Apple-baas Tim Cook krijgt 40 procent minder loon, maar verdient nog altijd meer dan drie jaar geleden

Tim Cook tijdens een evenement van Apple in Californië. Beeld Getty Images

Medelijden met Cook is niet nodig: het is de bedoeling dat Cook dit jaar omgerekend zo’n 48 miljoen dollar (45 miljoen euro) tegemoet kan zien. Dat is nog altijd ruim hoger dan de 15 miljoen dollar die hij in 2020 kreeg. Sindsdien is zijn beloning enorm toegenomen doordat het bedrijf sterk in waarde is gestegen.

Afgelopen maart, tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, bleek hierover groeiende onvrede te bestaan onder aandeelhouders. Institutional Shareholder Services, dat grote groepen aandeelhouders adviseert over hoe te stemmen tijdens vergaderingen, was tegen de voorgestelde beloning van Cook. Het adviesbureau wees erop dat hij inmiddels 1.447 keer zoveel verdient als de gemiddelde medewerker van Apple.

Een meerderheid van 64 procent stemde weliswaar vóór het voorgestelde beloningspakket voor Cook, maar dit was opvallend weinig. In 2020 ging 95 procent van de aandeelhouders nog akkoord. Apple lijkt het signaal te hebben begrepen en laat weten dat Cook zelf achter de loonsverlaging staat.

Zijn basisloon (3 miljoen dollar) en in geld uitgekeerde bonus (6 miljoen) blijven gelijk. Het verschil zit hem in de aandelen in Apple die hij kan krijgen. Vorig jaar kreeg hij een aandelenpakket ter waarde van 75 miljoen dollar, dit jaar zal het waarschijnlijk uitkomen op ‘slechts’ 40 miljoen aan aandelen.

Waardedaling Apple

Apple heeft het afgelopen jaar last gehad van Chinese lockdowns en de wereldwijde inflatie, waardoor de waarde van het bedrijf meer dan 20 procent is gedaald. Desondanks is Apple nog meer dan het dubbele waard dan voor de pandemie en is het bedrijf nog altijd extreem winstgevend: in 2022 kwam de nettowinst uit op bijna 100 miljard dollar. Volgens het bestuur van Apple zijn de prestaties van Cook nog altijd ‘buitengewoon’ en is de steun voor zijn leiderschap ‘overweldigend’.

Zakenblad Forbes schat Cooks vermogen op 1,7 miljard dollar, een bedrag dat hij met name te danken heeft aan de waardestijging van Apple-aandelen die hij al meer dan tien jaar geleden kreeg. De topman, die de leiding over het bedrijf overnam van Steve Jobs vlak voor diens overlijden in 2011, heeft gezegd dat hij zijn vermogen tijdens zijn leven aan goede doelen wil schenken.

Beloningen die in de tientallen miljoenen lopen zijn niet ongebruikelijk bij Amerikaanse bedrijven van Apples kaliber. Amazon-baas Andy Jassy kreeg in 2021 zelfs een pakket ter waarde van ruim 212 miljoen dollar, al zit dit grotendeels in een eenmalig aandelenpakket, dat hij kreeg omdat hij net was aangetreden als nieuwe ceo.