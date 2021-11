Beeld Matteo Bal

Apple staat klanten voor het eerst toe zelf reparaties uit te voeren - 17 november 2021

Apple gaat voor het eerst onderdelen en gereedschap verkopen aan consumenten, die dan zelf reparaties kunnen uitvoeren aan sommige iPhones en Mac-computers. Daarbij komt Apple ook met reparatiehandleidingen.

De reparatiemogelijkheid, volgt na jaren van druk door consumentengroepen. Onlangs nog was er veel kritiek toen bleek dat Face ID niet meer werkte nadat het scherm van een iPhone door een derde partij was vervangen. Apple draaide dit daarna via een software-update terug.

In 2019 startte Apple een programma waarbij onafhankelijke reparatiebedrijven zijn onderdelen, gereedschappen en handleidingen kunnen kopen. Apple zegt dat er 2800 onafhankelijke winkels daarmee actief zijn, naast de 5000 direct geautoriseerde reparateurs.

Via het zelfbedieningsprogramma kunnen Apple-klanten onderdelen rechtstreeks kopen om daarmee hun eigen reparaties uit te voeren. De online winkel van Apple zal in eerste instantie zo’n 200 onderdelen en gereedschappen verkopen. Die zijn gericht op het repareren van de meest voorkomende problemen met displays, batterijen en camera’s op iPhone 12 en 13 modellen.

Het programma zal daarna worden uitgebreid. In eerste instantie wordt de reparatiemogelijkheid begin volgend jaar in de VS aangeboden, waarna andere landen volgen. (Laurens Verhagen)

Groep medewerkers Activision Blizzard eist ontslag van topman – 17 november 2021

Een groep van zo’n 150 medewerkers van gamemaker Activision Blizzard (onder andere bekend van de games World of Warcraft en Call of Duty) eist het ontslag van topman Bobby Kotick. Hij zou al jaren hebben geweten van beschuldigingen van seksuele intimidatie bij de Amerikaanse producent van videogames. De groep legde uit protest een tijdje het werk neer en stond voor het hek van het hoofdkantoor van Activision Blizzard in een voorstad van Los Angeles.

We have instituted our own Zero Tolerance Policy. We will not be silenced until Bobby Kotick has been replaced as CEO, and continue to hold our original demand for Third-Party review by an employee-chosen source. We are staging a Walkout today. We welcome you to join us. — ABetterABK 💙 ABK Workers Alliance (@ABetterABK) 16 november 2021

The Wall Street Journal publiceerde dinsdag een verhaal over beschuldigingen van seksueel wangedrag bij Activision Blizzard en schreef dat Kotick op de hoogte was gesteld van de vermeende incidenten. De Amerikaanse zakenkrant citeert uit interviews, interne e-mails, verzoeken van regelgevende instanties en andere interne documenten waaruit blijkt dat de topman wist van de misstanden, die zich in 2016 en 2017 afspeelden. Ook bericht The Wall Street Journal over gevallen waarin Kotick zelf wordt beschuldigd.

Two colleagues and I spent months reporting on allegations of sexual misconduct at Activision and what CEO Bobby Kotick knew and did about them. I hope you’ll read the story we just published. I’ll also thread key findings… https://t.co/QoTGrwLEbB — Ben Fritz (@benfritz) 16 november 2021

Activision Blizzard ontkent de beschuldigingen en het bestuur laat weten volledig achter de topman te staan. Eind vorige maand heeft de gameproducent nog meer dan twintig medewerkers ontslagen na beschuldigingen van seksuele intimidatie en discriminatie op de werkplek. Minstens twintig andere werknemers zijn om dezelfde redenen disciplinaire maatregelen opgelegd. Activision Blizzard werd eerder door een overheidsinstantie van de staat Californië aangeklaagd omdat het een ‘seksistische cultuur’ zou bevorderen en vrouwen minder zou betalen dan mannen. Activision Blizzard heeft circa 10 duizend werknemers. (Laurens Verhagen)

Schade door phishing en helpdeskfraude naar ‘zorgwekkend hoog niveau’ – 17 november 2021

De totale schade in Nederland als gevolg van phishing (6,1 miljoen euro) en bankhelpdeskfraude (16,5 miljoen euro) kwam in de eerste zes maanden van 2021 uit op ruim 22,5 miljoen euro. In heel 2020 was dat 39,5 miljoen euro. De schade door fraude en oplichting in het betalingsverkeer loopt daarmee verder op naar ‘een zorgwekkend hoog niveau’, waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Bij phishing (dat ongeveer gelijk bleef) werd de schade voor 98 procent van het schadebedrag vergoed door de bank. In 2020 besloten banken om de schade door bankhelpdeskfraude uit coulance te vergoeden, omdat misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen van klanten in hun bank. Omdat klanten hier ook een eigen verantwoordelijkheid houden, hebben banken toetsingscriteria opgesteld om te bepalen in hoeverre de schade wordt vergoed. In de eerste zes maanden van 2021 werd 92 procent van de schade door bankhelpdeskfraude vergoed.

