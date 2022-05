Arbeidsinspectie slaat alarm: Nederland kan nog meer arbeidsmigranten niet aan

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De Inspectie pleit in het algemeen voor ‘stabilisatie’ van de bevolkingsomvang en een fundamentele heroriëntatie op het fenomeen ‘arbeid’ in Nederland. Dat schrijft inspecteur-generaal Rits de Boer in het jaarverslag van de Arbeidsinspectie dat vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het verslag leest als een noodkreet over de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. De Boer spreekt over ‘onthutsende’ toestanden voor arbeidsmigranten. ‘Mensen die dagelijks moeten afwachten of ze een sms’je krijgen om te weten of ze de volgende dag werken of niet. Babylonische bouwplaatsen met alle risico’s op miscommunicatie van dien. Dodelijke of zeer ernstige ongevallen, hoge roulatie van anonieme uitzendkrachten bij werkzaamheden met blootstelling aan gevaarlijke stoffen, 40 uur beloofd hebben gekregen, maar wekelijks steeds maar 20 uur kunnen maken. 40 uur werken en 20 uur betaald krijgen. Intimidatie door koppelbazen. Scheve machtsverhoudingen met psychische gevolgen en seksueel grensoverschrijdend gedrag.’

Het algehele tekort aan woonruimte speelt een grote rol. Veel arbeidsmigranten zijn aan de goden overgeleverd, stelt de Inspectie. ‘Werkgevers die werknemers afzetten bij de daklozenopvang. Mensen die na fase A1 van het uitzendcontract meteen op straat staan: geen werk, geen woning. Overbewoning in zowel woonwijken als recreatieparken. Mensen die door de verhuurder/werkgever ‘boetes’ krijgen opgelegd voor verzuim of beschadiging in de woonruimte die de werkgever hen verhuurt. (...) Huurders die door verkamering klein en vies wonen zonder enige privacy. Bouwvakkers die op de bouwlocatie werken, koken, eten en slapen.’

Fundamentele herbezinning

Aangezien die taferelen niet nieuw zijn – er verschenen al series eerdere rapporten over – geeft De Boer de hoop op dat het kan worden opgelost door strengere afspraken met werkgevers. Het probleem moet veel fundamenteler worden aangepakt, op het Binnenhof, meent hij: ‘Vanuit het perspectief van de Arbeidsinspectie is het verstandig als we ons als Nederland, en bij voorkeur ook in EU-verband, bezinnen op wat duurzame arbeid en een duurzame arbeidsmarkt inhouden.’

Wat hem betreft hoort daarbij de conclusie dat Nederland tegen de grenzen van de groei is aangelopen en dat er niet langer gestreefd moet worden naar meer arbeidsmigratie. ‘De keuzemogelijkheden rond arbeidsmigratie zijn sterk ingeperkt. Op korte termijn omdat huisvesting die aan de normen voldoet een harde beperkende factor is. De keuze voor meer migratie levert anders immers in toenemende mate miserabele woonsituaties op. En op langere termijn zijn de keuzes ingeperkt omdat elk van de problemen die de Nederlandse samenleving heeft (woningmarkt, ongelijkheid, CO₂, stikstof enzovoort) alleen maar groter wordt als de bevolking – en dus de omvang van de economie – stijgt.’

De Boer verwijst in zijn betoog nadrukkelijk naar de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, die het kabinet al in 2018 opriep tot een herbezinning op de gewenste bevolkingsomvang. Bij het huidige migratiesaldo van jaarlijks plus 50 duizend telt Nederland in 2060 bijna 20 miljoen mensen. Kabinet en Kamer zouden veel dieper moeten nadenken over wat dat op termijn betekent voor de woningmarkt, de arbeidsmarkt, het onderwijs en de gezondheidszorg. ‘De aanvaarding van migranten in een samenleving groeit naarmate hun komst een bewuste keuze is en niet de uitkomst van controleverlies’, aldus hoogleraar Paul Scheffer destijds, de auteur van het WRR-stuk.

Die boodschap is deels geland in het regeerakkoord van het huidige kabinet. Dat zinspeelt op een ‘beleidsmatig richtgetal’ voor migratie, naar Duits voorbeeld. Maar de formerende partijen hebben zich aan een concreet getal nog niet gewaagd. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) gaat daar eerst nog over adviseren. Intussen hoopt het kabinet misstanden te voorkomen door ‘uitbuiting van werknemers tegen te gaan, slechte huisvesting aan te pakken, en oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen'.

Makkelijke weg

Tegelijkertijd ziet het kabinet arbeidsmigratie onverminderd als een oplossing voor de snel oplopende tekorten in veel sectoren op de arbeidsmarkt. De Arbeidsinspectie meent dat het kabinet daarmee een te makkelijke weg kiest. ‘Bij schaarste op de arbeidsmarkt moet de aanpassing meer gaan via werktijdverlenging, in de zin van grotere deeltijdbanen en via activering van onbenut arbeidspotentieel.’ In het algemeen zou het kabinet moeten streven naar verhoging van de arbeidsproductiviteit ‘door meer te investeren in mensen'.

Dat laatste raakt aan een van de belangrijkste ‘drogredenen’ die De Boer ziet in het debat rond arbeidsmigratie. ‘Veel gehoord en gelezen is ‘zij doen het werk dat Nederlanders niet willen doen’. Dit argument wordt meestal gebruikt als rechtvaardiging. Maar dat is een omkering. Als Nederlanders bepaald werk niet willen doen, wat zegt het dan over hoe we de mensen zien die het wel willen doen? Als wel of niet gelijk? Als Nederlanders niet willen omdat het vies, zwaar, ongezond of onveilig is, moet dan de vraag niet zijn of dat werk dan wel thuishoort in Nederland? En het roept de vraag op of Nederlanders het categorisch niet willen, of alleen niet tegen de geboden voorwaarden.’