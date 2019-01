Appen op de fiets? Dat kan vanaf 1 juli 95 euro kosten

Fietsen en appen tegelijk zijn vanaf 1 juli uit den boze, al is door onderzoek nooit komen vast te staan hoe gevaarlijk het is. Beeld Marcel van den Bergh

Het boetebedrag voor appende fietsers zou zijn afgestemd op andere boetes voor overtredingen op de fiets, zoals fietsen onder invloed (100 euro) en door rood rijden (95 euro). Met 95 euro wordt appen op de fiets wel veel goedkoper dan het gebruiken van de mobiele telefoon achter het stuur van een auto. Daar moet een automobilist 240 euro voor aftikken. De reden is dat afgeleide autobestuurders veel grotere schade kunnen aanrichten dan fietsers.

Al langer was bekend dat Van Nieuwenhuizen per 1 juli een ‘prijs’ wilde zetten op appen op de fiets. In september stuurde de VVD-minister een wetsvoorstel naar de Kamer met een algeheel verbod in het verkeer op het gebruiken van mobiele elektronische apparaten, zoals mobieltjes, maar ook laptops en camera’s. De omschrijving is breed, zodat ook in de toekomst ontwikkelde apparaten eronder vallen. Het verbod moet ook gaan gelden voor trambestuurders en bestuurders van niet-gemotoriseerde voertuigen.

Beeld Volkskrant Infographics

Het gevaar van appen op de fiets is onduidelijk: verkeersonderzoeksinstituut SWOV en de TU Delft konden vorig jaar niet bewijzen dat fietsers die hun smartphone gebruiken veel meer brokken maken. Dat onderzoek sloot aan op eerdere bevindingen van expertisecentrum VeiligheidNL. Vanwege het ‘grote maatschappelijke en politieke draagvlak’ maakt Van Nieuwenhuizen er nu toch werk van. Appen op de fiets kreeg veel aandacht door de dood van de 13-jarige Tommy Boy in 2015. Zijn vader Michael Kulkens strijdt sindsdien voor een algeheel verbod op appen in het verkeer.