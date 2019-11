AOb-bestuurslid Stolk: ‘We hebben niet goed ingeschat hoe heftig het stakingsvuur al was’

Bestuurslid Eugenie Stolk staat de pers te woord na afloop van het overleg van onderwijsvakbond AOb. Beeld ANP

Eerst ging u wel staken, toen niet, nu weer wel. Wat is er gebeurd?

‘We hebben als hoofdbestuur geconstateerd dat de voorzitter tijdens de onderhandelingen met de werkgevers en de minister buiten haar mandaat is getreden. Daarom hebben we besloten afstand te nemen van het convenant.’

Wat heeft voorzitter Liesbeth Verheggen verkeerd gedaan?

‘Vrijdagochtend hebben wij als hoofdbestuur kaders aan haar meegegeven voor de onderhandelingen over het extra onderwijsgeld. Eén daarvan was dat er nog geen convenant ondertekend zou worden, zodat we in het weekend een oordeel konden vellen en het voorstel eventueel ook aan de leden zouden kunnen voorleggen. Maar het liep vrijdag toch anders. De voorzitter moest een afweging maken of ze wel of niet zou tekenen. Toen heeft ze ervoor gekozen wel te tekenen. Daarop kwam dit weekend een storm van reacties van onze leden. Die nemen we serieus.’

Maar wáárom heeft ze dan getekend?

‘Zelf zit ik ook regelmatig bij onderhandelingen. Soms gebeuren er dingen die je niet verwacht. Dan wijzigt er iets in een akkoord en moet je snel een afweging maken. Dat heeft zij hier ook gedaan, met de gedachte dat het binnen haar mandaat was. We hebben moeten constateren dat dit niet zo was.’

De AOb schreef zelf op de site dat de bond zonder handtekening niet aan de cao-tafel zou mogen plaatsnemen. Dat klinkt als chantage.

‘Onder een akkoord zijn slechts twee handtekeningen van vakbonden nodig om het geldig te verklaren. Dus ook zonder onze handtekening zou het convenant gesloten kunnen worden. Dan loop je het risico dat je niet aan de cao-tafel komt te zitten.’

Kunt u die staking nu gewoon weer steunen, alsof er niets is gebeurd?

‘Ja. Dat hebben we juridisch gecheckt. We kunnen niet de handtekening onder het convenant intrekken, maar nu onze voorzitter opstapt kunnen we als hoofdbestuur wel afstand nemen van het convenant.’

Was er al van alles afgezegd?

‘Sommige schoolbesturen hebben al brieven rondgestuurd dat de scholen toch open zijn. De meeste hebben gewacht tot maandag. Maar het is verwarrend en dat is heel vervelend. Dit had niet moeten gebeuren.’

Hoe schadelijk is deze kwestie voor de vakbond? Er gaan op Facebook en Twitter linkjes rond hoe je je lidmaatschap kunt opzeggen.

‘Ik weet niet hoeveel mensen dat gedaan hebben. We hebben wel veel boze mails gehad. En ik kreeg ook persoonlijk boze berichten op mijn telefoon. Dat is ook begrijpelijk. We hebben niet goed ingeschat hoe heftig het stakingsvuur al was.’

Hoe kan een vakbond dat verkeerd inschatten?

‘Het was dus de bedoeling het convenant te bestuderen dit weekend. Welke stappen zouden we nemen? Hoe zouden we de leden erbij betrekken? En dan zouden we maandag een besluit nemen. Daarom hadden we tijd nodig. We hebben de afgelopen jaren een verandering in gang gezet waarbij we beter naar onze leden luisteren.’

Dat ging bij deze eerste serieuze beproeving dan grandioos mis.

‘Het is niet goed gegaan. Gelukkig kunnen we nu nog op ons besluit terugkomen en ervan leren.’

Als cynicus zou je kunnen denken: Verheggen wordt geofferd, zodat de AOb nu vrijuit kan gaan.

‘Alle bestuursleden dragen verantwoordelijkheid, maar je moet wel de kans krijgen om die verantwoordelijkheid te nemen. Die kans kregen we vrijdag niet. Het was haar keuze om te tekenen afgelopen vrijdag, en dat was de verkeerde keuze. Het is moedig dat ze dat nu ook toegeeft.’

En hoe nu verder?

‘Wij willen dat incidenteel geld structureel wordt. Daar zetten we nog steeds op in. Het blijft mooi dat die 460 miljoen euro er is, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Met 150 miljoen voor het primair onderwijs kunnen we de loonkloof met het voortgezet onderwijs niet dichten.’

Wat gaat u zelf woensdag doen?

‘Ik zou aanvankelijk naar Zwolle en Almere gaan, maar het zou kunnen dat ik als waarnemend voorzitter naar de Dam in Amsterdam zal moeten. Daar hebben we nog geen besluit over genomen.’