Arbeidsinspectie grijpt in op Schiphol: verbod op dieselaggregaten en koffersjouwers moeten per direct tilmachines gebruiken

Schiphol- grondpersoneel aan het werk met koffers op het platform op luchthaven Schiphol. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Met die eisen komt de inspectie na uitvoerig onderzoek, ingesteld naar aanleiding van mediaberichtgeving over de slechte werkomstandigheden op Schiphol. De luchthaven en de afhandelingsbedrijven – de werkgevers van de platformmedewerkers – moeten dieselaangedreven apparatuur vervangen. Het gaat onder meer om aggregaten en airconditioners die vliegtuigen koelen. Dat moet uiterlijk eind van het jaar zijn gebeurd.

Ook voertuigen die rijden op diesel moeten eind 2023 zijn vervangen, mits dat ‘technisch uitvoerbaar is’. Dat zal vermoedelijk niet snel gaan wegens het gebrek aan stroompunten op de luchthaven, waardoor er te weinig elektrische voertuigen kunnen worden opgeladen.

Over het gebruik van de draaiende hulpmotoren van toestellen, die schadelijke stoffen uitstoten en waar toezichthouder ILT zich onlangs zorgen over uitte, valt binnenkort een besluit.

Om de werkomstandigheden van koffersjouwers te verbeteren, eist de inspectie dat zij per direct de al beschikbare tilmachines gebruiken. Die maken het werk fysiek minder zwaar. De afhandelingsbedrijven moeten daarop toezien.

Bovendien eist de inspectie dat de bagagekelder binnen twee jaar zo is verbouwd dat de afhandeling van bagage automatisch kan. Op die manier zouden medewerkers niet meer constant hoeven te tillen. Het is de vraag in hoeverre dat haalbaar is. Volgens Schiphol is zo’n verbouwing een te grote opgave om binnen twee jaar te realiseren. Volgens een woordvoerder bestaat wereldwijd geen luchthaven waar de bagagekelder ‘volledig is geautomatiseerd’. Ook leveranciers zeggen volgens Schiphol dat de eis wel erg ambitieus is.

Media-aandacht

De laatste jaren besteedden diverse media aandacht aan de werkomstandigheden van Schiphol-personeel. Uit onderzoek van televisieprogramma Zembla bleek in december 2021 dat zo’n 20 duizend platformmedewerkers ultrafijnstof en andere giftige stoffen inademen. Die werken op en rond de vliegtuigen en staan dus bijna permanent in een dieselwalm. Dat zijn niet alleen uitlaatgassen van vliegtuigen, maar ook van dieselaggregaten waarmee de toestellen van elektriciteit worden voorzien.

In september 2022 concludeerde NOS en Nieuwsuur bovendien dat het tilwerk van bagagemedewerkers vaak te zwaar is. Een aanzienlijk deel heeft door het het zeulen en tillen fysieke problemen overgehouden. Uit interne bedrijfsstukken bleek dat de werkgever op hoogte was van van het gezondheidsrisico, maar daar te weinig heeft gedaan om het werk te verlichten.