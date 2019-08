Apple gaat strijd met Netflix aan met abonnement van tientje per maand

Beeld EPA

Officieel is er nog niets bekend, maar persbureau Bloomberg schrijft op basis van gesprekken met ingewijden over de details van de streamingdienst van Apple. Dat die dienst er gaat komen is al een tijdje bekend, maar het wachten was nog altijd op de prijs. Die bedraagt 9,99 dollar per maand in de VS, weet Bloomberg. Dat zou betekenen dat in Nederland 10 euro moet worden betaald.

Hiermee krijgt de liefhebber toegang tot – soms exclusieve – films en series. Genoemd worden al The Morning Show en Amazing Stories van regisseur Steven Spielberg. Het aanbod moet vervolgens geleidelijk worden uitgebreid. Eerder meldde The Financial Times al dat Apple ongeveer 6 miljard dollar in kas heeft om te spenderen aan eigen series en films.

Dat lijkt veel, maar valt in het niet bij de grofweg 14 miljard dollar die concurrent Netflix tegenwoordig op jaarbasis uitgeeft. Deze week sloeg de streamingdienst nog een grote (en vermoedelijk erg dure) slag door de makers van hitserie Game of Thrones binnen te halen, voor de neus van de concurrentie. In de hevige strijd om de abonnee zijn succesvolle series de troef.

Disney

Deze week werd ook bekend dat Disney zijn streamingdienst dit najaar in drie landen start: in Nederland, Canada en de Verenigde Staten. Het bedrijf achter onder meer Mickey Mouse, Star Wars, Pixar en de superhelden van Marvel vraagt hier 6,99 euro per maand voor. Apple, dat zijn dienst naar verluidt in 150 landen tegelijk zal aanbieden, gaat hier duidelijk boven zitten.

Voor Apple zijn dit soort abonnementsdiensten steeds belangrijker. Het bedrijf was jarenlang bijna geheel afhankelijk van de verkoop van de iPhones, maar de laatste tijd loopt die terug. Inmiddels is het aandeel van abonnementsdiensten in de omzet van Apple al meer dan 20 procent. Naast de komende tv-dienst zijn dat Apple Music (dat met Spotify concurreert), Apple News+ (nog niet in Nederland) en de online opslagdienst iCloud. Later komt daar nog de gamedienst Apple Arcade bij.