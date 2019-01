Apple-topman waarschuwt aandeelhouders voor tegenvallende kwartaalcijfers; Chinezen hebben te weinig geld voor iPhone

Apple-CEO Tim Cook verlaat het podium na een presentatie in maart vorig jaar. Beeld AFP

De omzet in het eerste kwartaal van Apple’s gebroken boekjaar zal uitkomen op naar verwachting 84 miljard dollar, 5 tot 9 miljard lager dan het techbedrijf eerder had voorspeld. Het laatste kwartaal vormt vanwege de feestmaanden doorgaans de ‘vetste’ periode voor het bedrijf, dat vrijwel altijd in september zijn nieuwste iPhones introduceert.

In een brief aan de aandeelhouders wijt topman Tim Cook de lagere omzet onder meer aan de economische malaise in China. Die situatie wordt verergerd door de handelsoorlog die president Trump heeft ontketend tegen de Chinezen. Dat leidt verminderde afzet van iPhones in wat tot voor kort een van de snelstgroeiende afzetmarkten was. De bezoeken aan de Apple-winkels begon in november al zichtbaar terug te lopen, zei Cook in een vraaggesprek met de tv-zender CNBC. ‘Ik heb de cijfers over december nog niet gezien, maar ik denk zomaar dat die ook niet goed zullen zijn.’

EXCLUSIVE: After cutting Q1 expectations, Apple CEO Tim Cook tells CNBC that the shortfall is primarily in Greater China as trade tensions put pressure on the Chinese economy https://t.co/iOf79ebo17 pic.twitter.com/Lm7Wyp1VOX CNBC Now

Er zijn al langer signalen dat de iPhone voor Apple niet langer de kip met de gouden eieren is. Toeleveranciers hebben de laatste maanden laten doorschemeren dat Apple minder onderdelen bestelt. Meteen na nieuwjaar verlaagde Apple de prijzen voor de nieuwste iPhones dramatisch, met honderden euro's, voor klanten die een oud toestel inleveren. Dat is nog nooit vertoond, zo kort na de introductie van nieuwe toestellen. Voor de omzet heeft dat grote gevolgen: al jaren haalt Apple meer dan 60 procent van zijn inkomsten uit de verkoop van zijn smartphones.

Analisten zeggen dat vooral de belangstelling voor de grootste nieuwe iPhones, de XS Max tegenvalt. Daarvan zou Apple er bijna de helft minder van verkopen dan was gehoopt. Sommigen noemen het ook een veeg teken dat Cook bij de presentatie van de vorige kwartaalresultaten aankondigde dat het bedrijf niet langer zou melden hoeveel iPhones het exact verkoopt. Apple-watchers moeten nu afgaan op de cijfers die winkels en telefoonmaatschappijen bekendmaken over hun iPhone-leveringen.

Volgens Cook nemen de verkopen in andere productgroepen wel toe. iPads, Macs, diensten als iTunes en smartwatches lieten gezamenlijk een groei zien van 19 procent ten opzichte van een jaar terug, aldus de topman.

Apple maakt op 29 januari de cijfers over zijn eerste kwartaal bekend.