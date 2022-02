Arbeiders van General Motors in Mexico hebben eindelijk een eigen bond, dankzij Biden én Trump

Medewerkers van de GM-fabriek riepen vorig jaar hun collega's op om dreigementen te negeren en tegen een nieuw contract te stemmen. 'Wees niet bang. Stemmen is je recht.' Beeld IndustriALL Global Union (IGU)

De pick-upfabriek van General Motors in de stad Silao, in de deelstaat Guanajuato, geldt sinds donderdag als de uitzondering in Mexico. Hier staat de bond voortaan aan de kant van de werknemers in plaats van die van het bedrijf. ‘Deze overwinning van de werknemers is een belangrijk voorbeeld voor de rest van Mexico’, zegt arbeidsjurist José Pablo Hernández. ‘Dit kan het begin zijn van een landelijke cultuurverandering.’

Want hoewel de wet sinds 2019 vrije en transparante vakbondsverkiezingen voorschrijft, schetst de jurist hoe in veruit de meeste bedrijfstakken de bonden nog steeds de werkgeversbelangen verdedigen en de lonen juist laag houden: ‘Werknemers die daar kritiek op hebben, worden bedreigd of ontslagen.’ De Mexicaanse mannen en vrouwen die in Silao oer-Amerikaanse pick-uptrucks in elkaar zetten, zoals de Chevrolet Cheyenne en de Silverado, lieten deze week zien dat een andere toekomst mogelijk is. Ruim vierduizend van hen stemden voor de nieuwe onafhankelijke bond Sinttia, nog geen duizend kozen er voor de oude bedrijfsbond.

Vrijhandelsverdrag

Er ging een jarenlange strijd aan vooraf waarin de arbeiders uiteindelijk doorslaggevende hulp kregen van twee onwaarschijnlijke bondgenoten: de Amerikaanse presidenten Donald Trump en Joe Biden. Die eerste haalde een streep door het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag Nafta en tekende een nieuw akkoord met Canada en Mexico. In die nieuwe handelsovereenkomst stond, dankzij de Democratische inbreng in het Amerikaanse Congres, een nieuwe passage over arbeidsrechten. Vandaar dat Mexico vooraf aan implementatie van het verdrag USMCA werd gedwongen zijn eigen arbeidswetten op te poetsen.

Toen de Mexicaanse fabrieksarbeiders van GM met de nieuwe Mexicaanse wet en het nieuwe handelsverdrag in de hand hun beklag deden bij de baas, vonden ze vorig jaar president Biden aan hun zijde. Het Witte Huis sprak schande van onregelmatigheden tijdens een stemming over een arbeidscontract (stembiljetten die in shredders verdwenen) en dwong Mexico tot het garanderen van eerlijke verkiezingen. De werknemers stemden het voorstel van de baas weg en zetten dit jaar de volgende stap: een eigen bond die namens hén gaat onderhandelen over nieuwe arbeidsvoorwaarden.

De vakbond is geen nieuw fenomeen in Mexico, zij staat al een ruime eeuw in de wet, maar is in die eeuw verworden tot belangenbehartiger van de gevestigde orde. Decennialang werd het land door de corrupte PRI (Institutionele Revolutionaire Partij), terwijl de bonden in de fabrieken al even corrupt te werk gingen. Toen Nafta in 1994 van kracht werd, sprongen veel Amerikaanse bedrijven dan ook maar al te graag in het lucratieve gat waar lastige vakbonden niet bestonden.

Goedkope handen

GM verkaste meerdere fabrieken naar Mexico, waar de handen goedkoper zijn en dankzij de bedrijfsbonden ook goedkoper bleven. De medewerkers van de fabriek in Silao verdienen zo’n 200 tot 600 euro per maand, een fractie van de 20 euro per uur die hun collega’s in de VS verdienen aan zo’n zelfde lopende band. Misschien kan de nieuwe bond dat gapende gat een klein beetje kleiner maken, hoopt ex-medewerker Israel Cervantes, die werd ontslagen toen hij misstanden aankaartte. Hij haalde donderdag zijn gelijk. ‘De arbeidersstrijd heeft eindelijk resultaat opgeleverd.’

Het succes van Silao dient niet alleen als voorbeeld voor werknemers van bedrijven die exporteren naar de VS en Canada, zegt jurist Hernández. ‘Mexico voerde een hervorming door om te kunnen voldoen aan de vereisten van het USMCA-verdrag. Die wet geldt voor iedereen.’ Of het nu Amerikaanse of Mexicaanse bedrijven betreft, ze moeten allemaal vrije vakbondsdemocratie garanderen. Al is er nog een lange weg te gaan, waarschuwt hij. ‘Hier keken internationale waarnemers mee.’ Silao kreeg hulp van het Witte Huis, anderen moeten het doen zonder die dwingende schijnwerper.