Beeld Matteo Bal

Apple betaalt Amerikaanse appmakers 100 miljoen in schikking - 27 augustus 2021

Apple heeft geschikt met een groep Amerikaanse appmakers. In een rechtszaak claimden de ontwikkelaars dat het techbedrijf te veel kosten in rekening zou brengen voor de distributie van hun programma’s via de App Store. Apple gaat ze in totaal 100 miljoen dollar (zo’n 85 miljoen euro) betalen.

De schikking wordt gezien als een overwinning voor Apple omdat het bedrijf zijn verdienmodel niet hoeft aan te passen. Bedrijven moeten tot 30 procent commissie betalen aan Apple voor verkoop via de App Store. Wel belooft Apple het aantal mogelijke prijzen die ontwikkelaars kunnen vragen voor abonnementen, in-app aankopen en betaalde apps aanzienlijk te vergroten.

Op de hoge commissie is al langer kritiek. De kwestie leidde bijvoorbeeld tot een slepende rechtszaak tussen het techconcern en gamesbedrijf Epic Games, vooral bekend van het schietspel Fortnite. Epic Games beschuldigt Apple van monopolistisch gedrag en machtsmisbruik. Epic besloot vorig jaar een eigen betalingssysteem in zijn app op te nemen. Apple verbiedt dat in zijn gebruikersvoorwaarden en verwijderde de programma’s van Epic daarom uit de App Store. Een Amerikaanse rechter buigt zich momenteel over die zaak. (Laurens Verhagen)

Apple finally agrees to let app developers communicate with their customers https://t.co/Zhr6RpEgQe pic.twitter.com/0VdWXxZGBX — The Verge (@verge) 27 augustus 2021

Amerikaanse techsector werkt samen met Biden aan verbeterde cyberveiligheid - 26 augustus 2021

De Amerikaanse regering komt met nieuwe richtlijnen om de veiligheid van de technologische toeleveringsketen te verbeteren. Biden sprak in het Witte Huis met leidinggevenden van grote techbedrijven en uit de financiële sector. Deze beloven meer te zullen doen aan de groeiende dreiging van cyberaanvallen die de Amerikaanse economie raken.

‘De federale overheid kan deze uitdaging niet alleen aan’, zei Biden tegen de leidinggevenden in de East Room. ‘Jullie hebben in mijn ogen de macht, de capaciteit en de verantwoordelijkheid om de lat voor cyberveiligheid hoger te leggen.’

Onder meer Microsoft, Apple en Google hebben toegezegd deel te nemen aan het nieuwe, door het NIST (National Institute of Standards and Technology) geleide initiatief. Microsoft kondigde aan de komende jaren 20 miljard dollar (17 miljard euro) te investeren in cyberveiligheid. Dat is vier keer meer dan het eerder van plan was. Google op zijn beurt zegde toe de komende vijf jaar 10 miljard in cybersecurity te investeren.

Cyberbeveiliging staat hoog op de agenda van de regering-Biden na een reeks geruchtmakende aanvallen op verschillende bedrijven. Die aanvallen hadden gevolgen voor onder andere de brandstof- en voedselvoorziening. (Laurens Verhagen)

Tim Cook (Apple), Arvind Krishna (IBM) en Sundar Pichai (Alphabet, het moederbedrijf van Google) woensdag tijdens hun meeting met Joe Biden in het Witte Huis Beeld EPA

OnlyFans schrapt verbod weer: erotiek en pornografie blijven toegestaan op het platform - 25 augustus 2021

OnlyFans, waar gebruikers zich kunnen abonneren op het werk van individuele makers, schrapt het eerder aangekondigde verbod op ‘expliciete seksuele inhoud’. Eerder deze week kondigde het platform aan om daarmee te stoppen omdat banken en andere betalingsdiensten niet meer wilde samenwerken met een platform waarop (ook) porno te zien is. Daaronder waren een aantal grote banken die zelfs al rekeningen van sekswerkers blokkeerden, volgens Tim Stokely, hoofd van OnlyFans. Nu zegt het platform dat het genoeg toezeggingen heeft om door te gaan met expliciete beelden.

Juist erotiek en pornografie maken van OnlyFans een platform waar sekswerkers online veilig geld mee konden verdienen. Op andere sociale platforms zijn naaktbeelden uit den boze, laat staan foto’s en video’s van expliciete seksuele handelingen.

OnlyFans werd in 2016 opgericht en telt meer dan 130 miljoen gebruikers. Volgens het platform zelf zijn er twintig miljoen aanbieders actief, die samen zo’n 5 miljard dollar (4,28 miljard euro) zouden verdienen. (Pieter Sabel)

Op jacht naar naaktbeelden van jonge vrouwen: Amerikaan geeft inbraak in iCloud toe - 25 augustus 2021

Een veertigjarige man uit Californië heeft toegegeven dat hij zich toegang heeft verschaft tot video’s en foto’s van minimaal 306 iCloud-accounts. Dit deed hij door zich met een e-mail uit te geven voor een Apple-medewerker. Nietsvermoedende iPhone-eigenaren gaven hem hierop de inloggegevens van hun iCloud-account, waarop backups van foto’s en video’s staan, blijkt uit rechtbankdocumenten waarover The Los Angeles Times schrijft.

Uit die accounts viste hij 620.000 foto’s en negenduizend video’s, vooral van jonge vrouwen. Vaak gebeurde dat op verzoek van mensen die hij online ontmoette en die de beelden van specifieke vrouwen wilden hebben. De zaak kwam in 2008 aan het licht nadat de naaktfoto’s van een bekende persoon op een pornosite verschenen.

Tegen dit soort iCloud-hacks is overigens wel degelijk wat te doen: het instellen van een zogenoemde twee-factor-verificatie. Daarmee wordt voorkomen dat een ongewenst persoon vanaf een onbekend apparaat kan inloggen, ook al heeft hij de inloggegevens. (Laurens Verhagen)

Tweefactor-authenticatie voor Apple ID Beeld Apple

Zoom zat? Facebook heeft virtualreality-app voor thuiswerken - 20 augustus 2021

Facebook heeft een nieuwe virtualreality-app ontwikkeld die gebruikt kan worden voor werken op afstand: Horizon Workrooms. Via de Oculus Quest 2 VR-headsets van het bedrijf kunnen gebruikers vergaderingen bijwonen als avatar-versie van zichzelf en zo in een 3D-omgeving met collega’s overleggen en ideeën uitwisselen, is het idee.

