AOW-leeftijd drie maanden omhoog in 2028

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat de levensverwachting van 65-jarigen in 2028 21,05 jaar zal zijn. Het ministerie van Sociale Zaken gebruikt dit gegeven bij het berekenen van de AOW-leeftijd. Uit de formule die daarbij gehanteerd wordt, blijkt dat de leeftijd voor toekenning van de eerste ouderdomsuitkering daardoor in 2028 met drie maanden omhooggaat.

Dit betekent dat het geboortejaar 1961 een kwartaal later AOW-krijgt. Minister Carola Schouten (CU) voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen moet nog wel formeel besluiten dat de AOW-leeftijd omhooggaat. Het CBS maakt jaarlijks in november de levensverwachting van 65-plussers bekend waarna de minister de AOW-leeftijd over vijf jaar vaststelt. Die periode is gekozen zodat burgers zich kunnen voorbereiden op een eventueel latere pensionering.

Eerste verhoging in jaren

Het is de eerste AOW-leeftijdsverhoging in jaren. Voor 2024 tot en met 2027 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

Na de introductie van de AOW in 1956 was de AOW-leeftijd tot 2013 65 jaar. De levensverwachting van 65-plussers steeg sindsdien fors. Tussen 1950 en 2019 steeg die volgens het CBS van 14,3 jaar naar 20,1 jaar. Daardoor moet de overheid langer AOW uitbetalen aan ouderen. In 2012 werd bij het opstellen van de noodbegroting voor het volgende jaar besloten de AOW-leeftijd te verhogen met een maand in januari 2013.

Indertijd was het plan om de AOW-leeftijd met een jaar te verhogen als de levensverwachting een jaar steeg. Bij het Pensioenakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel dat vakbeweging, werkgevers en kabinet in 2019 sloten is ook afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt. Vanaf 2025 is sprake van een tweederde koppeling. Stijgt de levensverwachting van 65-plussers een jaar, dan gaat de AOW-leeftijd acht maanden omhoog.

Coronapandemie

De toename van de levensverwachting verloopt niet gelijkmatig over de jaren, stelt het CBS. Er zijn perioden waarin de trend versnelt of juist stagneert. In Nederland, maar ook in andere West-Europese landen, nam de levensverwachting tussen 2012 en 2018 minder snel toe. In 2019 nam de levensverwachting in Nederland weer wat meer toe, maar dit jaar werd gevolgd door de coronapandemie.

De pandemie gaf de levensverwachting van ouderen een klap. In 2020 en 2021 overleden naar schatting van het CBS 10 procent meer mensen dan verwacht als die er niet was geweest. Ook in 2022 zijn er tot nu toe meer mensen overleden, volgens het CBS 7 procent meer dan verwacht. Afhankelijk van de ontwikkeling in de rest van het jaar zal de levensverwachting ook in 2022 lager zijn dan wanneer er geen corona was geweest.

Toch zal de coronapandemie de al jaren stijgende levensverwachting volgens het CBS niet breken. Het bureau wijst op ‘vorige perioden met hoge sterfte, zoals de Spaanse griep en de Tweede Wereldoorlog’ waarna de levensverwachting snel weer terug was op het oude niveau.