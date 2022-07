Apple breekt nu echt met Jony Ive, de ontwerper van een reeks baanbrekende Apple-producten

Ontwerper Jony Ive (rechts) met Apple-topman Tim Cook in 2019. Beeld AP

Van de kleurrijke iMac tot het draaiwieltje van de iPod en de draadloze Airpod-oortjes: de ontwerpen van Ive zijn onlosmakelijk verbonden met Apple’s opkomst en aanhoudende succes. De vertrouweling van de in 2011 overleden oud-topman Steve Jobs was bijna drie decennia aan het Amerikaanse techbedrijf verbonden.

Officieel stopte Ive drie jaar geleden al bij Apple, maar via zijn eigen ontwerpbureau LoveFrom bleef hij toch nog verbonden aan het bedrijf. Bij zijn vertrek tekende Ive een contract ter waarde van ruim 100 miljoen dollar. Apple werd zijn belangrijkste klant.

Tim Cook, ceo van Apple, beloofde dat de ontwerper nog vele jaren voor hem zou werken. Maar volgens The New York Times zijn beide partijen nu overeengekomen de samenwerking niet voort te zetten.

De krant schrijft dat er onder bestuurders van Apple twijfels waren ontstaan over het hoge bedrag dat Ive en zijn bedrijf kregen voor hun werk. Daarnaast zou het sommige mensen binnen Apple niet zinnen dat er de afgelopen jaren meerdere ontwerpers overstapten naar Ive’s bedrijf.

Ook zou de oud-hoofdontwerper niet langer toestemming willen vragen aan Apple om klanten aan te nemen. Het techbedrijf wilde met die voorwaarde voorkomen dat Ive voor directe concurrenten werkt.

Al voor zijn officiële vertrek bij Apple in 2019 was het bekend dat Ive het niet eens was met de weg die Cook met het bedrijf was ingeslagen. Onder meer de keuze van de topman om meer te focussen op software en het bieden van services leidde tot onvrede bij Ive. Ceo Cook ontkende in 2019 dat de hoofdontwerper gefrustreerd was over de gang van zaken bij Apple.

Ive kwam in 1992 bij het ontwerpteam van Apple. Veel van zijn excentrieke ontwerpen werden in eerste instantie niet ontwikkeld. Toen Steve Jobs in 1997 terugkeerde bij het indertijd noodlijdende bedrijf kreeg Ive diens vertrouwen. Ive’s team kreeg de opdracht om de nieuwe iMac te ontwerpen. Het inmiddels beroemde kleurrijke ontwerp was een stijlbreuk met de tot dan toe beige computerkasten en zette het bijna failliete bedrijf in één klap weer op de kaart.

In de jaren daarna was Ive betrokken bij meerdere baanbrekende producten van Apple, zoals de eerste iPod, iPhone en Macbook. Hij was een van de mensen binnen het bedrijf die de ontwikkeling van het touchscreen voor Apple-producten ondersteunde. Een ander bekend ontwerp zijn de witte oordopjes.

Ook in de laatste jaren drukte Ive zijn stempel op de producten van het grootste techbedrijf ter wereld. Zo was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling en het ontwerp van de Apple Watch, een van Apple’s laatste grote nieuwe producten.

Ive en zijn bedrijf komen niet zonder werk te zitten. Ze ontwerpen nu al voor klanten als Airbnb en Ferrari en gaan daar de komende jaren mee door. Bij Apple neemt algemeen directeur Jeff Williams de leiding over de verschillende ontwerpteams.