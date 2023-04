Anwar Akrouh hielp de machinist vrijkomen: ‘Hij heeft oprecht een engeltje op zijn schouder gehad’

Koning Willem-Alexander bezoekt de verongelukte trein. Beeld Daniel Rosenthal / deVolkskrant

‘Je denkt altijd: hoe groot is de kans dat dit gebeurt?’, zegt Anwar Akrouh. De student stapt dinsdagochtend vroeg op station Leiden Centraal in de intercity richting Den Haag. Niets wijst er nog op dat zijn leven een paar minuten later compleet op zijn kop staat. De kans op een treinongeluk acht hij bij het instappen nog ‘minimaal’.

Akrouh zocht in de tweede klasse ‘een goed plekje om lekker te zitten’, vertelt hij een paar uur later aan het NOS Radio 1 Journaal. ‘Dat vond ik beneden op een loungebank, er zaten nog een paar anderen in mijn coupé.’ In de nachttrein is het, als altijd, rustig. ‘Het ging een paar minuten prima, toen werd alles zwart. Het enige wat ik nog zag waren vuurvonken.

‘Het eerste wat ik dacht: gebeurt dit nu echt? Ik werd over de loungebank heen gegooid. Godzijdank heb ik er geen ernstig letsel aan overgehouden. Ik zat op mijn telefoon, dus ik klikte op ‘filmen’ zodat ik wat licht had, want de stroom was uitgevallen. Je hoorde mensen schreeuwen. Ik zei tegen mijn medereizigers: kom, we moeten nu de deur uit, voordat er iets anders gebeurt.’

‘Help me, help me’, hoort hij een vrouw schreeuwen. ‘Ze kon zelf de trein niet uit. Ik heb haar geholpen eruit te komen.’ Door heel het treinstel probeert hij mensen uit de trein te helpen. Terwijl hij met 112 belt, stuit hij op een zwaargewonde man. ‘Zijn benen waren net spaghettislierten. Ik heb geprobeerd hem zo ver mogelijk uit de trein te helpen, maar de mevrouw van 112 zei: laat het maar zo.’

Een beklemmend geluid komt achter een deur vandaan. ‘Ik hoorde: help, help, help. Ik schrok me dood. Ik dacht: de machinist zit nog in de trein en hij zit vast.’ Akrouh weet de plank los te krijgen die de deur blokkeert. De machinist is aanspreekbaar, maar gewond. ‘Hij kon niet meer lopen. We probeerden de deuren te openen, maar die blokkeerden volledig.’

Bij de aanblik van het ‘machinistenhokje’ is Akrouh verbijsterd. ‘Het was verschrikkelijk, het was volledig kapot. Ik weet niet hoe die meneer het heeft overleefd, maar hij heeft oprecht een engeltje op zijn schouder gehad.’