Arabische zakenvrouw probeert failliet Haags instituut nieuw leven in te blazen

Sohair A Salam Saber, de nieuwe directeur van het The Hague Institute for Global Justice geeft een persconferentie. Het Instituut krijgt een herstart. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De curator van het instituut, mr. Marc Udink, maakte dinsdag in Den Haag in het bijzijn van Salam bekend dat zij voor 75 duizend euro de naam, het logo, de website en de rechten op publicaties heeft verworven. Udink noemde dat een substantieel bedrag. Het ‘oude’ THIGJ is beladen met schulden, dus het geld komt goed van pas. Salam heeft geen subsidie aangevraagd. ‘De regering heeft genoeg verloren’, zei ze. De rijksoverheid en de gemeente Den Haag hadden sinds 2010 circa 20 miljoen besteed om THIGJ van de grond te krijgen.

Salam (‘ik ben een trotse burger van Jordanië’) is blijkens haar LinkedIn-profiel actief in de hoogste regionen van enkele bedrijven. Dinsdag gaf ze een korte toelichting. Meer dan dertig jaar is ze verbonden aan bedrijven, van Qatar tot Duitsland, waarvan sommige zich met advisering bezighouden, en andere met technologie. Onder de klanten zijn volgens haar overheden en niet-gouvernementele organisaties.

Huisvesting vinden

Waarom is een zakenvrouw geïnteresseerd in een instituut dat volgens de oprichters een gerenommeerd kenniscentrum moest worden op het gebied van vrede, recht, veiligheid en ontwikkeling? En dat paste bij Den Haag, dat zich profileert als ‘internationale stad van vrede en recht’? Salam, die zich ook filantroop noemt: ‘Nederland is het enige land ter wereld dat ‘bevordering van de internationale rechtsorde’ in de Grondwet heeft vastgelegd.’ Vele wereldreizen brachten haar op het idee dat ze juist in Den Haag iets kan betekenen voor dat nobele doel.

Sohair A Salam Saber praat met een adviseur voor aanvang van de persconferentie. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het nieuwe instituut bestaat momenteel uit slechts twee personen: president Sohair Salam en haar zoon Mahmoud Abuwasel, die vicepresident is. Volgens hem zijn er een paar praktische prioriteiten, zoals het vinden van huisvesting en een directeur met de Nederlandse nationaliteit. Aanvankelijk wilde het instituut zich vestigen in het oude onderkomen van THIGJ aan de chique Haagse Sophialaan, maar gesprekken met de nieuwe huurder, het Indisch Herinneringscentrum, liepen op niets uit.

Daarna benaderde Salam een andere in Den Haag gevestigde organisatie, het Center for International Legal Cooperation (CILC). Dat houdt kantoor op de vroegere werkvloer van de parlementaire redactie van de Volkskrant. CILC ondernam in 2017 een reddingspoging ten gunste van het oude instituut, maar schrok van de ‘deplorabele positie’ waarin het verkeerde. Vervolgens trok het de handen ervan af. Directeur Willem van Nieuwkerk, die maandag Salams presentatie bijwoonde, toonde zich terughoudend: ‘Vooralsnog bieden wij geen huisvesting. Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van mevrouw Salam, maar er is nog te veel onduidelijk: wat zijn de concrete plannen, wie zijn erbij betrokken? We horen alleen nog maar mooie woorden.’