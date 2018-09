Apeldoorns VVD-raadslid stopt met transitie van man naar vrouw

Het Apeldoornse VVD-gemeenteraadslid Lilian Haak (53), een van de eerste openlijk transgender raadsleden in Nederland, stopt met haar transitie van man naar vrouw. Gezondheidsproblemen hebben de doorslag gegeven, zo maakte hij dinsdag bekend in een Facebookpost . ‘Ik voelde me lichamelijk niet meer goed’, licht hij telefonisch toe. ‘Toen ik besloot voorzichtig te stoppen met de hormonen, merkte ik al na anderhalve maand dat ik me veel beter voelde.’

VVD-gemeenteraadslid Braldt of ook wel Lilian. Foto Braldt Haak

Vanwege de hormoonkuren werd Haak zwaarder en kreeg hij last van zijn knieën. ‘120 kilo op acht centimeter hoge hakjes, dat is niet bepaald een goede combinatie.’ Ook kreeg hij hartkloppingen, mogelijk veroorzaakt door de vrouwelijke hormonen. ‘Daardoor krijg je soms verschijnselen die vergelijkbaar zijn met de overgang. Ik ben vorig jaar ook drie keer gedotterd en toen zijn er drie stents geplaatst. Waaraan het precies lag weet ik niet. Maar mijn gezondheid komt op nummer 1, want ik heb vier kinderen en wil er voor hen zijn.’

Zonder hormonen

Drie jaar geleden begon Haak met de transitie. ‘Ik was toen al boven de 50 en merkte in de meest brede zin dat het niet altijd even fijn voor mijn lichaam was.’ Een geslachtsveranderende operatie stond in november gepland, maar die gaat nu niet meer door. ‘Zonder hormonen, hoge hakjes en een jurkje voel ik me nog even vrouwelijk als daarvoor. Ik blijf een transgendervrouw, alleen kies ik toevallig niet voor de operatie en verdere fysieke verandering.’

Wel gaat Haak voortaan weer door het leven onder zijn oude voornaam Braldt. ‘Ik heette eerst Lilian en heb ook een ‘V’ in mijn paspoort, maar dat levert bijvoorbeeld interessante situaties op als ik me moet legitimeren. ‘Heeft u nog een legitimatiebewijs waar u wel op lijkt?’, krijg ik dan te horen. Door te stoppen met de transitie word ik namelijk langzaam weer een licht kalende vijftiger in plaats van een mooie vrouw.’

Excuustruus

Het gemeenteraadslid heeft nog steeds de ambitie de eerste transgendervrouw in de Tweede Kamer te worden. ‘Ik ben bewust politiek actief geworden en wil me graag inzetten voor onderwerpen waar ik deskundigheid in heb, zoals informatiebeveiliging en privacy. En ik ben toevallig ook transgender, maar niet de transgenderexcuustruus. Transgenders zijn niet een of ander apart ras. Ik wil laten zien dat transgenders niet alleen in het nieuws komen bij humoristische programma’s of als ze in elkaar geslagen worden of vermoord. Door als raadslid te laten zien dat ik goed ben in mijn vak hoop ik bij te dragen aan transgenderemancipatie.’

Haak maakte zijn besluit al in augustus bekend aan de VVD-fractie, die dinsdag in een reactie laat weten bewondering te hebben voor zijn kracht en openheid en hem veel succes wenst ‘op deze nieuwe weg’.