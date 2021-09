Apple zwicht onder druk en gaat een ruimhartiger App Store-beleid voeren

De officiële Apple Store in Shanghai. Beeld Getty

Waarom komt Apple nu met versoepelingen van de App Store-regels?

In korte tijd heeft Apple verschillende versoepelingen aangekondigd rond zijn App Store-regels. Die regels zijn van oudsher erg strikt: Apple bepaalt niet alleen welke apps worden toegelaten, maar ook hoe consumenten moeten betalen als ze een betaald abonnement willen nemen op bijvoorbeeld Netflix of Spotify. Namelijk via Apple’s eigen systemen. In ruil voor deze ‘veilige en vertrouwde omgeving’ houdt Apple wel een percentage in van maximaal 30 procent. Deze hoge commissie is partijen als Fortnite-maker Epic Games en Spotify al tijden een doorn in het oog. Zij willen vanuit hun apps rechtstreeks zaken doen met klanten. In verschillende landen doen toezichthouders onderzoek naar zowel Google als Apple, die samen zo’n beetje de hele appmarkt in handen hebben. De nu aangekondigde wijzigingen volgen op een vijf jaar durend onderzoek door de Japanse toezichthouder en op een rechtszaak die diverse ontwikkelaars in de Verenigde Staten aanspanden. Apple schikte met ze.

Wat houden die versoepelingen in?

Apple laat de teugels een beetje vieren. Vorige week werd al bekend dat ontwikkelaars meer variatie kunnen aanbrengen in de abonnementsprijzen die ze vragen. Het Japanse onderzoek, dat nu is afgerond, heeft geleid tot de beslissing dat de uitbaters van zogenoemde reader-apps vanaf volgend jaar een rechtstreeks linkje in hun iOS-apps mogen aanbrengen dat klanten naar hun website leidt. Op die plek kunnen ze vervolgens een betaald abonnement afsluiten. Onder de nieuwe regels, die vanaf volgend jaar wereldwijd gelden, vallen digitale magazines, kranten, boeken, audio, muziek en video. Dat betekent dat bijvoorbeeld Netflix zijn gebruikers via een link in de app een betaald account kunnen laten aanmaken, zonder Apple een hoge commissie te hoeven betalen.

Loopt Apple nu veel inkomsten mee mis?

Voor Apple’s omzet zal het weinig uitmaken: Spotify, Netflix en andere diensten hadden al geen zin in die 30-procentregeling. Wie een abonnement wil afsluiten, moet dat nu op hun sites doen. Met de nieuwe toezegging wordt dit proces vereenvoudigd omdat ze in de app een directe link mogen aanbieden. Nu nog zijn partijen als Netflix veroordeeld tot een weinig publieksvriendelijke mededeling als: ‘U kunt via de app geen abonnement afsluiten. We weten dat dit een gedoe is.’ Apple behaalde vorig jaar een omzet van tientallen miljarden euro’s via zijn appwinkel. De reader-apps maken daar maar een heel klein percentage van uit. Apple verdient veel meer aan bijvoorbeeld gezondheidsapps, financiële apps en vooral games. Dat verdienmodel blijft overeind.

Is alle kou nu uit de lucht?

Nou nee. Deze week nog nam Zuid-Korea als eerste land ter wereld een wet aan die een einde moet maken aan de macht die Apple en Google via hun appwinkels uitoefenen. De nieuwe wet moet externe ontwikkelaars veel meer vrijheid geven om rechtstreeks contact te hebben met hun klanten. Ondertussen lopen er zowel in Europa als in de VS onderzoeken naar mogelijke illegale praktijken van Google en Apple op dit vlak. In april van dit jaar luidde de voorlopige conclusie van de Europese Commissie al dat Apple de concurrentie voor muziekdiensten tegenwerkt en zijn dominante positie misbruikt. In de VS broeden politici ook op nieuwe wetgeving die een einde moet maken aan de huidige situatie waarin Google en Apple alle touwtjes in handen hebben.

Hoe reageren Spotify en Fortnite-maker Epic?

Apples grootste tegenstanders lieten er vorige week al geen misverstand over bestaan wat ze van de versoepelingen vinden. Epic noemt het een ‘schijnvertoning’. De gamemaker begon vorig jaar een zaak tegen Apple en zal deze gewoon doorzetten. Spotify ziet de eerste concessies als een afleidingsmanoeuvre, bedoeld om beleidsmakers op andere gedachten te brengen. Apple wijst er altijd fijntjes op dat Spotify al die jaren nooit een probleem heeft gehad te profiteren van Apple’s veilige en betrouwbare infrastructuur om nieuwe klanten te werven.