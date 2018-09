Apple komt met drie nieuwe iPhones, maar échte innovatie laat op zich wachten

De huidige iPhone X. De drie nieuwe iPhones zullen hier sterk op lijken. Foto EPA

Als alle voortekenen niet bedriegen, presenteert Apple woensdagavond drie nieuwe iPhones. Zoals ieder jaar is de opwinding onder techliefhebbers groot, al dan niet bewust door Apple gevoed met zorgvuldig gedoseerde lekken. Traditioneel wisselt Apple spektakel af met jaren waarin soepeltjes wordt geëvolueerd. Dit is zo’n jaar. Na de écht nieuwe iPhone X van vorig jaar (met het grote scherm en de verdwenen vingerafdrukscanner ten faveure van Face ID) borduurt Apple nu door op dit toestel. Er komt een iPhone XS met wat betere prestaties, die er verder hetzelfde uitziet en iets goedkoper is dan de huidige X. Ook komt er een grote variant met een 6,3 inch oled-scherm. De duurste versie (met 512 GB aan geheugen) moet tegen de 1.500 euro gaan kosten.

Een stuk bereikbaarder (800 euro) zal het derde nieuwe toestel worden, wellicht iPhone XC genaamd. Ook dit toestel ziet er op het eerste gezicht uit als de bestaande iPhone X, maar Apple heeft bezuinigd door deze niet van een oled-scherm, maar een lcd-scherm te voorzien. Ook heeft hij maar één camera aan de achterzijde. Wel laat Apple ook deze iPhone inloggen met Face ID in plaats van de vingerafdrukscanner. Allemaal leuk en aardig, maar het is niet de revolutie waar de markt al een tijdje smachtend op wacht. Ook marktleider Samsung heeft moeite de handen op elkaar te krijgen met zijn laatste topmodellen. De Koreanen verliezen terrein aan alle opkomende Chinese fabrikanten.

Apple nummer 3

Merken als Huawei (onlangs wereldwijd Apple gepasseerd en nu achter Samsung de nummer twee) en Xiaomi maken inmiddels smartphones die in weinig nog onderdoen voor Apple en Samsung. Huawei verkocht in het tweede kwartaal van dit jaar maar liefst 38,6 procent meer mobieltjes dan een jaar eerder en Xiaomi zelfs 55 procent. Apple bleef in die periode nagenoeg gelijk en marktleider Samsung verkocht bijna 13 procent minder. Het verklaart de noodzaak van verandering. Voor Samsung, maar ook voor de hele markt. De jaren van de grote groei liggen namelijk achter ons. Consumenten zijn langer tevreden met hun mobieltje en voelen weinig behoefte ze vaak te vervangen. Mobieltjes zijn een beetje als water geworden: broodnodig, maar ondertussen ook een dagelijks product waar je niet te lang bij stilstaat.

Zwartkijkers hebben al het einde van het mobieltje aangekondigd. Door de komst van nieuwe apparatuur als slimme speakers en augmented reality-brillen zou de smartphone onvermijdelijk het lot van het faxapparaat gaan volgen. Roberta Cozza, analist van Gartner, denkt niet dat het zo snel gaat. ‘Er is nog genoeg te innoveren bij smartphones. Die innovatie vindt echter niet per se bij de hardware plaats. Denk aan nieuwe ervaringen, bijvoorbeeld via AI-technologieën of virtual reality.’

Vouwtelefoon

Cozza denkt dat de smartphone blijft bestaan, maar wel als onderdeel in een groeiend netwerk aan slimme apparaten. Hierbinnen is de smartphonemarkt ‘volwassen en verzadigd’. Om je als fabrikant met alleen een telefoon te onderscheiden, zal heel moeilijk zijn. Cozza zoekt het meer in de combinatie van verschillende apparaten, content en diensten. ‘De waarde van het ecosysteem rondom het apparaat zal steeds belangrijker worden.’ Niet voor niets zetten bedrijven als Google, Amazon en Apple alle groot in op spraaktechnologie om al die apparatuur te bedienen.

Wie toch hunkert naar een echte smartphone-innovatie, is vermoedelijk bij Samsung aan het goede adres. De fabrikant broedt al jaren op een telefoon met een vouwbaar scherm. Een topman kondigde onlangs nog aan dat deze vouwtelefoon nog dit jaar zal worden gepresenteerd. Tot die tijd kan de verwende en veeleisende consument zijn hart ophalen bij een iPhone van bijna 1.500 euro.