Banken pleiten al langer voor een integrale aanpak, waarbij zij onder andere de handen ineen slaan met de verantwoordelijke ministeries, toezichthouders, politie, Openbaar Ministerie, techbedrijven en providers. Verder uitstel betekent meer schade voor slachtoffers en grotere winsten voor criminelen, aldus de banken. (Laurens Verhagen)

Facebook stopt met gepersonaliseerde advertenties op gevoelige onderwerpen - 10 november 2021

Facebook geeft adverteerders niet langer de mogelijkheid specifieke consumenten te benaderen op basis van ‘gevoelige’ onderwerpen als gezondheid, ras en etniciteit, politieke overtuiging, religie en seksuele geaardheid. Adverteerders kunnen nu bepaalde groepen bij Facebook inkopen om daar vervolgens hun boodschappen op te richten. Facebook deelt die groepen in op basis van surfgedrag.

Facebooks moederbedrijf Meta noemt het in een blogpost een ‘moeilijke beslissing’, die toch genomen moest worden om zijn gebruikers te beschermen. Het bedrijf ligt al veel langer onder vuur vanwege zijn verdienmodel, dat geënt is op het vergaren van zoveel mogelijk persoonlijke gegevens over zijn gebruikers.

Met de beslissing komt het bedrijf gedeeltelijk tegemoet aan de aanzwellende kritiek. Meta haalt het grootste deel van zijn jaarlijkse omzet van 86 miljard dollar uit advertenties. Het is de tweede belangrijke concessie in korte tijd: begin deze maand maakte Meta al bekend te stoppen met gezichtsherkenning op zijn platformen, voor het automatisch taggen van foto’s.

Meta voert de advertentie-aanpassing in januari door op de eigen apps en de apps van derde partijen die gebruikmaken van het advertentienetwerk van Facebook. (Laurens Verhagen)

Apple mag verandering App Store van rechter niet uitstellen - 10 november 2021

Apple mag een door een Amerikaanse rechter opgelegde verandering van zijn App Store-beleid niet uitstellen tot na december. Het techbedrijf moet makers van apps vanaf december de mogelijkheid geven in hun apps gebruikers te melden dat ze (bijvoorbeeld via een website) goedkopere abonnementen kunnen afsluiten. Apple had om uitstel verzocht omdat het bedrijf in beroep is gegaan en geen werk wil doen dat mogelijk weer terug moet worden gedraaid.

De verplichting komt voort uit de rechtszaak van Epic Games tegen Apple. Het softwarebedrijf achter het overlevingsspel Fortnite vond de regels die Apple voor de App Store hanteert neerkomen op machtsmisbruik. Zo moeten softwaremakers Apple een commissie van 30 procent betalen op iedere transactie via de App Store en zijn ze verplicht om Apples eigen betalingssysteem daarvoor te gebruiken. Ook mogen ze dus niet wijzen op goedkopere manieren om abonnementen af te sluiten. Veel softwaremakers hanteren een goedkoper tarief buiten de App Store, omdat ze daar geen commissie hoeven af te dragen.

Volgens de rechter heeft Apple de uitspraak ‘selectief gelezen’ en negeert het techbedrijf de delen van de uitspraak waarmee die verplichte verandering werd onderbouwd. Zij wees het verzoek om uitstel daarom af. Apple kreeg in de zaak tegen Epic overigens inhoudelijk in grote lijnen gelijk.

Apple blijft het oneens met de beslissing van de rechter en kondigde aan ook voor het opschorten van de maatregel een beroep in te stellen. (ANP)

Verder lezen: Apple zwicht onder druk en gaat een ruimhartiger App Store-beleid voeren Wie is de (voorlopige) winnaar in de slepende strijd tussen Apple en gamebouwer Epic?