Beeld Facebook

De introductie komt op het moment dat veel bedrijven beslissen om personeel blijvend thuis te laten werken. Facebook heeft flink geïnvesteerd in virtual reality (VR) en augmented reality (AR). Bij AR wordt de echte wereld met de virtuele wereld vermengd.

Facebook ziet Horizon Workrooms als een eerste stap in de richting van het bouwen van de zogeheten metaverse die topman Mark Zuckerberg in de afgelopen weken aanprees als de volgende grote stap in de ontwikkeling van internet. Metaverse is een gedeelde virtuele ruimte waar realiteit wordt gecombineerd met de virtuele wereld.

Beeld Facebook

De werk-app, waarmee tot zestien mensen tegelijk samen in een virtuele ruimte aanwezig kunnen zijn, brengt verschillende functies samen. Zo is er een integratie met videovergaderen, maar kunnen gebruikers ook werken op een virtueel toetsenbord en beeldscherm. De applicatie is gratis te downloaden op de Oculus Quest 2. (Laurens Verhagen)

Tesla werkt aan een mensachtige robot - 20 augustus 2021

Tesla werkt aan een mensachtige robot, maakte oprichter Elon Musk gisteren bekend. Het apparaat krijgt armen, benen en vingers en moet echte mensen helpen bij ‘saai, repetitief werk’. Musk wil het ding kunnen vertellen dat ergens een bout ingedraaid moet worden, of het op pad sturen voor boodschappen.

Zo moet de Tesla Bot eruit gaan zien. Beeld Tesla

In het ‘hoofd’ komen een scherm en camera’s, zodat de robot kan navigeren met hulp van kunstmatige intelligentie. De Tesla Bot wordt ongeveer 1,73 meter lang en 57 kilogram zwaar, zodat de meeste mensen hem ‘waarschijnlijk kunnen overmeesteren’, zei Musk bij de presentatie. Musk heeft meermaals opgeroepen tot meer toezicht op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, en de angst geuit dat een kunstmatige intelligentie een eigen leven gaat leiden. Ergens volgend jaar moet er een prototype af zijn, bij de presentatie gisteren was alleen een danser in een pak te zien. (Pieter Sabel)

Amerikaans onderzoek naar autopilot Tesla na reeks aanrijdingen - 17 augustus 2021

De Amerikaanse toezichthouder NHTSA buigt zich over de veiligheid van de autopilot van Tesla na een reeks aanrijdingen. Sinds januari 2018 zou het bestuurdersassistentiesysteem betrokken zijn geweest bij zeker elf aanrijdingen. Daarop is de NHTSA nu een onderzoek gestart naar verschillende Tesla-modellen die tussen 2014 en 2021 zijn gemaakt. In totaal gaat het om 765 duizend auto’s van het type Model Y, Model S en Model 3.

De elf crashes, die veelal plaatsvonden toen het donker was, zorgden ervoor dat zeker zeventien mensen gewond raakten. Daarbij was er één dodelijk slachtoffer. Het is niet het eerste onderzoek van de NHTSA naar de veiligheid van het systeem. In 2016 analyseerde de organisatie voor het eerst een dodelijk ongeluk. Dat was niet de schuld van autopilot, oordeelde de NHTSA destijds. Een andere toezichthouder, de National Transportation Safety Board, concludeerde juist dat de autopilot deels verantwoordelijk was voor dezelfde dodelijke crash in Florida.

Tesla stelt dat uit eigen gegevens blijkt dat rijders die de autopilot gebruiken, per kilometer minder ongelukken hebben dan andere rijders. Tegelijkertijd benadrukt de fabrikant ook dat de autopilot-technologie niet gebruikt mag worden om een auto helemaal autonoom te laten rijden: er is altijd ‘actieve supervisie’ door de bestuurder nodig. Met andere woorden: de autopilot is een hulpmiddel. (Laurens Verhagen)

Een ongeluk met een Tesla in 2018, in Mountain View, Californië. Beeld AP

Ineens duikt-ie overal op: de selfiecamera onder het scherm - 12 augustus 2021

Vooruit, er waren al wel wat prototypes (van Oppo) en een enkel werkend productiemodel (van ZTE), maar nu zijn de eerste echt grote mobieltjesmakers ook van de partij met een selfiecamera die onder het beeldscherm zit verborgen. Deze week kondigden zowel Xiaomi als Samsung nieuwe modellen aan met deze technologie. Die laatste is het interessantst, omdat van de Samsung Galaxy Z Fold3 zeker is dat hij ook in Nederland wordt verkocht.

De Fold3 (links) en Flip3 (rechts), beide in dichtgevouwen toestand (tekst gaat verder onder de afbeelding). Beeld Samsung

Het voordeel van zo’n verborgen camera? Het scherm wordt niet onderbroken door een hinderlijke inkeping, tegenwoordig bij vrijwel alle mobieltjes de norm. Samsung heeft het grote binnenscherm van zijn nieuwste vouwtoestel ervan voorzien. Een eerste blik leert dat de 4 MP selfiecamera bepaald niet onzichtbaar is: ze is herkenbaar door de afwijkende pixels. Vooral op witte achtergronden valt de camera nog steeds op. De kwaliteit is voldoende, maar de meeste mensen zullen de selfiecamera aan de voorzijde gebruiken. Samsung ziet vooral videobellen als toepassing. De Fold3 kost 1.799 euro. Er is ook een nieuwe Flip: Samsungs toestel dat niet als een boek openklapt, maar als een schelp. Deze kost 1.049 euro. (Laurens Verhagen)

De camera onder het scherm is (zeker op witte achtergrond) nog steeds duidelijk zichtbaar in de vorm van een verzameling puntjes Beeld Laurens Verhagen

Beeld Laurens Verhagen

Onderzoekers: zorgwekkend veel ransomwareaanvallen op thuiswerkcomputers - 12 augustus 2021

In de eerste zes maanden van dit jaar heeft cybersecuritybedrijf ESET een recordaantal van 71 miljard aanvallen op thuiswerksystemen gedecteerd. Nederland vormt hierbij een groot risico, omdat hier veel thuiscomputers zijn die rechtstreeks met een bedrijfsnetwerk zijn verbonden. ESET vermoedt dat het daadwerkelijke probleem nog veel groter is, omdat veel aanvallen niet worden opgemerkt. Vooral het MKB loopt een risico, aldus de onderzoekers in een nieuw rapport.

