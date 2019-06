‘Apple stopt na bijna 20 jaar met iTunes’

Apple-bestuursvoorzitter Steve Jobs presenteert in september 2008 de nieuwste versie van iTunes op een media-evenement in San Francisco. Beeld REUTERS

De laatste jaren heeft Apple iTunes al flink uitgekleed. De digitale multimediaspeler werd in 2001 gelanceerd als een muziekbibliotheek en -speler, maar groeide sindsdien uit tot een kerstboom van functionaliteiten. Op gegeven moment konden Apple-klanten er niet alleen muziek mee downloaden, beluisteren en bekijken, maar ook podcasts, films en tv-series. iTunes gaf ook toegang tot Apple’s appwinkel, gebruikers konden er digitale boeken mee downloaden en lezen en ook de instellingen van hun personal computer, iPhone en iPad mee synchroniseren en inregelen.

iTunes was in zijn tijd revolutionair door zoveel nieuwe handige functies te introduceren en combineren. Wijlen Apple-oprichter Steve Jobs, nooit te beroerd om grote rivaal Microsoft te dissen, zei dat het installeren van iTunes op een Windowscomputer gelijk stond aan het ‘aanbieden van een glas ijswater aan iemand die in de hel leeft’.

De tijden zijn veranderd. Nu consumenten veel meer streamen dan downloaden, is iTunes ineens een onoverzichtelijke sta-in-de-weg geworden. Gebruikers klagen dat de app teveel ruimte inneemt op de harde schijf en log en traag is. Het onderbrengen van zo veel mogelijk functionaliteiten in één app biedt tegenwoordig geen voordelen meer. Abonnees van Apple Music vinden het bijvoorbeeld irritant dat ze de muziekstreamingdienst op hun Apple-computer alleen kunnen openen via iTunes, niet via een afzonderlijke muziek-app. Voor het synchroniseren van de Mac-computer met de iPhone en iPad is iTunes ook overbodig geworden: dat kan tegenwoordig meestal draadloos via wifi of via de cloud.

Volgens Bloomberg komt Apple maandag met drie afzonderlijke pc-apps voor muziek, video en podcasts (met de rechttoe-rechtaan namen Music, TV en Podcasts). Deze apps zijn al een tijdje beschikbaar voor mobiele apparaten: iPhones en iPads. Apple gaat nu ook iTunes op zijn Mac-pc’s uitfaseren. De beheers- en synchronisatiefuncties van iTunes worden ondergebracht in de Music-app. Of iTunes voor Windows ook gaat verdwijnen, is nog onduidelijk.