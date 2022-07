Apenpokken is een ‘internationale bedreiging’, maar wat betekent dat precies?

Mensen in New York in de rij voor een appenpokken-vaccin. Beeld Kena Betancur / AFP

Volgens de WHO is de uitbraak van apenpokken een public health emergency of international concern, wat houdt dat in?

Na de uitbraak van sars begin deze eeuw paste de Wereldgezondheidsorganisatie haar reglementen aan, om beter te kunnen reageren op internationale ziekte-uitbraken. Onderdeel daarvan was de introductie van de term ‘public health emergency of international concern’ (PHEIC) voor uitbraken die zich waarschijnlijk naar andere landen zullen verspreiden en daarom een internationale aanpak vereisen. Apenpokken is na de Mexicaanse griep, polio, ebola, zika, en covid-19 de zesde ziekte die deze benaming krijgt.

De experts van de WHO waren verdeeld over of apenpokken werkelijk een PHEIC is. Directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus hakte de knoop door en besloot om toch de hoogste alarmfase in te luiden. Niet omdat het apenpokkenvirus uitzonderlijk besmettelijk of dodelijk is, maar om iedereen op het hart te drukken: neem deze uitbraak serieus, en onderneem actie nu dat nog relatief gemakkelijk kan.

In Nederland gaat maandag de vaccinatiecampagne tegen apenpokken van start. Is dat genoeg of zitten er nog meer maatregelen in de pijplijn?

Voorlopig is de vaccinatiecampagne het belangrijkste wapen tegen de uitbraak, zowel in Nederland als in andere landen. Die campagne richt zich op een zeer specifieke doelgroep: mannen die seks hebben met mannen en transgender personen, waarvan specifiek zij die het anti-HIV-middel PrEP krijgen, daarvoor op de wachtlijst staan, of een verhoogd risico lopen op soa’s. In totaal gaat het om ongeveer 32 duizend personen.

‘Die doelgroep is veel te specifiek’, vindt infectieziekten-onderzoeker Charifa Zemouri. ‘Alle mannen die seks hebben met mannen, en iedereen die in aanraking is gekomen met iemand die mogelijk besmet is, zouden gevaccineerd moeten kunnen worden.’ Probleem is dat Nederland momenteel 70 duizend vaccins heeft liggen, waarvan twee doses nodig zijn. Om meer dan de huidige doelgroep te vaccineren, zijn dus meer vaccins nodig.

Ook dermatoloog Henry de Vries van de GGD Amsterdam gaf vrijdag op Radio 1 toe dat de vaccinatiecampagne ‘wordt gelimiteerd door de hoeveelheid vaccins’. ‘We zouden veel meer willen geven’, zei de Vries, maar de vaccins daarvoor ‘zijn gewoon niet aanwezig’. Hij raadt mensen in de risicogroep daarom aan om het aantal sekspartners te beperken en zich bij de GGD te laten testen bij klachten. De Vries: ‘Met het vaccin en dit soort zelfbeschermingsmaatregelen hopen we hier een einde aan te krijgen.’

Zemouri hamert op informatievoorziening voor risicogroepen, met name over de vroege symptomen: koorts en opgezette lymfeklieren. Uit recent Belgisch onderzoek bleek dat apenpokken ook asymptomatisch voor kan komen, dus zonder dat de besmette patiënt er iets van merkt. ‘Maar de risico’s van asymptomatische besmettingen zijn lager dan die van het slecht herkennen van symptomen’, denkt Zemouri.

Als bij iemand het apenpokkenvirus is vastgesteld, moet diegene net als bij een coronabesmetting in isolatie. Maar bij apenpokken kan zo’n isolatie wel drie weken duren. ‘Voor mensen die inkomen mislopen als ze drie weken thuis moeten zitten, bijvoorbeeld omdat ze zelfstandig ondernemer zijn of niet alle ziektedagen doorbetaald krijgen, is het daarom belangrijk dat de overheid een potje opzijzet om die mensen te compenseren’, zegt Zemouri. Nu het virus in Nederland nog maar bij 712 mensen is vastgesteld, is dat nog betaalbaar.

Tot nu toe verlopen bijna alle 17 duizend besmettingen wereldwijd mild, en zijn er slechts vijf doden gevallen. Apenpokken gaat bovendien al decennialang rond in Afrika. Overdrijft de WHO niet een beetje?

‘Absoluut niet’, zegt Zemouri. ‘Een infectieziekte hoeft geen mensen te doden om als urgent gezien te worden.’ Ze wijst erop dat ook mildere ziekten zoals apenpokken de kwaliteit van leven schaden en bijdragen aan ziektekosten en verzuim. ‘Net als kiespijn, dat behandelen we toch ook?’

In Centraal-Afrika is apenpokken inderdaad op een constant en voorspelbaar niveau aanwezig. Maar volgens de reglementen van de WHO is sprake van een PHEIC als de situatie ‘ongebruikelijk of onverwacht’ is. Dat is het geval nu apenpokken vrij rondgaat in landen waar het voorheen niet voorkwam.

Toch vindt ook Zemouri de reactie van de WHO getuigen van enig eurocentrisme of hypocrisie. Pas nu het virus in Europa is aangekomen, gaan we er aandacht aan besteden. Zemouri: ‘Het vaccin bestaat al lang en heel veel landen hebben het op voorraad. Waarom zijn mensen in Afrika dan nooit gevaccineerd?’ Nu de internationale uitbraak een feit is en vaccinatiecampagnes overal van start gaan, zal het een stuk meer moeite kosten om het virus in te dammen. En is het Europa dat in andere werelddelen zal moeten bedelen om vaccins.