ANWB-paddestoelen Terschelling staan voor duizend euro op Marktplaats

Een van de wegwijzers van Terschelling. Beeld VVV Terschelling

Het gaat om de klassieke ANWB-wegwijzers die op Terschelling stonden, en die kennelijk bij veel mensen een gevoel van nostalgie oproepen. De bekende rode en witte paddestoelen op het Waddeneiland waren aan vervanging toe. De kleur vervaagde en sommige waren beschadigd, zegt Michel Aaldering, directeur van de VVV-Terschelling. Hun opvolger heeft een nieuw design gekregen: donkergroen met wit. ‘Na het plaatsen van de nieuwe paddestoelen kregen we opeens de vraag wat we eigenlijk met die oude gingen doen.’

De eerste paddestoel is geveild in het bedrijfsleven. Daarna ontstond het idee om de paddestoelen op Marktplaats te zetten, zodat ook paddestoelenfans kunnen meebieden. De bedragen lopen steeds verder op. Paddestoel #01/37 staat inmiddels op 850 euro en Paddestoel #13/37 zelfs op 1.500 euro. De oudste zijn het populairst. De hoeveelheid plaatsnamen lijkt, gecombineerd met het oude lettertype, de hoogte van het bod te bepalen.

Sommige bieders hebben een bijzondere motivatie. ‘Er zijn mensen die getrouwd zijn op het eiland en dit als herinnering willen. Maar een man vertelde ook dat zijn vader graag naar Terschelling ging en hij daarom een paddestoel bij zijn graf wil zetten’, zegt Aaldering. ‘Veel bezoekers zien het Waddeneiland ook een beetje als hun eigen eiland en daar willen ze een stukje van in huis hebben.’

Op 21 februari vierde de wegwijzer zijn 101ste verjaardag. Het ontwerp hield rekening met de plek in natuurgebieden: zo onopvallend mogelijk, zegt Annelies Tichelaar van de ANWB. Fietsers waren dankbaar want de wegwijzer verkleinde de kans op verdwalen. Volgens de laatste telling van de Fietsersbond staan er nog 5.987 van deze paddestoelen in Nederland.

De opbrengst van de paddestoelen van Terschelling gaat naar het goede doel. Met het geld wil het project Tastbaar Terschelling een uitkijkpunt voor blinden en slechtzienden maken. Boven op het duin in West-Terschelling moet een maquette van drie meter komen. ‘Je hoort de zee, je ruikt de Wadden en met de maquette wordt Terschelling ook nog tastbaar’, legt Aaldering uit. Tot 3 maart kan er op de paddestoelen geboden worden.