Ander onderzoek, van cybersecuritybedrijf Barracuda, geeft hetzelfde beeld: ransomware is een groeiend probleem. Barracuda analyseerde 121 ransomware-incidenten die plaatsvonden tussen augustus 2020 en juli 2021. Cybercriminelen richten zich nog steeds op gemeenten, de gezondheidszorg en het onderwijs, maar de grootste groei vindt plaats bij grote organisaties (infrastructuur, reisorganisaties, financieel dienstverleners). Ook het gevraagde losgeldbedrag neemt enorm toe, constateren de onderzoekers. Gemiddeld wordt per incident een bedrag van meer dan 10 miljoen dollar gevraagd. De meeste ransomware-aanvallen van het afgelopen jaar waren gericht op Amerikaanse organisaties (44 procent). Nederland was goed voor 2 procent.

Begin deze maand luidden vooraanstaande Nederlandse securitybedrijven in de Volkskrant nog de noodklok: ‘Ransomware gaat richting nationale crisis, overheid moet meer doen’. (Laurens Verhagen)

Beeld Barracuda

Amerikaans wetsvoorstel moet macht van appwinkels Apple en Google beperken - 12 augustus 2021

Amerikaanse senatoren (één Republikein, twee Democraten) hebben de handen ineengeslagen en een wetsvoorstel geschreven dat een einde moet maken aan de in hun ogen onwenselijke machtspositie van Google en Apple met hun appwinkels. Beide techbedrijven staan alleen hun eigen appwinkels toe op iPhones of Android-toestellen. Hierdoor worden appontwikkelaars benadeeld, aldus de politici.

De zogenoemde Open App Markets Act wil die machtspositie doorbreken door te verbieden dat Apple en Google bedrijven, die hun apps via Google Play Store of de appstore van Apple aan de man brengen, verplichten ook gebruik te maken van hun betalingsinfrastructuur. In de huidige situatie leidt dit ertoe dat externe bedrijven een flinke afdracht (tot 30 procent) moeten betalen als gebruikers binnen de app een abonnement afsluiten. Bedrijven als Spotify en Epic Games botsten hierover al eerder met vooral Apple. Niet verrassend dat Spotify al direct zijn steun uitsprak voor het voorstel.

Een ander onderdeel van de wet is dat Apple verplicht zou moeten worden het zogeheten sideloaden toe te staan: het installeren van apps buiten de appwinkel om. Bij Android kan dat al wel. Apple is hier sterk tegen gekant, omdat het bedrijf zo geen controle meer heeft over wat mensen downloaden en iPhones dus onveiliger worden. (Laurens Verhagen)

Lees hier verder: De aanval op de appstore: misbruikt Apple zijn macht?

Maatregelen Instagram en YouTube om (jonge) gebruikers beter te beschermen - 11 augustus 2021

Zowel YouTube als Instagram heeft een serie maatregelen aangekondigd die ervoor moeten zorgen dat gebruikers beter worden beschermd. Bij Instagram moet onder andere de functie Limits voor meer veiligheid zorgen. Deze verbergt na inschakeling reacties en DM-verzoeken van onbekende mensen. Limits is volgens Instagram vooral handig voor publieke figuren die te maken hebben met beledigende opmerkingen.

Beeld Instagram

Verder gaat het platform mensen duidelijker waarschuwen als ze proberen beledigende opmerkingen te plaatsen. Ook Google en dochterbedrijf YouTube hebben nieuwe maatregelen aangekondigd, specifiek om kinderen beter te beschermen. Zo zijn video’s die minderjarigen uploaden naar YouTube niet langer standaard zichtbaar voor iedereen. Ook gaat het videoplatform minderjarige gebruikers herinneringen sturen of het geen tijd is voor een pauze of om naar bed te gaan en zet het de functie ‘autoplay’ niet standaard meer aan bij kinderen.

Google gaat het ondertussen voor kinderen en hun ouders makkelijker maken foto’s van kinderen te verwijderen uit de zoekmachine. Wie dat wil kan een aanvraag indienen bij Google. In het nieuwe beleid hoeft zo’n aanvraag niet meer te worden gerechtvaardigd. Tot slot zet Google de functie SafeSearch standaard aan op de accounts van minderjarigen. Deze functie filtert expliciete content, zoals porno, eruit. (Laurens Verhagen)

Apple tracht scherpe kritiek privacyvoorvechters te sussen - 9 augustus 2021

Apple lijkt te zijn geschrokken van de stortvloed aan scherpe kritiek op de vorige week aangekondigde maatregelen om de verspreiding van beelden van seksueel kindermisbruik tegen te gaan. Een van die maatregelen is dat iPhones en andere Apple-apparaten worden gescand op de aanwezigheid van dit soort materiaal. Speciale software vergelijkt de lokale beelden met de beelden in een database met 200.000 afbeeldingen met kindermisbruik.

Hiermee faciliteert Apple massa-surveillance, zo verwoordde NSA-klokkenluider Edward Snowden het sentiment. Ook andere privacyvoorvechters zijn kritisch. Een groot aantal van hen schreef een open brief aan Apple met het verzoek om het maken van deze achterdeur te heroverwegen. Dat doet Apple niet, maar de fabrikant komt nu wel met nog meer uitleg. Hierin benadrukt Apple dat het zijn nieuwe systeem alleen zal gebruiken voor het detecteren van kindermisbruik: ‘We zullen niet ingaan op verzoeken van regeringen om het uit te breiden.’ Techsite The Verge is vooralsnog niet overtuigd en zegt dat Apple in het verleden vaker concessies heeft gedaan aan regeringen. Zo verkoopt het iPhones zonder FaceTime in landen waar het niet is toegestaan om gesprekken te versleutelen. (Laurens Verhagen)

No matter how well-intentioned, @Apple is rolling out mass surveillance to the entire world with this. Make no mistake: if they can scan for kiddie porn today, they can scan for anything tomorrow.



