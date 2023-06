Antitankraketten, nachtaanvallen en mijnenvelden: zo bevechten Russen en Oekraïners elkaar

Oekraïense militairen schieten met een houwitser in de richting van Russische troepen nabij de stad Avdiivka in de regio Donetsk, 31 mei 2023. Beeld Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Antitankraketten vanuit de lucht (Rusland)

Omdat tanks en pantservoertuigen een cruciale rol spelen in het offensief dat Kyiv is begonnen, is het zaak voor het Russische leger om zo veel mogelijk van dit zware militaire materieel voortijdig te vernietigen. De Russen zetten nu met name veel antitankraketten in, afgeschoten vanuit de lucht, om de Oekraïense operaties tot stilstand te brengen.

‘De vijand doet er alles aan om hun posities te behouden’, meldde staatssecretaris van Defensie Hana Maljar op Telegram. ‘Tijdens het offensief stuiten onze troepen op aaneengesloten mijnenvelden, die worden gecombineerd met antitankgrachten. Er zijn constant tegenaanvallen op gepantserde voertuigen en er worden massaal antitankraketten en kamikazedrones ingezet.’ Een van die Russische antitankraketten is de geavanceerde Lmur, die wordt afgeschoten door de gevechtshelikopters Mi-28 en de Ka-52.

Het Russische leger bezit een keur aan antitankraketten, de Lmur is een van de nieuwste. Met 15 kilometer heeft deze raket een groter bereik dan de andere antitankraketten die van helikopters worden gelanceerd. Precies een jaar geleden verschenen video’s dat de Russen de raket voor het eerst hadden ingezet. Het ging destijds echter om andere doelwitten, zoals opslagplaatsen en commandocentra.

Op de beelden, gemaakt door de zoeker van de raket, was toen te zien hoe de Lmur razendsnel op zijn doelwit afging en insloeg. Verwacht wordt dat Moskou de raket nu meer zal inzetten om de westerse tanks, de Leopard en de Challenger, vanuit de lucht uit te schakelen. Onbekend is echter of de Russen, die zwaar worden getroffen door de internationale sancties, genoeg Lmur-raketten in hun arsenaal hebben om de Oekraïense tankmacht te stoppen.

Nachtzichtapparatuur (Oekraïne)

Het Oekraïense leger heeft duizenden nachtzichtsystemen gekregen, vooral van de VS, die soldaten in staat stellen om ’s nachts te kunnen zien. De Oekraïense soldaten die bij het offensief betrokken zijn, buiten dit voordeel nu uit. Met de apparatuur, die wordt gemonteerd voor de ogen van de soldaat, kunnen de militairen vrij ongezien Russische eenheden naderen.

De Russen op hun beurt horen wel de Oekraïense tanks en pantserwagens oprukken, maar hebben grote moeite om ze met gericht vuur te bestoken, zoals met artillerie. In tegenstelling tot het Amerikaanse leger heeft de Russische krijgsmacht een achterstand als het gaat om de verspreiding van nachtzichtsystemen onder de soldaten. Alleen speciale eenheden, zoals de commando’s, maken er nu op grote schaal gebruik van.

Voor een belangrijk deel komt dit door de hoge kosten. Eén set, zoals de Amerikaanse L3 Harris, kost zo’n 38 duizend euro. Uit diverse berichten blijkt dat de Oekraïners sinds het begin van het offensief in de nacht tot de aanval overgaan, onder andere aan het front in de regio Zaporizja. Een Russische militaire blogger meldde dat de Oekraïense militairen over ‘uitstekende’ nachtzichtapparatuur beschikken.

Volgens een bezettingsfunctionaris in Zaporizja, Vladimir Rogov, kunnen de Oekraïense eenheden de westerse tanks en pantsergevechtsvoertuigen effectiever gebruiken omdat ze in staat zijn om ’s nachts tot de aanval over te gaan.

Antitankmijnen (Rusland)

De Oekraïense eenheden krijgen nu een koekje van eigen deeg. Sinds de VS vorig jaar herfst duizenden Raam-granaten begonnen te leveren, bestookten de Oekraïners de Russen met het wapen waarmee van grote afstand een mijnenveld kan worden gelegd. Met hun houwitsers vuurden ze de Raam af, die is gevuld met negen antitankmijnen, om aanvallen van Russische gepantserde eenheden te dwarsbomen.

In korte tijd kan zo een gebied onbegaanbaar worden gemaakt. Het Russische leger gebruikt nu hun eigen versie, de Zemledeliye, om de opmars van de Leopard-tanks en Bradley-gevechtsvoertuigen te dwarsbomen. De Zemledeliye is een nieuw wapensysteem en het werd tot nu toe nauwelijks ingezet in Oekraïne.

De bekende Russische oorlogsjournalist Alexander Kots, die zijn steun voor het leger niet onder stoelen of banken steekt, publiceerde zondag een video op Telegram van de Zemledeliye in actie. Te zien is hoe in korte tijd raketten – gevuld met antitankmijnen of mijnen gericht tegen militairen – op Oekraïense posities worden afgevuurd. ‘Wauw!’, aldus Kots. ‘Voor het eerst in 15 maanden zie ik het gebruik van de Zemledeliye. Indrukwekkend!’

Op woensdag was een Zemledeliye in actie te zien in de regio Donetsk. Eén salvo van het meervoudige raketsysteem zou genoeg zijn om een gebied ter grootte van enkele voetbalvelden tot op 15 kilometer afstand te veranderen in een mijnenveld. Als de Russen de Zemledeliye op grotere schaal gaan inzetten, moeten de Oekraïners gaan oppassen. In maart zou Kyiv er wel voor het eerst in zijn geslaagd een Zemledeliye met een drone te vernietigen.