Google’s kunstapp zoekt dubbelganger van huisdier in schilderijen - 9 november 2021

Een van de leukste dingen in de Arts & Culture-app van Google was altijd al het vinden van je eigen dubbelganger in schilderijen. Na het uploaden van een selfie gaat de app op zoek naar gelijkenissen. In drie jaar zijn er zo’n 120 miljoen foto’s met dat doel geüpload. De functie is deze week uitgebreid naar (huis)dieren en heet Pet Portrait. Wie een foto van zijn kat, hond, parkiet of paard uploadt, krijgt van Google een bijbehorend detail uit een schilderij.

Wisselend resultaat bij de drie huisdieren van de techredacteur Beeld Google

Beeld Google

De achterliggende technologie is hetzelfde als bij de menselijke portretten: de ai-software van Google herkent een dier op een foto en maakt daar een uitsnede van. Vervolgens wordt deze vergeleken met de dieren die zich op de schilderijen bevinden van de collecties waar Google toegang toe heeft. (Laurens Verhagen)

Beeld Google

Eerste Apple-computer, gebouwd door Jobs en Wozniak, onder de hamer - 9 november 2021

Een Apple I-computer die 45 jaar geleden door Apple-oprichters Steve Jobs en Steve Wozniak werd gemaakt, gaat dinsdag onder de hamer in veilinghuis John Moran in het zuiden van Californië. Experts verwachten volgens de Los Angeles Times dat het apparaat minstens 500.000 dollar zal opbrengen. In 2014 verkocht een veilinghuis in New York een Apple I voor meer dan 900.000 dollar. Destijds wisselden de computers voor 666,66 dollar van eigenaar.

Jobs en Wozniak maakten in de jaren 70 zo’n tweehonderd Apple I-computers. Vandaag de dag bestaan er nog zestig en twintig daarvan werken nog of kunnen nog hersteld worden. De computer waarop belangstellenden nu kunnen bieden, is er daar een van, al moest hij wel grondig worden gerestaureerd.

Een ander exemplaar van de Apple I, zónder houten kast Beeld EPA

De meeste computers die de twee Apple-oprichters maakten in een garage in het dorp Palo Alto werden verkocht als losse moederborden, zonder scherm, toetsenbord of computerkast.

Een computerwinkel uit de regio rond San Francisco had destijds vijftig exemplaren van de jonge Apple-oprichters gekocht, maar wist niet dat ze alleen moederborden geleverd zouden krijgen. De winkel maakte toen zelf de houten computerkasten van het destijds goedkope koa-hout en verkocht de computers vervolgens door.

Het exemplaar dat nu geveild wordt, is zo’n exemplaar. Het wordt vergezeld van een Panasonic-monitor, handleidingen, originele kabels en cassettetapes waarop software staat. (Laurens Verhagen)

Hack bij beleggingsapp Robinhood legt 5 miljoen e-mailadressen bloot - 9 november 2021

De beleggingsapp Robinhood was vorige week doelwit van een cyberaanval. Op 3 november kreeg een ‘ongeautoriseerde partij’ toegang tot e-mailadressen van 5 miljoen mensen en de volledige namen van nog eens 2 miljoen andere Robinhood-gebruikers. Van 310 klanten zijn ook adresgegevens bekend geraakt. Er zijn volgens het bedrijf geen bankgegevens van klanten achterhaald en het incident heeft niet geleid tot ‘financiële verliezen’ voor klanten.

De aanval werd opgezet via een telefoongesprek met een klantenservicemedewerker van de app, waarop consumenten aandelen kunnen verhandelen. Via die medewerker kon de hacker toegang krijgen tot interne systemen. Robinhood zegt de aanval gestopt te hebben en lichtte de autoriteiten in. ‘Nadat we de inbraak onder controle hadden, eiste de onbevoegde partij een afpersingsbetaling’, zegt Robinhood. Het bedrijf laat het incident onderzoeken door een externe partij. Vorig jaar was er ook een hackincident bij Robinhood. Daarbij waren tweeduizend accounts betrokken.

VS zetten Israëlische spionagesoftware Pegasus op zwarte lijst - 3 november 2021

Het Israëlische bedrijf NSO dat software levert waarmee wereldwijd tal van staatshoofden, oppositieleiders en activisten werden afgeluisterd, is op de Amerikaanse zwarte lijst gezet. Het ministerie van Economische Zaken zegt dat de activiteiten van het bedrijf in strijd zijn met de belangen van de Verenigde Staten en de nationale veiligheid in gevaar te brengen. Export naar de VS is nu verboden.

