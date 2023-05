Arbeidsinspectie grijpt verder in op Schiphol: gebruik vervuilende hulpmotoren wordt beperkt

Schiphol moet zijn personeel beter beschermen tegen inademing van schadelijke stoffen, oordeelt de inspectie. Beeld ANP

De inspectie beperkt onder meer het gebruik van vervuilende hulpmotoren van vliegtuigen en dieselvoertuigen op platforms. Dit staat in een dinsdag gepubliceerd ontwerpbesluit van de Arbeidsinspectie. De maatregel komt bovenop het pakket dat de inspectie afgelopen maart al vaststelde. Toen eiste de inspectie dat dieselaggregaten zouden verdwijnen en het werk van koffersjouwers draaglijker moest worden. Een geautomatiseerde bagagekelder met tilmachines moet uitkomst bieden.

Schiphol beschermt zijn personeel onvoldoende tegen inademing van schadelijke stoffen, concludeert de inspectie. Uiterlijk 2030 moeten alle eisen van de inspectie, zoals het emissievrij taxiën van koffers en mensen op de luchthaven, door Schiphol worden opgevolgd. Maar eind 2024 moet Schiphol al ‘een volledig gefaseerd plan’ hebben om de doelen te bereiken. ‘De feiten uit dit rapport laten zien dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is’, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. De vakbond drong bij de Arbeidsinspectie aan op onderzoek.

Hulpmotor

Stilstaande vliegtuigen laten een hulpmotor draaien om elektriciteit te genereren. Daardoor kan het voertuig opstarten en de airconditioning op gang komen. Deze praktijk is in principe verboden, tenzij er geen stroomaansluitingen beschikbaar zijn. De Inspectie Leefomgeving en Transport, de waakhond van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, oordeelde eerder al dat Schiphol onvoldoende – door elektriciteit aangedreven – alternatieven regelt.

De afgelopen jaren besteedden diverse media aandacht aan de werkomstandigheden van Schipholpersoneel. Uit onderzoek van televisieprogramma Zembla bleek in december 2021 dat zo’n 20 duizend platformmedewerkers ultrafijnstof en andere giftige stoffen inademen, afkomstig van onder meer vliegtuigen en dieselaggregaten.

Het tilwerk van bagagemedewerkers was bovendien te zwaar, concludeerden NOS en Nieuwsuur in september 2022. Zij hielden fysieke problemen over aan het werk. Hoewel Schiphol op de hoogte was van de risico’s, werd niet ingegrepen, bleek uit interne bedrijfsstukken.

Definitief besluit

Het ontwerpbesluit van de inspectie is met alle partijen in de luchtvaartsector – zoals Schiphol, KLM en andere luchtvaartmaatschappijen – gedeeld. Nadat zij hun zienswijze hebben ingediend, zal de Arbeidsinspectie een definitief besluit nemen over de verbetering van de arbeidsomstandigheden op Schiphol.

‘De inspectie houdt ons een niet te negeren spiegel voor’, reageert interim-directeur van Schiphol, Ruud Sondag. ‘Duidelijk is dat de arbeidsomstandigheden op Schiphol beter moeten. Het is jammer dat het ons met de sector onvoldoende is gelukt om dit zelf op te lossen en dat de Arbeidsinspectie eraan te pas moet komen.’