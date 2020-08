Apple hoeft Fortnite niet terug te zetten in App Store na ruzie over geldafdrachten

De solocompetitie van het wereldkampioenschap Fortnite 2019, in New York, geeft een idee van de immense populariteit van Fortnite. Beeld EPA

Inzet van de door Epic Games aangespannen zaak tegen Apple was tweeërlei: zijn game Fortnite moest gewoon weer in de App Store van Apple beschikbaar komen én Apple mocht zijn ontwikkelaarslicentie niet intrekken. Dat zou later deze week gebeuren en zou betekenen dat niet alleen Epic geen nieuwe games in de App Store meer kan publiceren, maar ook derde partijen die op een ontwikkelaarsplatform van Epic werken. De tussenstand tussen de twee kemphanen: 1-1.

Inzet van de ruzie is de 30 procent commissie die Apple wil van iedere aankoop in zijn App Store. Epic Games vindt dat te veel en kwam daarom eerder deze maand uit het niets met een nieuw betaalsysteem waarmee het de afdracht aan Apple kon omzeilen. Apple verwijderde vlak daarna Epics hitgame Fortnite uit de App Store.

Om dezelfde reden verwijderde ook Google Fortnite uit zijn appwinkel (de Play Store). Deze ingreep is echter minder hard, omdat Fortnite via een rechtstreekse link vanaf de site van Epic nog gewoon te downloaden is voor Androidtelefoons. Die omweg werkt op iPhones niet.

Dat was nog niet alles. Daarnaast kondigde Apple een tweede harde maatregel aan: het intrekken van de ontwikkelaarslicentie van Epic Games. Dat zou betekenen dat Epic de Unreal Engine niet langer mocht leveren aan andere partijen die games maken die via Apple’s appwinkel worden aangeboden. Die Unreal Engine is de grafische technologie voor games. Onder andere Microsoft maakt daar gebruik van. Microsoft steunde daarom ook Epic in zijn zaak tegenover Apple.

‘Eigen schuld’

De rechter heeft nu in een voorlopig oordeel een stokje gestoken voor die tweede ingreep van Apple: het intrekken van de licentie van Epic. De rechter vindt dat de strijd tussen Apple en Epic Games niet ten koste mag gaan van derde partijen. Apple, dat volgens de rechter besloot ‘hard op te treden’, is hiermee teruggefloten.

Voor de verwijdering van Fortnite uit Apple’s appwinkel geldt een andere afweging. De rechter oordeelt hier dat Epic Games ‘nog geen onherstelbare schade’ heeft kunnen aantonen. Verder stelt de rechter dat ‘de huidige hachelijke situatie’ door Epic zelf is veroorzaakt.

Apple ligt overigens van meerdere kanten onder vuur om de commissie die het vraagt in zijn App Store en de voorwaarden die het daaraan verbindt. De Europese Commissie doet bijvoorbeeld onderzoek naar aanleiding van een klacht van muziekstreamingdienst Spotify.