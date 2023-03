Arbeidsonrust alom, maar de Britse minister van Financiën is ineens een stuk positiever

De Britse minister van Financiën Jeremy Hunt met het begrotingskoffertje. Beeld ANP / EPA

Te midden van stakingen en demonstraties presenteerde Hunt zijn tweede begroting sinds hij een half jaar geleden op Financiën was aangetreden. De toon was een stuk positiever dan afgelopen november. Zo zal de inflatie gaandeweg dit jaar worden gehalveerd en zal de groei terugkeren.

Volgens Hunt is dat de beloning voor het zuinige economische beleid dat in het Verenigd Koninkrijk zoveel arbeidsonrust onder met name zorg- en onderwijspersoneel heeft veroorzaakt. Hij is dan ook niet van plan om van deze koers af te wijken.

Een van de problemen waar de Britse economie mee kampt is een krappe arbeidsmarkt. Dat leidt tot stijgende lonen en dat draagt bij aan de inflatie.

Na de lockdowns zijn met name vijftigplussers minder gaan werken. Door de belasting op vette pensioenpotten is het voor goedbetaalde werknemers vaak niet lucratief om in hun nadagen hele werkweken te draaien. Dat geldt vooral voor artsen, een van de best betaalde beroepsgroepen binnen de ambtenarij. Middels een fiscale handreiking wil Hunt oudere artsen stimuleren om gewoon te blijven werken.

Om moeders te helpen zal de gratis kinderopvang flink worden uitgebreid. In vergelijking met landen als Duitsland, Frankrijk en Nederland is de kinderopvang in het Verenigd Koninkrijk erg duur en daarmee een drempel voor arbeidsparticipatie van vrouwen. ‘Als we Nederland kunnen evenaren waar het gaat om deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt, zullen er een miljoen vrouwen meer gaan werken’, zo hield Hunt het Lagerhuis voor. Om werkende ouders verder te ontlasten krijgen scholen middelen om van 8 tot 18 uur open te blijven.

Hunt kondigde verder aan de energiesteun voor huishoudens na 1 april met nog eens drie maanden te verlengen. Tot de winnaars van deze voorjaarsbegroting behoren ook de kroegbezoekers: de btw op bier in de pub zal een stuk lager zijn dan die in de schappen van de supermarkt. Hunt noemt dit een ‘Brexit Pub-garantie’; nu ze geen deel meer uitmaken van de Europese Unie kunnen de Britten deze differentiatie maken.

Rokende wijndrinkers gaan er op achteruit: zowel flessen wijn als pakjes sigaretten worden duurder. Bedrijven gaan meer belasting betalen en ook vliegen wordt prijziger.