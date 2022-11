Arbeiders ontvluchten China’s grootste iPhone-fabriek om strikte lockdown, Chinese economie lijdt onder streng covidbeleid

Videostill van vluchtende arbeiders van de Apple-fabriek in de Chinese stad Zhengzhou. Beeld AP

Beelden online tonen hoe honderden arbeiders met bagage te voet langs wegen lopen en hoe een tiental mensen over hekken rondom de fabriek klimt. Door recente besmettingen in de Foxconn-fabriek in Zhengzhou stelde de grootste iPhone-fabrikant ter wereld vorige week een lockdown in. Medewerkers moeten op het fabrieksterrein blijven, zodat de productie kan blijven draaien. Geruchten over striktere lockdowns en angst voor de ziekte vergroten de chaos onder werknemers.

Hoewel de fabriek ook tijdens een lockdown blijft produceren, dreigt de iPhone-productie met 30 procent terug te vallen. Volgens Bank of America wordt de helft van alle nieuwe exemplaren in de fabriek geproduceerd.

Het fabrieksterrein van Foxconn ligt nabij de miljoenenstad Zhengzhou in de centrale regio Henan. In totaal werken er 200 duizend mensen, veelal arbeidskrachten die vanuit het platteland naar de stad zijn gekomen. Zondag besloot de stad samen met andere steden in de regio om de arbeidsmigranten die de fabriek zijn ontvlucht te isoleren uit angst voor besmettingen.

‘iPhone City’

Foxconn, dat zijn hoofdkwartier heeft in Taiwan, bevestigde vorige week aan The New York Times dat ‘een klein aantal werknemers’ in quarantaine zat na een corona-uitbraak onder het personeel. Het bedrijf maakte het precieze aantal besmettingen niet bekend. Zhengzhou, door inwoners ‘iPhone City’ genoemd, meldde vorige week 167 besmettingen. In delen van de stad, waar meer dan 10 miljoen mensen wonen, is ook een lockdown ingesteld.

De lokale overheid heeft dinsdag aangekondigd dat de uitbraak onder controle is en dat de lockdownmaatregelen in de stad vanaf nu worden opgeheven. Inwoners van de stad noemen de aankondiging op sociale media een leugenachtige goednieuwsshow, omdat er voor hen niets is veranderd. Ze kunnen nog steeds niet naar buiten.

Controledwang

Anonieme arbeiders van Foxconn vertelden aan de Financial Times hoe het leven op het industriële complex is verslechterd door de covidbeperkingen. Het bedrijf sloot arbeiders bijvoorbeeld op in slaapzalen om de strikte quarantaine te handhaven en er is een tekort aan voedsel en medicijnen. Het Britse dagblad beschreef ook hoe het bedrijf verplaatsingen strikt controleert en dagelijkse covidtests en quarantaines inzet om de verspreiding van het virus in te dammen. Ondanks de controledwang meldde Foxconn geen werknemers tegen te houden die het bedrijf wilden verlaten. Bovendien besloot het bedrijf de dagelijkse bonussen van arbeiders te verviervoudigen in een poging hen te overtuigen te blijven of terug te keren.

Het zerocovidbeleid zet de bevoorradingsketen van Apple onder druk, aangezien een groot deel van de productieketen zich in China bevindt. Een woordvoerder van Foxconn zei volgens de Financial Times tegen Chinese staatsmedia dat het bedrijf ‘back-upproductie’ elders in China voorbereidt. Met de feestdagen in het vooruitzicht zitten de productie van telefoons en de vraag naar medewerkers nu op de piek, aldus de woordvoerder.

De chaos in de iPhone-fabriek bewijst hoe de Chinese economie lijdt onder de gevolgen van Xi’s strenge covidbeleid. Na een lockdown in een groot deel van China in mei maakten de beurzen hun grootste duikvlucht in zes jaar. De economische groeicijfers vallen tegen. Sommige economen verwachten zelfs geen groei dit jaar.