App met gezichtsherkenning gaat restaurantvissen in Hongkong beschermen

Beeld Getty Images

De app Saving Face, ontwikkeld door Hong Kong University, kan met gezichtsherkenning individuele exemplaren van de tropische Napoleonvis herkennen aan de unieke patronen op de kop van deze grote rifvis. Daarmee levert gezichtsherkenning voor het eerst een bijdrage aan het beschermen van deze bedreigde vissoort.

De Napoleonvis staat sinds 2004 als bedreigd op de zogenaamde rode lijst van de IUCN. Deze lipvis, die dertig jaar oud kan worden en meer dan twee meter groot wordt, is herkenbaar aan een bult op de kop.

Cheilinus Undulatus is populair bij Oost-Aziatische lekkerbekken. De kiloprijs van bijna 700 euro verhoogt namelijk gegarandeerd de status van de gastheer. Wie indruk wil maken, neemt zijn vrienden mee naar een restaurants met aquaria waar levende - en dus gegarandeerd verse - Napoleons rondzwemmen.

Hongkong is grootafnemer van deze vis, die via tussenhandelaren de onverzadigbare vismarkten op het Chinese vasteland bereikt.

Luxe-vis

De afgelopen dertig jaar, toen China welvarend werd en de consumptie van luxe-vis sterk toenam, is de populatie van deze lipvis met de helft gereduceerd. Napoleons lopen extra risico op uitsterven door hun voortplantingsgedrag.

Ze beginnen als mannetjes, maar veranderen vanaf een lengte van 80 centimeter in een vrouwtje. Vissers vangen echter juist de jongere exemplaren tot 45 centimeter, omdat die perfect op een opdienschaal passen. Door die voorkeur van consumenten worden steeds minder Napoleons geslachtsrijp.

Vergunning

Om uitsterven door overbevissing te voorkomen, mogen Napoleonvissen alleen in Indonesië worden gevangen en in beperkte hoeveelheden worden geëxporteerd. Bona fide Hongkongse restauranthouders of vishandelaren hebben voor iedere Napoleon in de aquaria verschillende officiële vergunningen, maar controleren welke vis bij welke vergunningen hoort was tot dusver onmogelijk.

Dat maakt het witwassen van illegaal verkregen lipvissen een koud kunstje: restauranthouders laten die tussen de geregistreerde Napoleons zwemmen en niemand ziet het verschil. De helft van de Napoleons op de Hongkongse vismarkten zou illegaal zijn.

Gezichtsherkenning maakt die praktijken moeilijker. Alle honderden legaal naar Hongkong geëxporteerde en verhandelde Napoleons staan voortaan in een database, compleet met foto’s van de karakteristieke tekening rond de kop, die te vergelijken is met een vingerafdruk. Gebruikers van de gratis app kunnen een individueel exemplaar fotograferen, waarop de app controleert of de exorbitant geprijsde delicatesse inderdaad legaal is.