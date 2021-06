Apps op geheime telefoon schetsen beeld van kroongetuige in Marengo-proces als geldwolf

Een beveiligd transport komt op dinsdag aan bij de bunker, voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van het meerdaagse proces Marengo. Beeld ANP/Robin Utrecht

Dat wordt volgens advocaat Nico Meijering duidelijk uit berichten op de inbeslaggenomen iPhone van B., die de advocaat inbracht op een ingelaste regiezitting in het Marengo-proces. Meijering verdedigt verdachte Mohamed R., de voormalige boezemvriend van kroongetuige Nabil B., en probeert de rechtbank ervan te overtuigen dat de kroongetuige ongeloofwaardig is.

B. zou het geheime bedrag van 1,8 miljoen hebben gehoord van zijn advocaat Onno de Jong, die tevens de raadsman is van Fred Ros. De tekstberichten zijn brisant, omdat Kamerleden bij het optuigen van de kroongetuigeregeling – voor verdachten die belastend willen verklaren over medeverdachten, in ruil voor strafkorting – vreesden dat getuigen verklaringen zouden gaan afleggen in ruil voor geld en andere gunsten.

Onno de Jong kon dinsdag op zitting niet reageren, maar zei na afloop van de zitting dat hij dit op een later moment ‘zeker’ zal doen.

Volgens advocaat Meijering tonen de iPhone-berichten aan dat het Openbaar Ministerie in het Marengo-proces niet doet aan waarheidsvinding, maar aan eigenbelang. ‘De officieren schaarden deze relevante berichten onder de noemer relationele berichten’, zei Meijering dinsdag, ‘en wilden ze daarom niet bij het dossier voegen’. Hij heeft met een kantoorgenoot slechts onder politietoezicht de berichten mogen inzien en mocht ze niet fotograferen. Dit is volgens de advocaat het zoveelste bewijs dat het Openbaar Ministerie de verdediging stelselmatig tegenwerkt.

Nabil B. loog eerder onder ede dat hij geen telefoon in zijn cel had. In de telefonische tekstberichten, die hij met zijn partner uitwisselde via de geheimgehouden iPhone, schrijft de kroongetuige dat hij het OM wil ‘zieken’ en ‘terugneuken’. Zijn eerste advocaten noemt hij ‘tyfusdebielen, en TBG-medewerkers zijn ‘echt ratten, als ik ooit een boek schrijf ga ik ze keihard naaien’.

Onderhandelingsstrategie

Voorts blijkt dat Nabil B. overweegt een boek te schrijven over zijn positie als kroongetuige waarbij de bestseller Judas van Astrid Holleeder zal verbleken. Hij geeft zijn partner via de iPhone instructies hoe ze gesprekken met het OM moet opnemen, en hij dreigt herhaaldelijk met verklaren te stoppen, wat volgens advocaat Meijering een onderhandelingsstrategie is.

Daarnaast appt de kroongetuige dat hij een crimineel is en dat zijn criminele denkwijze niet zal veranderen, dat ‘leugens om bestwil geen leugens zijn’ en geeft hij zijn partner instructies hoe ze gesprekken met het OM heimelijk moet opnemen.

Ook ontkrachten de berichten volgens Meijering het beeld dat de kroongetuige zich fel heeft verzet tegen openbaarmaking van de kroongetuigedeal op zitting, omdat dit gevaarlijk zou zijn voor zijn familie. Een week erna werd zijn broer Reduan doodgeschoten. Volgens Meijering blijkt dit verzet echter niet uit de berichten met zijn partner. Nabil B. zou al lang van de bekendmakingsdatum op de hoogte zijn geweest, en ‘van smeekbedes was geen sprake’.

Nabil B.’s tweede advocaat, Peter Schouten, zegt dat ‘ons niet bekend is dat onze cliënt ooit heeft onderhandeld over geld’. Volgens Schouten heeft De Jong ook niet voor Fred Ros onderhandeld over geld, ‘alleen over strafkorting. Een civilist onderhandelde over het civiele deel van Ros’ overeenkomst met justitie.’ Op de vraag of De Jong het geheime bedrag van 1,8 miljoen wel heeft genoemd tegenover Nabil B., doet Schouten geen uitspraken – ‘gesprekken met cliënt vallen onder ons beroepsgeheim’.