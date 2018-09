Appen als bestuurder (dus ook op de fiets) wordt verboden

Appen op de fiets of als bestuurder van een ander voertuig wordt vanaf 1 juli volgend jaar verboden. De ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) hebben een voorstel daartoe naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wordt verboden 'om tijdens het besturen van alle voertuigen (dus inclusief de fiets) een mobiel elektronisch apparaat vast te houden', zo staat in het voorstel.

Eerder deze maand lanceerde Van Nieuwenhuizen al een grootschalige campagne tegen afleiding in het verkeer. ‘Rij MONO’ moet het nieuwe ‘Bob jij of Bob ik?’ worden. Via tv-spotjes, sociale media en attentieborden langs de weg moeten mensen bewust worden gemaakt van het gevaar van de smartphone in het verkeer.

‘We zijn vergroeid met onze mobiele telefoon,’ aldus minister Van Nieuwenhuizen bij de presentatie. ‘Maar we kunnen niet multitasken, ook vrouwen niet. Vroeger dacht je bij slingerende auto’s aan dronken bestuurders. Nu weet je dat iemand bezig is met zijn mobieltje.’

Breed front

De campagne moet voorkomen dat het zover komt. De minister heeft een breed front gevormd. Ze werd op het Plein in Den Haag geflankeerd door de ANWB, de Fietsersbond en zelfs vertegenwoordigers van de ict-branche. ANWB-directeur Van Bruggen stelt dat een automobilist per kilometer 900 meter oplet. ‘Die andere 100 meter is hij dus afgeleid. We gaan deze campagne ondersteunen tot niemand meer appt in het verkeer.’

De Fietsersbond vindt appen behalve levensgevaarlijk ook hinderlijk voor andere verkeersdeelnemers. ‘We moeten jongeren hier nu bewust van maken. Over een paar jaar gaan deze jongeren namelijk de auto in,’ aldus directeur Saskia Kluit.

Van Nieuwenhuizen roept op om een app te installeren waardoor je telefoon automatisch een bericht terugstuurt als je aan het rijden bent. Die bestaat zowel voor Android als voor Apple. Het is zelfs mogelijk om een app te ontwikkelen waardoor je telefoon automatisch wordt uitgeschakeld als je bijvoorbeeld meer dan dertig kilometer per uur rijdt. ‘De ict-branche is zeker in staat om zoiets te maken,’ zegt Ruud Klein Schiphorst van Nederland ICT.

Gruwelijke ongelukken

Het kabinet kiest voor een meerjarige campagne met een serieuze boodschap maar een vrolijke, positieve toon: geen gruwelijke verkeersongelukken in beeld, wel situaties die goed aflopen omdat bestuurders zich keurig gedragen. Twintig jaar geleden moest heel Nederland een gordel om. Daarna kwam de bekende BOB-campagne tegen alcohol in het verkeer en nu gaan we allemaal ‘MONO’ rijden. ‘We hebben gezien dat je het gewoon niet na een paar maanden voor elkaar hebt,’ zegt de minister. De campagne wordt wel steeds opgefrist. ‘Maar door steeds BOB te blijven gebruiken, kent nu wel iedereen de slogan.’

Voor Van Nieuwenhuizen valt de campagne niet los te zien van andere maatregelen. Binnenkort komt ze naar de Tweede Kamer met een wetsvoorstel om het appen op de fiets te verbieden. In de auto is het al verboden, althans met de telefoon in de hand. ‘We gaan ook proberen om de pakkans te vergroten, bijvoorbeeld met camerabeelden van appende mensen achter het stuur,’ zegt Van Nieuwenhuizen.

Haar collega-minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie kondigde onlangs al hogere straffen aan voor roekeloos rijgedrag, waaronder hij ook smartphonegebruik rekent. Wie append een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakt, riskeert straks 6 jaar gevangenisstraf.