They turned a trillion dollars of devices into iNarcs—*without asking.* https://t.co/wIMWijIjJk — Edward Snowden (@Snowden) 6 augustus 2021

Plotseling verkoopt Xiaomi de meeste mobieltjes in Europa - 5 augustus 2021

Niet Apple of Samsung, maar Xiaomi heeft sinds kort het grootste Europese marktaandeel in mobiele telefoons. Dit blijkt althans uit de meest recente kwartaalcijfers van marktvorser Strategy Analytics. De Chinese fabrikant wist in een sowieso sterk aantrekkende markt (14 procent meer verkopen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar) liefst 67 procent meer telefoons te verkopen. Omdat Samsung 7 procent minder telefoons verkocht, is Xiaomi nu de grootste, met een aandeel van meer dan een kwart. Volgens de onderzoekers doet de fabrikant het vooral goed in Rusland, Oekraïne, Italië en Spanje.

Achter nummer drie Apple wisten ook de Chinese fabrikanten Oppo en Realme (een afsplitsing van datzelfde Oppo) te profiteren van het wegvallen van Huawei en krankzinnige groeicijfers te behalen: respectievelijk 180 en 1800 procent. Samsung heeft volgens de onderzoekers in het duurdere segment last van Apple en aan de onderkant van de markt van de goedkope Chinezen. Wereldwijd is Samsung nog altijd wel de grootste. (Laurens Verhagen)

Beeld Strategy Analytics

WhatsApp laat foto’s en video’s na één keer weer verdwijnen - 4 augustus 2021

Met de nieuwe functie View Once maakt WhatsApp het mogelijk beelden te versturen die automatisch weer verdwijnen nadat ze door de ontvanger zijn geopend. Hiermee komt de Facebook-dochter naar eigen zeggen tegemoet aan een behoefte van gebruikers aan meer controle en meer privacy. Andere chatapps gingen WhatsApp hier overigens al in voor.

De dienst benadrukt dat ook deze berichten zijn versleuteld, zodat niemand anders er bij kan behalve de zender en ontvanger. De nieuwe functie komt de komende dagen voor alle WhatsApp-gebruikers beschikbaar. (Laurens Verhagen)

Beeld WhatsApp

Oppo verbetert camera die verborgen zit onder het scherm - 4 augustus 2021

Oppo heeft naar eigen zeggen een verbeterde versie gemaakt van een telefoon waarbij de front-camera verscholen ligt onder het scherm. Voordeel hiervan is dat er geen inkeping nodig is die ruimte geeft aan zo’n camera, zoals bij de meest gangbare mobieltjes het geval is. Ook zijn er geen andere trucs nodig zoals een uitschuifbaar cameraatje.

De Chinese telefoonfabrikant stelt dat zowel de kwaliteit van het gedeelte van het scherm dat boven de camera ligt als van de foto’s die met de voorzijdecamera worden gemaakt prima is. Oppo krijgt dit onder meer voor elkaar door kleinere pixels te gebruiken. Het gaat echter nog altijd om een prototype; Oppo geeft geen duidelijkheid over een eventuele introductie. ZTE heeft al wel zo’n telefoon op de markt. (Laurens Verhagen)

Een door Oppo aangeleverde selfie die met het toestel is gemaakt Beeld Oppo

Aan de voorzijde is geen camera te zien Beeld Oppo

Instagram zet accounts van gebruikers onder de 18 standaard op privé - 28 juli 2021

Instagram zet de accounts van gebruikers jonger dan 18 voortaan standaard op privé bij het registreren. Mensen die de accounts willen volgen, moeten dan een volgverzoek indienen en kunnen de berichten niet zomaar zien. Jonge gebruikers kunnen zelf hun profiel wijzigen naar openbaar. Hebben ze al een openbaar profiel, dan stuurt Instagram ze binnenkort een bericht waarin de voordelen van een privé-account staan.

Die opties moeten jongeren beter beschermen tegen ongewild contact met volwassenen. Facebook, van wie Instagram is, kondigde meer wijzigingen aan van het beleid rond jonge gebruikers. Zo krijgen adverteerders van tieners alleen nog leeftijd, geslacht en locatie te zien, en geen gegevens meer over hun gedrag op Facebook en elders op het internet: wat ze ‘leuk’ vinden en welke websites ze bezoeken bijvoorbeeld. (Pieter Sabel)

Twitter test een knop om tweets níet leuk te vinden - 22 juli 2021

Twitter test een knop waarmee gebruikers tweets ‘niet leuk’ kunnen vinden. De functie is voor een beperkt aantal gebruikers op iOS te zien in de vorm van pijlen omhoog en omlaag bij tweets. Een pijl omhoog geldt als de al bestaande ‘like’, een pijl omlaag als het tegenovergestelde. Die pijlen omlaag zijn niet zichtbaar voor anderen.

Twitter zegt van het omhoog of omlaag stemmen van tweets in een conversatie te willen leren welke antwoorden gebruikers relevant vinden en welke niet. De pijlen hebben geen invloed op de volgorde van tweets. Dat is anders dan op platforms als Reddit, waar het meest omhoog gestemde antwoord in een conversatie bovenaan staat. (Pieter Sabel)

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.



Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY — Twitter Support (@TwitterSupport) 21 juli 2021

Netflix gaat games aanbieden, en eerst op mobiel - 21 juli 2021

Streamingdienst Netflix gaat ook ruimte bieden aan games op het eigen platform. Die worden in eerste instantie voor mobiel ontwikkeld, schrijft de top van het bedrijf in een brief aan investeerders bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Games worden onderdeel van het abonnement dat kijkers al hebben op films en series. Netflix zette al wat voorzichtige stappen op het gebied van interactie met Black Mirror: Bandersnatch, een aflevering waarin kijkers moeten kiezen wat een personage gaat doen. Het is nog niet bekend wanneer abonnees ook games kunnen spelen, wel dat Netflix een oud-topman van gamestudio Electronic Arts inhuurt om de tak op poten te zetten. (Pieter Sabel)

Oude spelcassette Super Mario 64 levert 1,3 miljoen op veiling op - 13 juli 2021

Een spelcassette uit 1996 van Nintendo’s klassieker Super Mario 64 is voor een recordbedrag van 1,56 miljoen dollar (ruim 1,3 miljoen euro) op een veiling verkocht. Nooit eerder werd er meer dan 1 miljoen dollar voor een spelcartridge geboden, meldt het veilinghuis Heritage Auctions in het Amerikaanse Dallas.

Het vorige record was nog maar twee dagen oud. Een verzegeld exemplaar van The Legend of Zelda, gemaakt voor de oude Nintendo NES-console, ging vrijdag onder de hamer voor 870.000 dollar. Heritage Auctions, dat beide verkopen afhandelde, heeft de identiteit van de nieuwe eigenaars niet bekendgemaakt. Tot enkele dagen geleden was het record voor een videogameveiling 660.000 dollar voor een Super Mario Bros.-cartridge uit 1986.

Oude videogames zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden onder verzamelaars, wat de prijzen voor old-school consoles en cartridges op veilingen heeft opgedreven. (ANP)

Beeld AP

YouTube lanceert TikTok-concurrent Shorts ook in Nederland - 12 juli 2021

Nederlanders kunnen vanaf deze week ook gebruik maken van YouTube Shorts. Dit is een functie binnen de mobiele YouTube-app om eenvoudig korte video’s te maken en te voorzien van muziek, filters en tekst. Inderdaad: ongeveer hetzelfde concept als waarmee TikTok groot is geworden. Shorts werd in september 2020 voor het eerst aangekondigd en is inmiddels in honderd landen beschikbaar.

YouTube is niet het enige bedrijf dat hongerig naar het succes van TikTok kijkt. Ook Instagram kwam met een TikTok-imitatie: Reels. Maar volgens experts krijgt Instagram hier tot nu toe weinig voet mee aan de grond. Het kan tot woensdag duren voordat alle Nederlanders via de YouTube-app daadwerkelijk Shorts kunnen maken. (Laurens Verhagen)

YouTube Shorts Beeld YouTube

Facebook: geen beïnvloeding bij Kamerverkiezingen - 12 juli 2021

Bij de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer is niet geprobeerd om kiezers te beïnvloeden via Facebook. Het socialmediabedrijf zegt dat er geen geval van ‘gecoördineerd niet-authentiek gedrag’ is aangetroffen. Bij zulke campagnes maken groepen veel nepprofielen aan om een boodschap te verspreiden, of juist om twijfel te zaaien over de boodschap van anderen.

Volgens Facebook zijn in de eerste drie maanden van het jaar zo’n 44.000 politieke advertenties geplaatst, waaraan in totaal ongeveer 4,6 miljoen euro is uitgegeven. In die periode heeft het bedrijf naar eigen zeggen in Nederland 1,5 miljoen keer berichten gelabeld op basis van een factcheck door een van Facebooks partners. Die berichten werden niet verwijderd, maar werden vergezeld van een waarschuwing. Zo plaatsten Facebook-gebruikers berichten dat dit jaar bij de verkiezingen twee vakjes tegelijk mochten worden ingekleurd.

Nog eens ruim 17.000 berichten zijn weggehaald omdat het ging om ‘misinformatie die kan leiden tot direct geweld of lichamelijk letsel’. Tot slot verwijderde Facebook ruim 94.000 berichten van Facebook en Instagram vanwege ‘haatdragend taalgebruik’. (Laurens Verhagen)

Amerikaanse staten klagen Google aan om vermeend monopolie - 8 juli 2021

Een groep van 37 Amerikaanse procureurs-generaal in de VS klaagt Google aan wegens vermeende praktijken die concurrentie verstoren. De procureurs-generaal, zowel Democraten als Republikeinen, vertegenwoordigen onder meer New York, North Carolina, Tennessee en Utah.

De aanklacht stelt dat Google een monopolie heeft op de markt voor de distributie van apps voor het Android-besturingssysteem, dat het zelf bezit en ontwikkelt, en dat door de meeste smartphones ter wereld wordt gebruikt. Google zou de voorkeur geven aan de eigen app-winkel Play Store boven andere app-winkels op Android-apparaten. Hierdoor zouden gebruikers hogere prijzen voor apps betalen.

‘Google heeft jarenlang gediend als de poortwachter van het internet, maar de laatste tijd is het ook de poortwachter van onze digitale apparaten geworden’, aldus de New Yorkse procureur-generaal in een verklaring.

De groep verzoekt de rechtbank het illegale gedrag van Google te stoppen. Google stelt in een reactie dat het onzin is dat Android-klanten alleen Play Store kunnen gebruiken en dat Android juist keuzevrijheid bevordert.

Google is al het doelwit van een historische federale anti-trustklacht die in oktober 2020 werd ingediend. Dit gaat om zijn dominantie in het online zoeken. En in december 2020 stelden veertig openbare aanklagers dat Google zijn eigen producten en diensten een voorkeursbehandeling geeft in de zoekresultaten.

Rathenau Instituut: burgers zijn weerloos op internet - 7 juli 2021

Burgers zijn onvoldoende beschermd tegen schadelijk en immoreel gedrag op het internet, zoals online haat of informatiemanipulatie. Daarom is een actieve overheid nodig die ingrijpt in de mechanismen die dit soort gedrag op het internet faciliteren. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Rathenau Instituut.

In dit onderzoek presenteert het instituut een overzicht van 22 uitwassen van onwenselijke online gedragingen, zoals cyberpesten, phishing, cryptofraude, wraakporno, extreme challenges en pedojagen.