De software, Pegasus genaamd, heeft repressieve overheden in staat gesteld journalisten, mensenrechtenactivisten en tegenstanders in het buitenland ongemerkt te volgen in hun pogingen hen tot zwijgen te brengen, aldus het ministerie.

Onderzoeksjournalisten van het Franse collectief Forbidden Stories brachten de zaak aan het licht. Zij ontdekten onder meer dat de Pegasus-software werd gebruikt tegen prominenten als de Franse president Macron en de Marokkaanse koning Mohammed VI. Ook meer dan 180 journalisten van vooraanstaande nieuwsorganisaties werden in de gaten gehouden, wat NSO overigens weerspreekt.

De NSO Group is ontsteld over het Amerikaanse besluit, zegt een woordvoerder tegen het Franse persbureau AFP. Het bedrijf meent dat zijn technologie de VS juist steunen door terrorisme en misdaad te voorkomen, het enige doel waarvoor de software zou zijn bedoeld. NSO gaat proberen de beslissing ongedaan te maken. (Laurens Verhagen)

Giant win for @citizenlab, researchers and journalists who have investigated Pegasus spyware abuse - and a repudiation of Israel, which has for years endorsed NSO selling a tech that the U.S. now says helped authoritarian governments repress and surveil https://t.co/y6ioU0SEVo — Drew Harwell (@drewharwell) 3 november 2021

Chinees techbedrijf Tencent onthult eerste eigen chips - 3 november 2021

Het Chinese techbedrijf Tencent heeft zijn eerste zelfontworpen chips gepresenteerd. Daarmee zet het bedrijf, dat vooral bekend is van de in China populaire app WeChat, zijn eerste stappen op hardwaregebied.

Tencent heeft onder meer chips voor toepassingen op het vlak van kunstmatige intelligentie, voor het comprimeren van videobestanden en een netwerkchip voor cloudservers ontworpen. Daarmee wil Tencent ook een nieuwe inkomstenbron aanboren. De Chinese overheid heeft er met een aantal verordeningen namelijk voor gezorgd dat de inkomsten van de gamestak zullen afnemen. Jongeren onder de 18 mogen nog maar drie uur per week gamen. Ook WeChat, een zogeheten superapp waarin gebruikers niet alleen kunnen chatten maar ook kunnen winkelen, leningen regelen en nog veel meer, ligt onder vuur. Die gesloten systemen moeten beter met andere bedrijven gaan samenwerken, vindt de Chinese overheid dat zo de macht van bedrijven als Tencent en Alibaba wil inperken.

Tencent is niet het enige bedrijf dat zich op de chipmarkt heeft gestort. Alibaba kwam eerder deze maand met een serverchip die het bedrijf zelf gaat gebruiken. Zoekbedrijf Baidu ontwikkelt al langer eigen chips en ByteDance, het bedrijf achter de filmpjesapp TikTok, werkt ook aan een chip. (anp)

Bronnen: Apple schroeft productie iPad terug vanwege chiptekorten - 2 november 2021

Vanwege de aanhoudende chiptekorten heeft Apple de productie van iPads aanzienlijk terug moeten schroeven. Dit meldt Nikkei Asia op basis van bronnen rondom het bedrijf. De afgelopen twee maanden zouden er maar liefst 50 procent minder iPads gemaakt zijn dan oorspronkelijk gepland. Apple geeft volgens de nieuwssite voorrang aan de nieuwe iPhone 13. De laatste maanden van het jaar zijn traditioneel de topmaanden voor de verkoop van iPhones. De iPads en iPhones maken gebruik van dezelfde chips.

Een eenvoudige keuze zal het niet zijn geweest, want ook de verkoop van tablets zit de laatste tijd flink in de lift als gevolg van de wereldwijde pandemie en het thuiswerken. Ook Apple wist het afgelopen jaar veel meer iPads te verkopen. De fabrikant heeft volgens onderzoeksbureau IDC een marktaandeel van bijna een derde, ruim voor nummer twee Samsung. (Laurens Verhagen)

Tim Cook tijdens de presentatie van de nieuwe iPhone 13, afgelopen september Beeld EPA

Kunstmatige intelligentie ontwerpt klassieke, maar nieuwe zegels PostNL - 28 oktober 2021

PostNL heeft een aantal nieuwe zegels laten ontwerpen door kunstmatige intelligentie, waarmee het postbedrijf naar eigen zeggen een wereldprimeur heeft. De collectie Digi Art werd door de computer ontworpen op basis van een collectie met 1.500 postzegels uit de periode 1852-1920.

