Antwerp FC-eigenaar Gheysens ziet potentie zat bij Overmars, en dat verbaast niets

Paul Gheysens bij een wedstrijd tussen KAA Gent en Royal Antwerp FC op 17 januari 2021 in Gent. Beeld Jasper Jacobs / ANP

‘Polleke Botox’, zoals sommigen hem in Vlaanderen noemen, tilt niet zo zwaar aan gekneusde reputaties. De Vlaamse krant Het Laatste Nieuws schreef: ‘Hij kijkt niet naar wat was of is, hij kijkt naar wat kan zijn.’ Gheysens ziet potentie zat bij Marc Overmars, die wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag moest vertrekken als directeur voetbalzaken bij Ajax.

Misstappen zijn hooguit een berekend risico. Neem de aankoop vorig jaar, van ex-Rode Duivel Radja Nainggolan. Bij Inter Milan wilden ze van de middenvelder af, hij kwam vaak te laat op trainingen. In de nationale ploeg botste hij met bondscoach Roberto Martinez, die zich beklaagde over zijn instelling. Buiten het veld werd hij meer dan eens dronken aangetroffen achter het stuur van een snelle auto.

‘Italobelg’

In het Bosuilstadion was hij van harte welkom, voor naar verluidt 4 miljoen euro per jaar. In de Jupiler Pro League worden dit soort bedragen zelden betaald. Een week na de bekendmaking van zijn komst raakte Nainggolan zijn rijbewijs kwijt: te hard rijden onder invloed. Maar de supporters hebben hun ‘bad boy’, geboren aan de Schelde, in de armen gesloten. Toch goed gezien van de baas, is het oordeel van de buitenwacht.

Onder Gheysens kwam in 2017 de voorganger van Overmars naar The Great Old, de voormalige speler, bestuurder en voetbalmakelaar Luciano D’Onofrio. De ‘Italobelg’ heeft aanvaringen met justitie op zijn cv staan, die hem verdacht van financiële malversaties, waaronder witwassen en het aannemen van steekpenningen. In Frankrijk kwam het in 2007 tot een veroordeling: twee jaar cel. In mei vorig jaar werd bekend dat het contract met D’Onofrio niet zou worden verlengd. Uit onvrede, berichtten de Belgische kranten. De club bedankte hem voor zijn ‘belangrijke werk’.

Uit de as herrezen

De gelimiteerde aandacht voor ethiek ten spijt, moet ook worden vastgesteld dat onder regie van Gheysens Royal Antwerp FC uit de as is herrezen, al heeft het een flinke duit gekost, naar schatting 90 miljoen euro. Aanvankelijk blijft hij als eigenaar nog achter de schermen, maar als de club in 2017 promoveert naar de hoogste divisie wordt duidelijk dat hij de grote investeerder is. Hij kan zich beroepen op goede contacten met politici van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), ruim vertegenwoordigd in het college van ’t Stad.

De door betonrot aangevreten en van ouderwetse pisbakken voorziene Bosuil – ‘de hel van Deurne’ dateerde deels nog uit 1923 – wordt vervangen door een eigentijdse voetbaltempel, met loungebars en vip-plaatsen. Voorspelbaar is dat Ghelamco, het bouwbedrijf van Gheysens, de werkzaamheden verricht.

Sportief gezien blijven de resultaten niet uit. Versterkingen in de selectie leveren deelname aan Europees voetbal op, bekerwinst en aansluiting bij de top. De club staat nu derde, op twaalf punten van koploper Union. Het ging gepaard met snelle wisselingen in de staf: de huidige Deense trainer Brian Priske is de vierde coach in vijf jaar.

Meer dan betrokken

Gheysens is een meer dan betrokken bestuurder. Hij betrad zeker twee keer briesend de kleedkamer toen de prestaties naar zijn mening ondermaats waren geweest. Club Brugge-eigenaar Bart Verhaeghe, ook projectontwikkelaar, ziet hij ronduit als tegenstander. Bekend is dat ze elkaars bouwplannen hebben gedwarsboomd. Ze zijn zelfs ruziënd op de tribunes gesignaleerd.

Zou de geboortegrond ermee te maken hebben? Gheysens is een boerenzoon uit Ieper en West-Vlamingen staan bekend als noeste werkers. Het adagium is ‘altijd beter doen’. Dat is hem goed afgegaan. Na een voortijdig afgebroken studie diergeneeskunde richtte hij in 1985 het aannemersbedrijf Ghelamco op, dat vooral loodsen en stallen neerzette. De expansie begon buiten Vlaanderen, vooral in Polen, waar hij na de val van de Muur goedkope grond opkocht om er bedrijfsruimten neer te zetten.

In Warschau verwierf hij twintig jaar geleden een voormalige staatsdrukkerij met een net van onderaardse gangen bij een oud treinstation, waar hij kantoren bouwde. Intussen stopt er een nieuwe metrolijn en heeft hij het complex recent voor ruim 580 miljoen euro van de hand gedaan aan de firma Google. De beproefde formule werkte andermaal: niet wat was of is, maar wat kan zijn.

Gehavend imago

De klapper in de orderportefeuille was de bouw van de Warsaw Spire, een in 2016 voltooide wolkenkrabber van 49 verdiepingen. Het op twee na hoogste gebouw in Warschau, met een hoogte van 220 meter, is in 2019 verkocht. Elders komen er tien nieuwe torens bij. In eigen land is vooral de in 2013 opgetrokken Ghelamco Arena de blikvanger. Het stadion van AA Gent ligt pal aan de E17 tussen Kortrijk en Antwerpen. Het spreekt vanzelf dat de omliggende percelen vol staan met panden die door zijn bedrijf zijn neergezet.

Gheysens mag zich in zijn personeelswerving tamelijk immuun tonen voor een gehavend imago, de laatste jaren moeten enkele deukjes toch zijn aangekomen, zeker omdat het zijn vakgebied betrof. Er was wel enig natuurgeweld voor nodig. De stormen Ciara (februari 2020) en Eunice (februari 2022) bliezen delen van het dak op de Ghelamco Arena weg. Aurore (oktober 2021) bracht schade toe aan de overkapping van de Bosuil.

Radja Nainggolan filmde het, met commentaar. ‘Ik moet wel zeggen dat hij er een goed dak heeft opgezet. Daar mankeert de helft van het stadion! Allez jong.’ Daar moet je dus tegen kunnen, als je bad boys inhuurt.