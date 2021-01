Apart pabo-diploma voor de bovenbouw moet mannen naar de klas lokken

September 2020: studenten beginnen aan het nieuwe studiejaar op de pabo. Beeld Ramon van Flymen / ANP

Het wetsvoorstel waarin dat wordt geregeld, is door minister Van Engelshoven van Onderwijs ingediend ter consultatie. Iedereen kan er nu op reageren voordat het later dit jaar naar de Tweede Kamer gaat. De minister borduurt daarmee voort op een wens van een meerderheid in de Tweede Kamer en op het regeerakkoord uit 2017. Alleen de SP en Van Engelshovens eigen D66 keerden zich bij een stemming in de Kamer tegen het idee.

Het almaar groeiende tekort aan mannelijke leerkrachten is al decennia een hardnekkig probleem. Het draagt in hoge mate bij aan het algehele personeelstekort. Ongeveer 80 procent van de leerkrachten op de basisscholen is vrouw. Deskundigen en de pabo’s zelf wezen er de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker op dat veel mannen zijn afgehaakt sinds de speciale opleiding voor het kleuteronderwijs begin jaren tachtig in de pabo’s werd samengevoegd met die voor het basisonderwijs. Studenten met een sterke voorkeur voor de onder- of bovenbouw worden geacht in elke klas les te kunnen geven en moeten daar ook stage lopen.

Kleuterstage

In een enquête van dagblad Trouw legden veel pabo’s vorig jaar een verband tussen de hoge uitval van mannelijke studenten in de eerste twee jaar van de opleiding en de verplichte ‘kleuterstage’ die zij dan moeten doen. In de praktijk staan veel mannen liefst voor de bovenbouw, omdat ze meer affiniteit hebben met iets oudere kinderen. Daarom wil de Tweede Kamer van die verplichting af. Veel pabo’s hebben de kleuterstage al naar achteren geschoven in de opleiding; ook zijn er opleidingen waar een stage in groep 3 of 4 volstaat. Die initatieven hebben al een merkbaar effect op de instroom van mannelijke studenten.

Intussen doen zes pabo’s met ingang van dit studiejaar een experiment waarin studenten aan het begin van hun opleiding kiezen voor een uitgebreide specialisatie, gericht op lesgeven aan het jonge of oudere kind. Zij halen uiteindelijk nog wel hun volledige pabo-diploma.

Eisen

Van Engelshoven zet nu een verdere stap. De bestaande, brede pabo-opleiding blijft, maar als hogescholen dat willen mogen ze ook specifieke opleidingen voor het jonge en het oudere kind gaan aanbieden. Daartoe komen er speciale bekwaamheidseisen en bevoegdheden voor de onderbouw en de bovenbouw. ‘Een positieve uitwerking van dit wetsvoorstel zou zijn als er door de nieuwe opleidingen meer enthousiasme of interesse voor het volgen van een lerarenopleiding ontstaat, doordat studenten met een specifieke voorkeur voor het jonge of oudere kind zich direct op de door hen geprefereerde groepen kinderen kunnen concentreren’, aldus de minister in een toelichting.

Van Engelshoven waarschuwt de basisscholen dat de gespecialiseerde toekomstige studenten minder breed inzetbaar zijn. Dat vermindert hun flexibiliteit bij uitval van collega’s. Daar staat tegenover dat ze ‘meer kennis en kunde hebben over de door hen gekozen leeftijdsgroep’, waardoor de kwaliteit van de lessen kan stijgen.