De vijf postzegels die op basis hiervan zijn ontworpen zien er dan ook uit als klassieke postzegels. Het computeralgoritme heeft de nieuwe ontwerpen gemaakt met vertrouwde elementen zoals een dragende afbeelding in het midden met een omlijsting, een strook onderaan voor tekst, ornamenten in de hoeken en een kader met perforaties.

Volgens datawetenschapper Tim Ottens van PostNL leken de ontwerpen in het begin nergens op, maar werd het stap voor stap beter: ‘Bij elke evaluatie sleutelden we aan het programma om het algoritme een duwtje in de goede richting te geven.’ (Laurens Verhagen)

Beeld PostNL

Aantal actieve gebruikers Spotify nadert 400 miljoen - 27 oktober 2021

Spotify heeft nu 381 miljoen actieve maandelijkse gebruikers, onder wie 172 miljoen muziekliefhebbers die een betaald abonnement hebben. Dit blijkt uit cijfers die het streamingplatform woensdag heeft vrijgegeven tijdens de kwartaalresultaten. Spotify is hiermee met afstand het grootste muziekplatform ter wereld. Naar schatting hebben Amazon en Apple respectievelijk 55 en 60 miljoen betalende abonnees.

Beeld Spotify

Podcasts worden steeds belangrijker voor Spotify. Advertenties die tijdens podcasts worden uitgezonden zijn inmiddels goed voor 13 procent van de totale omzet. (Laurens Verhagen)

We became the #1 platform for podcasts that U.S. listeners use the most, according to Edison Research and our own internal data; we launched podcasts in additional markets and more. Find more information about $SPOT Q3 2021 here: https://t.co/BV6CqbCLC3 pic.twitter.com/Xa7DgYh4Qu — Spotify News (@SpotifyNews) 27 oktober 2021

Senaat: Snapchat, YouTube en TikTok moeten kinderen beter beschermen - 27 oktober 2021

Snap, YouTube en TikTok hebben zich voor een commissie van de Amerikaanse Senaat moeten verantwoorden voor de effecten van hun sociale netwerken op kinderen en tieners. Na de onthullingen van klokkkenluider Frances Haugen over de schadelijke effecten van Instagram op kwetsbare tieners, liggen alle netwerken onder het vergrootglas. De verdedigingslinie van Snap, YouTube en TikTok dat ze geen Facebook zijn en anders werken, leek weinig indruk te maken. Vooral Snapchat maakte duidelijk dat het iets heel anders is dan andere social media omdat het geen nieuwsfeeds heeft of een like-knop.

Ook benadrukten ze dat ze verbeterplannen hebben, zoals het standaard uitschakelen bij YouTube van het automatisch afspelen van video’s voor kinderen. Snapchat op zijn beurt wil ouders de mogelijkheid geven te zien met wie hun kinderen het vaakst chatten.

De grote techbedrijven lagen al vaker onder vuur bij de Senaat, maar het is de eerste keer dat ook Snap en TikTok bij dergelijke hoorzittingen aanwezig zijn. (Laurens Verhagen)

Tiktok: 1 Billion monthly users. Snapchat: 500 Million monthly users. YouTube: billions of videos watched daily. But they have flown under regulation radar. @rachelerman @viaCristiano preview this AM's Senate hearing: https://t.co/JDCJfwRvhA — Libby Casey (@libcasey) 26 oktober 2021

Fraudehelpdesk mag geen gegevens van daders verzamelen bewaren - 26 oktober 2021

De Fraudehelpdesk mag geen gegevens over mogelijke daders van fraude verzamelen en bewaren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een vergunningsaanvraag hiervoor deze zomer afgewezen, zo heeft de instantie dinsdag bekend gemaakt. De Fraudehelpdesk is geen opsporingsinstantie en heeft die strafrechtelijke gegevens niet nodig voor zijn taak, aldus de toezichthouder, die bovendien vreest dat mensen onterecht als fraudeur bestempeld kunnen worden.

De Fraudehelpdesk is in 2011 opgericht op initiatief van de overheid en heeft als taak slachtoffers van fraude te adviseren en voorlichting te geven. ‘Fraude is een groot probleem in Nederland’, zegt AP-bestuurslid Katja Mur. ’Wij juichen het dan ook toe dat de Fraudehelpdesk slachtoffers van fraude helpt de weg te vinden naar de juiste instanties.’ Het verzamelen en beheren van strafrechtelijke gegevens, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen van vermoedelijke daders, hoort volgens de AP niet bij de taak van de Fraudehelpdesk, maar is is voorbehouden aan politie en justitie.