Om dergelijk gedrag op het internet tegen te gaan, is volgens het Rathenau Instituut een overheid nodig die pro-actief ingrijpt in de online omgeving, zodat schade wordt voorkomen en grondrechten van burgers worden beschermd. Een voorbeeld van dergelijk ingrijpen is het aanpakken van de marktmacht van de grote techbedrijven om meer ruimte te geven aan nieuwe spelers. Dit kan worden gedaan door mededingingsregels aan te scherpen, iets waarover overigens op Europees niveau al wordt gesproken. (Laurens Verhagen)

De taxonomie van schadelijk en immoreel online gedrag volgens het Rathenau Instituut Beeld Rathenau Instituut

Pentagon zegt miljardencontract met Microsoft op - 7 juli 2021

Het Amerikaanse ministerie van Defensie herziet zijn ambitieuze programma JEDI, Joint Enterprise Defense Infrastructure. Gevolg is dat het ministerie ook het contract ter waarde van 10 miljard dollar, dat vorig jaar door Microsoft voor de neus van concurrent Amazon werd weggekaapt, in de versnipperaar stopt.

Volgens het ministerie voldoet de oude opzet van JEDI niet langer aan zijn eisen. In plaats daarvan komt een nieuw cloudprogramma dat JEDI moet gaan vervangen. Hier mogen zowel Microsoft als Amazon opnieuw voorstellen voor indienen. Defensie ziet deze partijen als enige kanshebber. (Laurens Verhagen)

Adverteerders verschuiven budgetten van iOS naar Android - 5 juli 2021

Een paar maanden nadat Apple zijn controversiële App Tracking Transparency heeft ingebouwd in het besturingssysteem voor iPhones en iPads, beginnen de gevolgen duidelijk te worden. Volgens the Wall Street Journal verschuiven commerciële partijen hun budgetten richting Android, omdat ze op die toestellen minder gehinderd worden door privacy-beperkingen. Gevolg is dat de tarieven voor iOS dalen en die van Android stijgen.

Met de functie App Tracking Transparency wil Apple zijn gebruikers meer inzicht geven in het feit dat apps die op een toestel zijn geïnstalleerd het online gedrag van de eigenaar monitoren. Dit gebeurt met het oog op adverteerders, die op die manier weten waar de belangstelling van de consument naar uit gaat. Volgens de Amerikaanse zakenkrant geeft, sinds de functie werd ingesteld, slechts eenderde van de gebruikers toestemming aan apps op te tracken. (Laurens Verhagen)

Beeld apple

Broncode wereldwijde web verkocht voor 5,4 miljoen dollar - 1 juli 2021

De originele broncode van het wereldwijde web heeft bij een veiling 5,4 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) opgeleverd. Deze werd verkocht als een zogenoemde non-fungible token (NFT), een niet-inwisselbaar kenmerk, waarmee het eigenaarschap van digitale objecten met behulp van blockchaintechnologie wordt gegarandeerd.

De Brit Tim Berners-Lee schreef de code, die uit ongeveer 955 regels bestaat, tussen oktober 1990 en augustus 1991. Internet bestond al veel langer, maar de vinding van Berners-Lee bracht internet bij de massa. Het ‘www’ is dat gedeelte van internet dat via de browser werkt: het intikken van webadressen als www.volkskrant.nl om van daaruit door te klikken op links.

Geïnteresseerden kregen een week de tijd een bod uit te brengen op de website van veilinghuis Sotheby’s. De opbrengst van de veiling gaat naar de goede doelen die Berners-Lee en zijn vrouw steunen.

Eerder dit jaar leverden veilingen van andere NFT’s eveneens miljoenen op. De eerste tweet op het sociale medium Twitter wisselde voor 2,9 miljoen dollar (2,4 miljoen euro) van eigenaar en een digitaal kunstwerk van kunstenaar Beeple werd geveild voor ruim 69 miljoen dollar (58 miljoen euro). (Laurens Verhagen)

In 1989, British computer scientist @timberners_lee invented the World Wide Web in a moment that changed the world forever. Now, Sir Tim will offer the source code for the Web as an NFT in a historic one-off sale. Thread below (1/4)#ThisChangedEverything pic.twitter.com/nYvBFrz0Zr — Sotheby's (@Sothebys) 15 juni 2021

Facebook lanceert eigen dienst om nieuwsbrieven te versturen en daar geld voor te vragen - 30 juni 2021

Facebook lanceerde dinsdag een eigen nieuwsbriefplatform. Via Bulletin, zoals de dienst heet, kunnen schrijvers van nieuwsbrieven geld vragen aan hun abonnees. Het bedrijf wil de concurrentie aan met het vooral in de Verenigde Staten populaire Substack. Dat platform houdt een deel van de opbrengsten, Facebook doet dat niet. Althans, niet bij lancering, zei Mark Zuckerberg tegen The Verge. Bij Bulletin publiceren nu tientallen schrijvers. Zelf een nieuwsbrief starten kan nog niet, Facebook test het platform eerst met de huidige schrijversploeg.

Ook Twitter heeft een eigen nieuwsbriefdienst: het Amerikaanse bedrijf kocht begin dit jaar de Nederlandse nieuwsbriefdienst Revue. Een interview met oprichter Martijn de Kuijper is hier te lezen. (Pieter Sabel)

Google gaat twee jaar langer door met toestaan van cookies die internetgebruiker overal volgen - 29 juni 2021

Google stopt later dan beloofd met het blokkeren van ‘tracking cookies’ van derden in webbrowser Chrome. Dat zou begin 2022 gebeuren, maar wordt nu uiterlijk eind 2023, meldde het bedrijf vorige week. Met tracking cookies kunnen bedrijven internetgebruikers tot in detail volgen. Ze zijn de reden dat je advertenties ziet van meer sportschoenen als je op zoek bent geweest naar sportschoenen. In een blogpost schrijft het bedrijf dat het meer tijd nodig heeft om een nieuw systeem te testen, maar er was ook kritiek op het voornemen van Google. Met Chrome bezit het bedrijf een van de meest gebruikte webbrowsers, het zou de eigen machtspositie uitbuiten door in die browser geen cookies van derden meer toe te staan. Terwijl Google zelf het meeste geld verdient met de verkoop van advertenties. (Pieter Sabel)

Meer over het verdwijnen van cookies (en manieren waarop surfers toch worden gevolgd) is te lezen in dit verhaal.

