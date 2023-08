Antisemitische jeugdjaren halen prominente Beierse politicus in

De Beierse vicepremier en economieminister Hubert Aiwanger is in opspraak geraakt door een antisemitisch pamflet uit zijn middelbareschooltijd. 'Als volwassene ben ik een mensenvriend.' Beeld AP

‘Wie is de grootste verrader van het vaderland? Meld u allen voor de competitie in concentratiekamp Dachau. Te winnen prijzen: een vrije vlucht door de schoorstenen van Auschwitz, levenslang verblijf in een massagraf, een gratis nekschot (...). Zij die eindigen op plaats 1-1000 worden nog dit jaar opgehaald.’

Dit epistel, ogenschijnlijk het product van een puber in 1987, dook vorige week op in de krant Süddeutsche Zeitung. Sindsdien dreigt het een einde te maken aan de carrière van een invloedrijke politicus. En leidt het tot discussie in Duitsland over de vraag in hoeverre extreme politieke uitingen van een minderjarige – die dat zelf toen mogelijk als grap zag – tientallen jaren later tot consequenties moeten leiden voor de volwassene.

Volgens de Süddeutsche Zeitung ging het getypte A4’tje 36 jaar geleden rond op de middelbare school van Hubert Aiwanger, nu vicepremier en economieminister van de deelstaat Beieren. Aiwanger leidt de Freie Wähler, een rechts-populistische partij die alleen in Beieren actief is. Volgens de krant is hij degene die het pamflet destijds schreef, als antwoord op een herdenkingsproject rond de Holocaust.

Aiwanger weigerde aanvankelijk te reageren, zei toen dat het schrijfsel van zijn broer was – de broer heeft inmiddels spijt betuigd voor ‘de sterk overdreven satire, een jeugdzonde’ – en trad uiteindelijk woensdag voor de camera met een curieuze verdediging. ‘Als volwassene, de laatste decennia, ben ik geen antisemiet, geen rechts-extremist, maar een mensenvriend.’ En van een Hitlergroet kan hij zich niets herinneren.

Inmiddels hadden Duitse media namelijk nog veel meer boven water gehaald. Meerdere schoolgenoten meldden dat Aiwanger als tiener bekendstond om extreem-rechtse uitingen. ‘Hij maakte graag grappen over Auschwitz en Joden’, zegt een van hen. ‘Hij liep rond met Mein Kampf in zijn schooltas’. Een ander: ‘Hij bracht weleens de Hitlergroet, hij wilde daarmee opvallen.‘ De boulevardkrant Bild duikelde oud-leerlingen op die Aiwanger niet als extremist zeggen te kennen.

Volgens Aiwanger zelf gaat hem om een smeercampagne. Begin oktober kiest Beieren een nieuwe regering. Een partijgenoot: ‘Als deze verkiezingen een stemming worden over de vraag of iemand om 35 jaar oude dwalingen van zijn broer kan worden ontslagen, dan zien wij ze met vertrouwen tegemoet.’

Tegenwicht voor AfD

Aiwanger kwam in eerder al in opspraak omdat hij tegen rechts-radicalen aanschurkt. Markus Söder, minister-president van Beieren en leider van de lokale regeringspartij CSU, heeft hem nu opgedragen schriftelijk 25 vragen te beantwoorden.

‘Maar Söder zal zich niet zomaar van een coalitiepartner ontdoen vanwege zo’n voorval van eind jaren tachtig’, zegt schrijver Anna Rosmus, die onderzoek deed naar extreem-rechts in Duitsland in deze periode, in Der Spiegel. ‘In die tijd barstte het van de antisemitische en racistische uitspraken – ook binnen de CSU. Zeker Neder-Beieren was doordrenkt van zulke rotzooi.’

Inmiddels heeft ook de nationale regering zich in de discussie gemengd. De SPD, de partij van bondskanselier Olaf Scholz, zei donderdag dat Aiwanger moet aftreden. Maar de ontsteltenis is minder groot dan ze tien of twintig jaar geleden zou zijn geweest, zegt politicoloog Hajo Funke van de Freie Universität Berlin.

‘Dat heeft met de huidige politieke situatie te maken. De extreem-rechtse AfD rukt snel op in Duitsland, ook in Beieren, en dat beïnvloedt het politieke discours. Minder dan een kwart van de kiezers is tevreden met de regering. De Freie Wähler zijn meegelift op dat sentiment, maar vormen wel een tegenwicht voor de AfD. Ik hoorde iemand zeggen: ‘Nemen we het rechts-populisme van Aiwanger vandaag, of het antisemitisme van toen?’ Dat is terecht, maar toont wel het verval van de politieke cultuur aan.’