Eerder deze week maakte de AP ook al bekend dat VODIOM geen zwarte lijst mag bijhouden van mogelijke fraudeurs. Mensen die al dan niet terecht op zo’n zwarte lijst staan, kunnen te maken krijgen met stigmatisering, stelt de autoriteit. Private organisaties mogen daarom niet zomaar een ‘fraudeursdatabase’ beheren en delen. Vereniging Veilig Ondernemen door Informatie op Maat (VODIOM) is een initiatief van onder meer belangenorganisatie MKB Nederland. (Laurens Verhagen)

De Fraudehelpdesk mag geen gegevens over mogelijke daders van fraude verzamelen en bewaren, concludeert de AP. De Fraudehelpdesk is geen opsporingsinstantie en heeft die strafrechtelijke gegevens niet nodig voor zijn taak. https://t.co/Lj2fOflHVd pic.twitter.com/IXPjJb1d62 — Autoriteit Persoonsgegevens (@toezicht_AP) 26 oktober 2021

Facebook gaat zich meer op jongeren richten én investeert zwaar in zijn ‘metaverse’ - 26 oktober 2021

Facebook gaat dit jaar minimaal 10 miljard dollar investeren in Reality Labs. Dat is het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor augmented en virtual reality, waaronder ook de vr-brillen van Oculus vallen. In een toelichting op de kwartaalcijfers legde topman Zuckerberg opnieuw de nadruk op wat hij de metaverse noemt: een virtuele omgeving waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Eerder kondigde het bedrijf al 10.000 Europese banen aan die hieraan moeten bijdragen.

In het verlengde van deze strategie kondigde Zuckerberg ook een opvallende verschuiving aan. Het gaat de komende jaren niet meer om het binden van zoveel mogelijk mensen. In plaats daarvan wil Facebook zich vooral richten op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot 30 jaar. Video’s op Instagram zijn daarbij belangrijk. Verder ontkwam de topman er natuurlijk ook niet aan om iets te zeggen over de aanhoudende stortvloed aan negatieve onthullingen over het platform via klokkenluiders. Zuckerberg sprak over een ‘selectief’ gebruik van de gelekte documenten die een ‘vals beeld’ van het bedrijf zouden geven.

Alle berichten en dreigend ingrijpen door overheden hebben vooralsnog geen invloed op de groei van het bedrijf. In september had Facebook 1,9 miljard dagelijks actieve gebruikers, 6 procent meer dan een jaar eerder. De kwartaalomzet kwam uit op 28,3 miljard dollar (33 procent meer dan vorig jaar), terwijl de kwartaalwinst met 17 procent steeg naar 9,2 miljard dollar. (Laurens Verhagen)

🚨Whoa. Major news from Zuckerberg:

He says Facebook moving forward will "retooling" to make "serving young adults the north star, rather than optimizing for older people."

— Says the "shift will take years, not months." — Sara Fischer (@sarafischer) 25 oktober 2021

Twitter: algoritmes versterken vooral rechts getinte tweets - 22 oktober 2021

Berichten van rechtse politici en nieuwsorganisaties die aan de rechterzijde van het politieke spectrum opereren worden - onbedoeld - door Twitter bevoordeeld. Dit blijkt uit eigen onderzoek van het platform naar de werking van zijn algoritmes. Hiervoor nam Twitter miljoenen tweets van nieuwsorganisaties en politici uit zeven landen onder de loep. In zes daarvan (Duitsland is uitzondering) zorgen de automatische systemen dat de berichten van rechts een grotere duw in de rug krijgen, waardoor ze vaker onder de aandacht komen dan die van het linkse kamp.

In een interview met nieuwssite Protocol zegt een van de onderzoekers: ‘We zien dat dit gebeurt, maar we snappen niet helemaal waarom dat het geval is. Voor de duidelijkheid, een deel ervan kan gebruikergestuurd zijn, door de acties van mensen op het platform.’ Eerder deze week nog kondigde Trump de komst van een eigen sociaal netwerk aan: Truth Social. De oud-president deed het jarenlang erg goed op Twitter, totdat hij er vanwege herhaaldelijk wangedrag werd afgegooid. Dat gebeurde ook op andere sociale netwerken. (Laurens Verhagen)

Eerdere afleveringen van ons techblog vindt u hier