Apple beloont topman Tim Cook met bonus van 750 miljoen dollar

Ceo van Apple Tim Cook bij zijn flagship store in New York. Beeld WireImage

Dat meldt het Amerikaanse persbureau Bloomberg. Cook ontvangt de topbonus van omgerekend ruim 638 miljoen euro in aandelen van het bedrijf.

Onverminderde groei

Cook werkt sinds 1998 bij Apple, waar hij in 2005 operationeel directeur werd. In 2011 nam hij de leiding over van de iconische oprichter Steve Jobs en wist de groei van de elektronica-en techniekgigant onverminderd voort te zetten. Onder Cooks bewind vertwaalfvoudigde de waarde van Apple-aandelen en werd het bedrijf het eerste bedrijf ooit dat op de beurs meer dan 2 biljoen dollar waard werd. Volgens Forbes was Apple in 2020 het meest waardevolle merk ter wereld.

De jaarlijkse bonus van Cook is in grote mate afhankelijk van de bedrijfsprestaties van Apple en de aandelenstijging van het bedrijf op de beurs. Mede omdat de aandelen van Apple het afgelopen jaar met 12 procent stegen, valt de bonus van Cook dit jaar erg hoog uit.

Donatie

Ook in de tien voorgaande jaren werd Cook beloond met een bonus in de vorm van aandelen Apple. De bonus van dit jaar is de laatste van de tien bonussen die Cook werd voorgehouden toen hij tien jaar geleden de leiding nam over het bedrijf.

Volgens Bloomberg heeft Cook met die bonussen een vermogen van 1,5 miljard dollar opgebouwd. De ceo heeft al meermaals aangegeven het merendeel van zijn rijkdom te willen weggegeven. Eerder doneerde hij zijn Apple-aandelen aan onder meer mensenrechtenorganisaties.