Grootste deel van apps van Nederlandse overheid voldoen niet aan regels rond toegankelijkheid - 23 juni 2021

Van de negenhonderd apps die door de overheid worden uitgegeven voldoet er maar één aan alle eisen rond de toegankelijkheid van apps voor mensen met een beperking gelden. Dat meldt Stichting Appt. In 2018 is afgesproken dat de digitale overheid toegankelijk moet zijn voor iedereen. Vanaf woensdag gelden die regels ook voor apps. Zijn ze niet te gebruiken, dan moet de app ergens melden welke onderdelen niet toegankelijk zijn. Stichting Appt ziet wel wat verbetering, maar het merendeel van de overheidsapps voldoet dus niet aan die regels. (PS)

Facebook wil adverteren in virtual reality, maar een test is na een paar dagen weer van de baan - 23 juni 2021

Facebook kondigde deze week een test aan met advertenties in de virtual reality-brillen van Oculus. Die zouden worden getoond in de game Blaston. Dat daar reacties op zouden komen viel te voorspellen, want oprichter Palmer Luckey van Oculus beloofde nooit reclame te gaan maken in de virtuele werelden die je met de bril betreedt, toen Facebook Oculus in 2017 kocht. Een paar dagen later bleek de test alweer van de baan. Na woedende reacties van gamers besloot Resolution Games, dat Blaston maakt, haar medewerking weer in te trekken. (Pieter Sabel)

After listening to player feedback, we realize that Blaston isn’t the best fit for this type of advertising test. Therefore, we no longer plan to implement the test. We look forward to seeing you in the arena and hope you try the Crackdown Update that went live today! — Blaston (@BlastonGame) 21 juni 2021

Brussel begint formeel onderzoek naar of Google de concurrentie verstoort op markt voor online advertenties - 22 juni 2021

De Europese Commissie begint een formeel onderzoek naar mogelijk concurrentieverstorend gedrag door Google. Het gaat dan met name om de onlinereclametechnologie die het Amerikaanse bedrijf gebruikt. Brussel wil weten of Google de Europese mededingingsregels heeft geschonden door eigen diensten voorrang te geven op die van concurrenten.

In het onderzoek zal met name worden gekeken naar of Google de toegang tot gebruikersgegevens voor advertentiedoeleinden op websites en apps alleen voor eigen gebruik reserveerde en derden daar geen toegang tot gaf. EU-commissaris Margrethe Vestager, die over mededingingsbeleid gaat, benadrukt dat onlineadvertenties de kern zijn voor onder meer Google om onlinediensten te gelde te maken. Niet alleen verzamelt Google gegevens om deze te gebruiken voor gerichte reclamedoeleinden, ook verkoopt het concern advertentieruimte en fungeert het als tussenpersoon voor onlinereclame.

Volgens de Europese Commissie is een gelijk speelveld van essentieel belang. Dat geldt voor adverteerders om consumenten te bereiken, voor consumenten die sites van uitgevers willen bereiken en voor uitgevers om hun ruimte aan adverteerders te verkopen om inkomsten te genereren.

De duur van het onderzoek is nog niet bekend. Dat hangt af van een aantal factoren zoals de complexiteit van de kwestie en de mate waarin ondernemingen meewerken met de Commissie. Google kreeg al eerder een miljardenboete opgelegd door Brussel, en ook naar Facebook startte Vestager onlangs een onderzoek. (ANP, Pieter Sabel)

Utrecht krijgt grootste Apple-museum van Europa - 16 juni 2021

Ed Bindels, oprichter en eigenaar van Apple-reseller Amac, opent begin volgend jaar het grootste Apple-museum van Europa. In het museum, dat zich bevindt in het winkelcentrum The Wall langs de A2 in Utrecht, worden meer dan vijfduizend Apple-producten tentoongesteld.

De collectie van het nieuwe museum bestaat uit bijna alle Apple-producten die sinds 1977 werden uitgebracht. Een deel van de Apple-producten kreeg Bindels uit de collectie van Stichting Apple Museum Nederland, het Apple-museum in Drenthe. Het museum besloot vanwege de coronacrisis zijn volledige collectie van duizenden producten in beheer te geven aan het nieuwe museum van Bindels. Het andere deel van de collectie is zelf gespaard door de Amac-eigenaar.

Beeld Amac

Er ontbreken nog wel wat pareltjes in de collectie. De originele Apple I bijvoorbeeld, waar maar 60 exemplaren van bekend zijn en die nu voor 1,5 miljoen dollar te koop is. Daarvan wordt overigens wel een replica tentoongesteld. Ook ontbreken de originele Apple Lisa 1, de NeXT Cube en een Macintosh TV nog.

Een groot deel van de tentoongestelde Apple-producten wordt de komende tijd gerestaureerd. Er is nog geen exacte openingsdatum van het museum bekend. (Laurens Verhagen)

In deze ruimte komt straks het Apple-museum Beeld Amac

Speaker en kunstwerk in één van Sonos en Ikea - 15 juni 2021

Speakerfabrikant Sonos en de Zweedse woonwinkel Ikea breiden hun samenwerking verder uit. Na een lamp en een boekenplank is het dit keer de beurt aan een canvas schilderijtje dat tegelijk dienst doet als speaker. Net als bij de vorige producten kan ook deze speaker worden bediend met de bestaande Sonos-app en worden opgenomen in een netwerk van meerdere Sonos-speakers.

Beeld Ikea

De Symfonisk-schilderijlijst met wifi-speaker is vanaf 15 juli verkrijgbaar, terwijl de verwisselbare panelen vanaf 1 september te koop zijn. De schilderijspeaker kost 179 euro. (Laurens Verhagen)

Beeld Ikea

Facebook kan door alle EU-landen worden aangepakt - 15 juni 2021

Nationale toezichthouders in de EU kunnen optreden tegen bedrijven die de Europese privacyregeling (GDPR, in Nederland ook bekend als Algemene verordening gegevensbescherming, AVG) schenden, ook als het bedrijf niet is gevestigd in dat land. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie in een zaak die door de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit was aangespannen tegen Facebook.

