er wel een eenmalige tegemoetkoming, maar om in de woorden van onze voorzitter te spreken: dat is geen structurele oplossing. Practice what you preach.’