België wil dat het sociale netwerk stopt met het volgen van de surfgeschiedenis met behulp van cookies van niet-gebruikers. Maar volgens Facebook is dat een zaak voor de Ierse autoriteiten. De uitspraak van het hof is dan ook een tegenvaller voor Facebook, waarvan het Europese hoofdkantoor in Ierland staat.

Volgens de Europese rechter laten de regels ruimte over voor nationale toezichthouders om in te grijpen en staat de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit dus toe actie te ondernemen tegen Facebook. Voor Nederland betekent het dat de Autoriteit Persoonsgegevens actie kan ondernemen tegen Facebook of andere bedrijven die hier niet hun hoofdkantoor hebben. (Laurens Verhagen)

Hackers claimen diefstal van 780 gigabyte aan materiaal van gamemaker Electronic Arts - 11 juni 2021

Hackers zeggen in totaal 780 gigabyte aan materiaal gestolen te hebben van Electronic Arts, de maker van FIFA, The Sims en Battlefield. Op hackersfora die voor het publiek zijn afgeschermd, zeggen hackers de broncode van onder andere de voetbalgame FIFA 21 te hebben. De berichten zijn ingezien door Vice. De gestolen data worden te koop aangeboden. Een woordvoerder van EA bevestigt aan Vice dat er informatie is gestolen, er zou geen persoonlijke informatie buitgemaakt zijn van gamers.

Die broncode gebruiken hackers waarschijnlijk om vals te kunnen spelen, maar ook om de virtuele valuta in FIFA bij te maken, zegt Boris Larin van cybersecuritybedrijf Kaspersky. In 2015 arresteerde de FBI een groep die naar verluidt voor 15 tot 18 miljoen dollar aan deze virtuele valuta had gemined en verkocht door gebruik te maken van kwetsbaarheden die in het spel waren gevonden. (Pieter Sabel)

Android-gebruikers krijgen keuze uit meer zoekmachines bij nieuwe installatie - 9 juni 2021

Bij een nieuwe Android-installatie krijgen gebruikers meer zoekmachines te zien om te kiezen als standaardoptie. Voor die zoekmachines wordt het gratis om getoond te worden in het keuzemenu.

In dat menu kies je welke zoekmachine je telefoon gebruikt voor de zoekbalk in het thuisscherm en in de Chrome-browser. Ook wordt de zoekmachine van je keuze geïnstalleerd als app.

Google geeft die toegang aan zoekmachines tot Android tot nu toe via een veiling, maar dat kwam het bedrijf op kritiek te staan van de Europese Commissie. Dat het bedrijf überhaupt een keuze biedt aan gebruikers is onderdeel van de boete die de Commissie in 2018 aan Google oplegde vanwege machtsmisbruik. Google is eigenaar van Android en deed er alles aan om het zoekverkeer alleen via Google te laten verlopen, vond de commissie.

Het aantal zoekmachines dat getoond wordt verschilt per regio, volgens Google is de volgorde willekeurig. Het nieuwe keuzescherm is vanaf 1 september te zien. (Pieter Sabel)

Nieuwe mogelijkheden voor een 'werkstand' of een 'persoonlijke stand' in iOS 15. Beeld Apple

Apple kondigt nieuwe functies aan: camera van telefoon kan straks ook tekst herkennen - 8 juni 2021

Apple kondigde gisteren tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie traditiegetrouw een hoop nieuwe updates en toepassingen aan. Een paar van de belangrijkste dingen:

iOS 15 krijgt ‘focus mode’ en FaceTime wordt voor iedereen

iPhones krijgen in het nieuwe iOS 15 zelf in te stellen standen voor verschillende situaties. Zo kun je straks je telefoon in de ‘werkstand’ zetten, waarbij alleen werkgerelateerde apps zichtbaar zijn, of juist ‘persoonlijk’, waarmee je een soort vakantiemodus kunt maken.

De camera in iOS 15 is in staat om tekst te herkennen op een foto. Die kun je selecteren, kopiëren en plakken.

In het nieuwe FaceTime kun je straks ook links aanmaken naar een videogesprek en die delen met anderen, ook als andere deelnemers een Android-toestel hebben. Tot nu toe was FaceTime alleen voor Apple-apparaten.

Privacy

Apple zet al een tijdje in op privacy voor gebruikers, en gaat nu automatisch locatie en IP-adres onzichtbaar maken voor de trackingpixel in mails in zijn eigen Mail-app. Je kunt je apparaat straks ook een ‘App Privacy Report’ laten generen om inzicht te krijgen in welke apps bij je locatiegegevens en foto’s kunnen.

Siri

Apple’s spraakassistent Siri komt beschikbaar voor fabrikanten van andere apparaten, zodat je straks de slimme thermostaat kunt bedienen met je stem bijvoorbeeld. (Pieter Sabel)

Smartphoneverkopen trekken sterk aan; Huawei tuimelt uit topvijf - 7 juni 2021

Na het ook voor de smartphone-industrie rampzalige jaar 2020 zijn de verkopen van mobieltjes wereldwijd in het eerste kwartaal van 2021 flink gestegen. Ten opzichte van de eerste maanden van vorig jaar noteert onderzoeksbureau Gartner een stijging van 26 procent: van 300 miljoen exemplaren naar 378 miljoen.

De hele topvijf (Samsung, Apple, Xiaomi, Vivo en Oppo) wist flink meer toestellen te verkopen en ook nog eens zijn marktaandeel te vergroten. Dat is mogelijk door het wegvallen van Huawei, dat vorig jaar nog de tweede plek bezat. De vanuit Washington opgelegde sancties zorgden voor gekelderde verkopen van de Chinese fabrikant.

De over de hele linie behaalde hogere verkopen zijn voor Gartner geen reden om uitbundig te jubelen. De marktvorser wijst erop dat de verkopen nog niet op het niveau van 2019 liggen. (Laurens Verhagen)

Beeld Gartner

